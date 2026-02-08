Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péterék elérhetik Von der Leyennél, hogy továbbra se kapjunk uniós forrásokat

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést a választási év első hónapjában – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében, amelynek részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.

Azt írták, hogy 2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak; a Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent.