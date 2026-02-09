Egyre veszélyesebb jobboldalinak lenni Németországban: megtámadták az AfD kampánymunkásait

Az Európai Parlamentből szivárogtatták ki: az EU még durvább támadásra készül Magyarország ellen
Brüsszelnek egyetlen oka van rá.
Az AfD erősödése óta rendszeresek a támadások a párt politikusai ellen, és mostmár úgy tűnik az aktivisták sincsenek biztonságban.
Két AfD-kampánymunkást paprika spray-vel támadtak meg Tübingenben – számolt be a Welt.
A rendőrség szerint a 54 és 21 éves férfiak vasárnap este a tartományi választásokra vonatkozó pártplakátokat ragasztottak ki, amikor egy nyolc fős csoport jelent meg.
Rövid vita után a csoport zaklatta a választási munkásokat és paprika spray-vel lefújta őket. A támadók ezután elvették a plakátokat és elmenekültek.
A rendőrség később a plakátokat a közelben, egy parkoló autó alatt találta meg.
A két választási munkás könnyű sérüléseket szenvedett, a mentősök a helyszínen ellátták őket. A rendőrség nyomozást indított, és tanúkat keres, akik információval szolgálhatnak az ismeretlen elkövetőkről.
Nem ez az első alkalom, hogy megtámadják az AfD-hez kötödő személyeket. 2024-ben több AfD poltikus ellen követtek el késes támadást.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
