„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Németországban már érződik egy komolyabb belpolitikai átrendeződés előszele: az Alternatíva Németországért (AfD) párt ismét átvette a vezetést a Friedrich Merz vezette CDU-val szemben, a többi párt támogatottsága stagnál, a kancellár munkásságával pedig minden eddiginél elégedetlenebb a német társadalom. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt segítségünkre abban, hogy betekintsünk az aktuális számok mögé.