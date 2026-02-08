Ft
Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen vereség Magyar Péter választás baloldal

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péterék elérhetik Von der Leyennél, hogy továbbra se kapjunk uniós forrásokat

2026. február 08. 11:11

Elkezdett felkészülni a választási vereségre a Tisza Párt.

2026. február 08. 11:11
null

A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést a választási év első hónapjában – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében, amelynek részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.

Azt írták, hogy 2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak; a Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent.

A vereségre való felkészülés mellett tudatosan elkezdte építeni a Tisza Párt a „választási csalás” mítoszát is,

mely három elemből áll az Alapjogokért Központ vasárnapi elemzése szerint. Az első dimenzióban előkészítik a magyarázatot a Tisza választási vereségére, a második dimenzióban zűrzavarkeltést igyekeznek kiprovokálni egy vereség után. Ez azonban az Alapjogokért Központ szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

Végül „jogi” hivatkozási alapot keresnek majd Brüsszelnek a választási eredmények hivatalos megkérdőjelezéséhez,

valamint a jelenleginél is intenzívebb nyomásgyakorláshoz.

(MTI / Alapjogokért Központ)

A nyitókép illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

 

