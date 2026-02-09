Ft
02. 09.
hétfő
afd welt tübingen Németország rendőrség

Egyre veszélyesebb jobboldalinak lenni Németországban: megtámadták az AfD kampánymunkásait

2026. február 09. 09:54

Az AfD erősödése óta rendszeresek a támadások a párt politikusai ellen, és mostmár úgy tűnik az aktivisták sincsenek biztonságban.

2026. február 09. 09:54
John MACDOUGALL / AFP

Két AfD-kampánymunkást paprika spray-vel támadtak meg Tübingenben – számolt be a Welt.

A rendőrség szerint a 54 és 21 éves férfiak vasárnap este a tartományi választásokra vonatkozó pártplakátokat ragasztottak ki, amikor egy nyolc fős csoport jelent meg.

Rövid vita után a csoport zaklatta a választási munkásokat és paprika spray-vel lefújta őket. A támadók ezután elvették a plakátokat és elmenekültek.

A rendőrség később a plakátokat a közelben, egy parkoló autó alatt találta meg.

A két választási munkás könnyű sérüléseket szenvedett, a mentősök a helyszínen ellátták őket. A rendőrség nyomozást indított, és tanúkat keres, akik információval szolgálhatnak az ismeretlen elkövetőkről.

Nem ez az első alkalom, hogy megtámadják az AfD-hez kötödő személyeket. 2024-ben több AfD poltikus ellen követtek el késes támadást. 

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

csulak
2026. február 09. 11:21
vigyenek magukkal ok is paprikasprayt, ennyi
Szerintem
2026. február 09. 10:55
Antifa. A német állam által pénzelt és vezényelt politikai erőszak, terrorszervezet.
makapaka2
2026. február 09. 10:46
Ezek ugyanúgy viselkednek, mint MP csőcselék támogatói. Hajrá AfD!
templar62
2026. február 09. 10:36
AfD ,hajrá !
