Az Európai Parlamentből szivárogtatták ki: az EU még durvább támadásra készül Magyarország ellen

2026. február 09. 09:27

A luxemburgi EP-képviselő szerint Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá hű Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje a magyarországi választásokat.

Fernand Kartheiser luxemburgi európai parlamenti képviselő szerint az Európai Unió mindent megtesz majd, hogy eltávolítsa Orbán Viktort a miniszterelnöki posztról a 2026-os magyarországi választásokon – írja a Gazeta. Kartheiser úgy véli,

Orbán nemcsak Magyarország jövőjéért, hanem az EU demokratikus értékeiért is küzd. A cikk kiemeli, hogy várhatóan fokozódik Brüsszel beavatkozása Magyarország belügyeibe.

