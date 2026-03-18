világbajnokság FIFA közvetítés

Ez a magyarokat is érinti: példátlan döntést hoztak a foci-vb közvetítéséről

2026. március 18. 18:07

Rendhagyó döntést hozott a FIFA. Ilyen együttműködésre a sportág és a foci-vb-k történetében még nem volt példa.

Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, azaz a FIFA: kevesebb, mint három hónappal a nyári világbajnokság előtt olyan közleményt adott ki, amely alapjaiban változtatja meg a torna alatt a szurkolói élményt.

Újítás a foci-vb közvetítésében

A június 11-én kezdődő vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen szervezi, a legfrissebb információk alapján pedig a meccsek első tíz perceit, illetve egyes mérkőzéseket teljes egészében ingyenesen lehet majd figyelemmel követni a YouTube-on – ilyen együttműködésre a sportág történetében még nem volt példa. A drukkereknek ráadásul exkluzív videókkal is készülnek a platformon, még a csapatok öltözőibe is bepillantást engednek. Bár a magyar válogatottnak nem szurkolhatunk a tornán, így a magyar szurkolók élménye nem lesz teljes, a szervezők azért igyekeznek mindenki igényeinek megfelelni.

„A FIFA prémium tartalmainak bővítésével, a médiapartnerek és az alkotók bevonásával olyan szurkolókhoz is eljuthatunk, akiket korábban nem értünk el. Ahogy a rajongók figyelme az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada felé irányul,

a YouTube-bal való együttműködésünk megerősítheti a torna jótékony hatását és a drukkerek számára könnyű hozzáférést biztosítunk a történelem legnagyobb sporteseményéhez”

– fogalmazott Mattias Grafström, a FIFA főtitkára.

Justin Connolly, a YouTube alelnöke, valamint a média és sport globális vezetője hozzátette: „A YouTube arra összpontosít, hogy globális, rajongóközpontú, interaktív megközelítést biztosítson a sportszórakoztatáshoz, és büszkék vagyunk arra, hogy a 2026-os FIFA-világbajnokság egyik előnyben részesített platformja vagyunk. Akár megszállott, akár alkalmi rajongó vagy, ez a partnerség segít a rajongók következő generációjának felemelkedésében.”

A YouTube a TikTok után a FIFA második előnyben részesített platformja lesz a 2026-os világbajnokságon.

Mint ismert, a magyar válogatott biztosan lemarad az idei világbajnokságról, amelynek még nincs meg a teljes mezőnye. A kibővített, 48 ország részvételével zajló torna végleges csapatnévsora a hónap második felében rendezendő pótselejtezőkön áll össze, akkor dől el, kik vehetnek részt a 16 városban sorra kerülő 104 mérkőzésen.

Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. március 18. 20:06
A YouTube is jól fizet. Mert ez már nem a sportról szól, hanem az üzletről. 39 nap alatt 104 meccs. Több közvetítés, több reklám, több jogdíj, több bevétel. Valamikor élményszánba ment egy válogatott vagy egy BEK meccs, és egy ország tette föl a Sokol rádiót a fekete-fehér TV tetejére hogy Szepesit hallgatva nézze a meccset. Most meg már az is megcsömörlik a focitól, aki szereti. Az ötvenszeres válogatottság egy focistánál a csúcsok csúcsa volt, a címere mezt fölvenni megtiszteltetés. Ma meg olyanok játszanak a magyar válogatottban, akik egy büdös szót sem tudnak magyarul.
hana1
2026. március 18. 19:38
Inkább az utolsó 10 perc érdekelne, nem az első.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!