brüsszel európai unió európai parlament magyarország eu választás orbán viktor

Az Európai Parlamentből szivárogtatták ki: az EU még durvább támadásra készül Magyarország ellen

2026. február 09. 09:27

A luxemburgi EP-képviselő szerint Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá hű Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje a magyarországi választásokat.

2026. február 09. 09:27
null

Fernand Kartheiser luxemburgi európai parlamenti képviselő szerint az Európai Unió mindent megtesz majd, hogy eltávolítsa Orbán Viktort a miniszterelnöki posztról a 2026-os magyarországi választásokon – írja a Gazeta.

Kartheiser úgy véli,

Orbán nemcsak Magyarország jövőjéért, hanem az EU demokratikus értékeiért is küzd.

A cikk kiemeli, hogy várhatóan fokozódik Brüsszel beavatkozása Magyarország belügyeibe. 

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

