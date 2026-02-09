Egyre veszélyesebb jobboldalinak lenni Németországban: megtámadták az AfD kampánymunkásait

A két választási munkás könnyű sérüléseket szenvedett, a mentősök a helyszínen ellátták őket. A rendőrség nyomozást indított, és tanúkat keres, akik információval szolgálhatnak az ismeretlen elkövetőkről.

Nem ez az első alkalom, hogy megtámadják az AfD-hez kötödő személyeket. 2024-ben több AfD poltikus ellen követtek el késes támadást.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP