Újabb fordulat: extrém nehéz terepen sikerült javítani a népszerűségén az AfD-nek

Az eredmények különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a 2023-as berlini választáson az AfD még csupán 9,1 százalékot szerzett.

A mostani 17 százalékos támogatottság tehát jelentős, nagyjából 8 százalékpontos erősödést jelez, miközben az SPD és a baloldali pártok stagnálnak vagy gyengülnek.

Kormányválság jöhet?

Az aktuális számok alapján a jelenlegi CDU–SPD koalíció várhatóan elveszítheti a többségét, ami új politikai helyzetet teremthet Berlinben. A lehetséges kormányalakítási forgatókönyvek között több hárompárti együttműködés is felmerül, például CDU–SPD–Zöldek vagy SPD–Zöldek–Baloldal kombinációban. Az új felállás nagy vesztese tehát a CDU lehet, ami valószínűleg megint nem fogja növelni Friedrich Merz kancellár népszerűségét.

A berlini eredmények jól illeszkednek a német politikában országosan is megfigyelhető trendbe, ahol a hagyományos pártok támogatottsága csökken, miközben az AfD egyre több tartományban erősödik. Az előttünk álló választás így nemcsak helyi, hanem országos szinten is fontos jelzés lehet a német politikai erőviszonyok alakulásáról.