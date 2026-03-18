Ez a magyarokat is érinti: példátlan döntést hoztak a foci-vb közvetítéséről

Nagy bejelentést tett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, azaz a FIFA: kevesebb, mint három hónappal a nyári világbajnokság előtt olyan közleményt adott ki, amely alapjaiban változtatja meg a torna alatt a szurkolói élményt.
A június 11-én kezdődő vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen szervezi, a legfrissebb információk alapján pedig a meccsek első tíz perceit, illetve egyes mérkőzéseket teljes egészében ingyenesen lehet majd figyelemmel követni a YouTube-on – ilyen együttműködésre a sportág történetében még nem volt példa. A drukkereknek ráadásul exkluzív videókkal is készülnek a platformon, még a csapatok öltözőibe is bepillantást engednek. Bár a magyar válogatottnak nem szurkolhatunk a tornán, így a magyar szurkolók élménye nem lesz teljes, a szervezők azért igyekeznek mindenki igényeinek megfelelni.
„A FIFA prémium tartalmainak bővítésével, a médiapartnerek és az alkotók bevonásával olyan szurkolókhoz is eljuthatunk, akiket korábban nem értünk el. Ahogy a rajongók figyelme az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada felé irányul,
a YouTube-bal való együttműködésünk megerősítheti a torna jótékony hatását és a drukkerek számára könnyű hozzáférést biztosítunk a történelem legnagyobb sporteseményéhez”
– fogalmazott Mattias Grafström, a FIFA főtitkára.
Justin Connolly, a YouTube alelnöke, valamint a média és sport globális vezetője hozzátette: „A YouTube arra összpontosít, hogy globális, rajongóközpontú, interaktív megközelítést biztosítson a sportszórakoztatáshoz, és büszkék vagyunk arra, hogy a 2026-os FIFA-világbajnokság egyik előnyben részesített platformja vagyunk. Akár megszállott, akár alkalmi rajongó vagy, ez a partnerség segít a rajongók következő generációjának felemelkedésében.”
A YouTube a TikTok után a FIFA második előnyben részesített platformja lesz a 2026-os világbajnokságon.
Mint ismert, a magyar válogatott biztosan lemarad az idei világbajnokságról, amelynek még nincs meg a teljes mezőnye. A kibővített, 48 ország részvételével zajló torna végleges csapatnévsora a hónap második felében rendezendő pótselejtezőkön áll össze, akkor dől el, kik vehetnek részt a 16 városban sorra kerülő 104 mérkőzésen.
