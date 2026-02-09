Az Európai Parlamentből szivárogtatták ki: az EU még durvább támadásra készül Magyarország ellen

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péterék elérhetik Von der Leyennél, hogy továbbra se kapjunk uniós forrásokat
Elkezdett felkészülni a választási vereségre a Tisza Párt.
A luxemburgi EP-képviselő szerint Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá hű Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje a magyarországi választásokat.
Fernand Kartheiser luxemburgi európai parlamenti képviselő szerint az Európai Unió mindent megtesz majd, hogy eltávolítsa Orbán Viktort a miniszterelnöki posztról a 2026-os magyarországi választásokon – írja a Gazeta.
Kartheiser úgy véli,
Orbán nemcsak Magyarország jövőjéért, hanem az EU demokratikus értékeiért is küzd.
A cikk kiemeli, hogy várhatóan fokozódik Brüsszel beavatkozása Magyarország belügyeibe.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
