Újabb fordulat: extrém nehéz terepen sikerült javítani a népszerűségén az AfD-nek

„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
A német fővárosban még sosem szavaztak volna ennyien Alice Weidelékre.
Jelentős politikai átrendeződés körvonalazódik Németország fővárosában: az INSA friss közvélemény-kutatása szerint az AfD immár a második legnépszerűbb párt Berlinben, megelőzve a hagyományosan erős szociáldemokratákat – írja a Die Welt. A fejlemények legnagyobb vesztesei a jelenleg kormányzati többséget adó kereszténydemokraták lehetnek.
A német INSA intézet legújabb, ezer fős mintával készült felmérése alapján
Az eredmények különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a 2023-as berlini választáson az AfD még csupán 9,1 százalékot szerzett.
A mostani 17 százalékos támogatottság tehát jelentős, nagyjából 8 százalékpontos erősödést jelez, miközben az SPD és a baloldali pártok stagnálnak vagy gyengülnek.
Az aktuális számok alapján a jelenlegi CDU–SPD koalíció várhatóan elveszítheti a többségét, ami új politikai helyzetet teremthet Berlinben. A lehetséges kormányalakítási forgatókönyvek között több hárompárti együttműködés is felmerül, például CDU–SPD–Zöldek vagy SPD–Zöldek–Baloldal kombinációban. Az új felállás nagy vesztese tehát a CDU lehet, ami valószínűleg megint nem fogja növelni Friedrich Merz kancellár népszerűségét.
A berlini eredmények jól illeszkednek a német politikában országosan is megfigyelhető trendbe, ahol a hagyományos pártok támogatottsága csökken, miközben az AfD egyre több tartományban erősödik. Az előttünk álló választás így nemcsak helyi, hanem országos szinten is fontos jelzés lehet a német politikai erőviszonyok alakulásáról.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP