02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
Berlin Németország SPD közvélemény-kutatás CDU AfD

Újabb fordulat: extrém nehéz terepen sikerült javítani a népszerűségén az AfD-nek

2026. február 25. 22:33

A német fővárosban még sosem szavaztak volna ennyien Alice Weidelékre.

2026. február 25. 22:33
null

Jelentős politikai átrendeződés körvonalazódik Németország fővárosában: az INSA friss közvélemény-kutatása szerint az AfD immár a második legnépszerűbb párt Berlinben, megelőzve a hagyományosan erős szociáldemokratákat – írja a Die Welt. A fejlemények legnagyobb vesztesei a jelenleg kormányzati többséget adó kereszténydemokraták lehetnek.

A német INSA intézet legújabb, ezer fős mintával készült felmérése alapján

  • a CDU áll az élen 22 százalékkal,
  • őket követi az AfD 17 százalékkal,
  • míg az SPD 16 százalékkal a harmadik helyre szorult.
  • A Zöldek és a Baloldal egyaránt 15 százalékon állnak,
  • a kisebb pártok – köztük az FDP és a BSW – pedig a parlamenti küszöb alatt maradnak.

Látványos erősödés

Az eredmények különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a 2023-as berlini választáson az AfD még csupán 9,1 százalékot szerzett.

A mostani 17 százalékos támogatottság tehát jelentős, nagyjából 8 százalékpontos erősödést jelez, miközben az SPD és a baloldali pártok stagnálnak vagy gyengülnek.

Kormányválság jöhet?

Az aktuális számok alapján a jelenlegi CDU–SPD koalíció várhatóan elveszítheti a többségét, ami új politikai helyzetet teremthet Berlinben. A lehetséges kormányalakítási forgatókönyvek között több hárompárti együttműködés is felmerül, például CDU–SPD–Zöldek vagy SPD–Zöldek–Baloldal kombinációban. Az új felállás nagy vesztese tehát a CDU lehet, ami valószínűleg megint nem fogja növelni Friedrich Merz kancellár népszerűségét.

A berlini eredmények jól illeszkednek a német politikában országosan is megfigyelhető trendbe, ahol a hagyományos pártok támogatottsága csökken, miközben az AfD egyre több tartományban erősödik. Az előttünk álló választás így nemcsak helyi, hanem országos szinten is fontos jelzés lehet a német politikai erőviszonyok alakulásáról.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

tapir32
2026. február 25. 23:53
Hajrá AfD!
tapir32
2026. február 25. 23:53
Az ukrán nép békét akar! Ne higgyünk a Zselenszkij diktatúra hazug propagandájának!
hexahelicene
2026. február 25. 23:21
Hol vannak a mocskos tiszás gecik? Elaludtak, vagymiafasz... lejárt a munkaóra, a brüsszeli euroból.
kukasmacska
2026. február 25. 23:21
Egy enyhén szólva is kozmopolita városban ez kiemelkedő eredmény.
