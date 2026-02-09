„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja

Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Németországban már érződik egy komolyabb belpolitikai átrendeződés előszele: az Alternatíva Németországért (AfD) párt ismét átvette a vezetést a Friedrich Merz vezette CDU-val szemben, a többi párt támogatottsága stagnál, a kancellár munkásságával pedig minden eddiginél elégedetlenebb a német társadalom. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt segítségünkre abban, hogy betekintsünk az aktuális számok mögé.
Az AfD erősödése szorosan összefügg a német politikában tapasztalt frusztrációval, illetve a német szövetségi kormánnyal szemben tapasztalható ellenérzéssel és elutasítottsággal”
– világított rá a mögöttes folyamatokra a szakértő, aki kiemelte, hogy
Ez azt jelenti, hogy az AfD egy kivetülési felület, és az emberek minden téren, amiben a párt megnyilvánul, mindenben, amit kritizál, úgy látták, hogy az AfD-nek van igaza”
– fejtette ki Bauer Bence.
A szakértő szerint a jelenleg ellenzékben lévő jobboldali pártnak minden esélye megvan arra, hogy tovább növekedjen, ennek kulcsa szerinte egyértelműen abban rejlik, hogy a politikai alakulat miként ugorja meg az idei év legfontosabb kihívásait:
„A további erősödés lehetősége azzal függ össze, hogy az AfD hogyan fog szerepelni a tartományi választások során.”
Elmondta, hogy 2026-ban öt tartományi választást írtak ki Németországban:
Bauer Bence szerint ezek közül Mecklenburg-Előpomeránia és Szász-Anhalt a legérdekesebb a párt szempontjából:
Ezekben a tartományokban az AfD várhatóan az első helyen végez majd, így kormányzati szereplővé tud előrelépni, áttörve a politikai karantént a politikai, a többi párt részéről felhúzott úgynevezett »tűzfalat«.”
A szakértő szerint tanulságként levonható, hogy
„a CDU az összes választási ígéretét megszegte”, ezért fordulnak el tőle a választók.
A kancellár pártja „mást kínált az embereknek egy évvel ezelőtt a kampányban, mint amit megvalósít”, a kancellár kormánya „nem sikeres”. Bauer Bence emlékeztetett:
Friedrich Merz még azelőtt megbukott, mielőtt megválasztották volna, hiszen történelmet írt azzal, hogy ő volt az első kancellárjelölt, akinek nem sikerült a megválasztása a német Bundestagban a választás után, 2025. május 6-án.”
A szakértő szerint érdemes felidézni, hogy a példátlan második fordulóban ráadásul csak a baloldali pártok, a zöldek és a szélsőbaloldali Balpárt (Die Linke) támogatásával sikerült Merzből kormányfőt csinálni.
Beszédes, hogy a CDU továbbra is fenntartja a politikai együtt nem működés elvét az AfD-vel szemben, míg a Balpárttal szemben nem így jár el”
– mutatott rá Bauer Bence.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP