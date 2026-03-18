Ez a magyarokat is érinti: példátlan döntést hoztak a foci-vb közvetítéséről

Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, azaz a FIFA: kevesebb, mint három hónappal a nyári világbajnokság előtt olyan közleményt adott ki, amely alapjaiban változtatja meg a torna alatt a szurkolói élményt.

Újítás a foci-vb közvetítésében

A június 11-én kezdődő vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen szervezi, a legfrissebb információk alapján pedig a meccsek első tíz perceit, illetve egyes mérkőzéseket teljes egészében ingyenesen lehet majd figyelemmel követni a YouTube-on – ilyen együttműködésre a sportág történetében még nem volt példa. A drukkereknek ráadásul exkluzív videókkal is készülnek a platformon, még a csapatok öltözőibe is bepillantást engednek. Bár a magyar válogatottnak nem szurkolhatunk a tornán, így a magyar szurkolók élménye nem lesz teljes, a szervezők azért igyekeznek mindenki igényeinek megfelelni.