Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péterék elérhetik Von der Leyennél, hogy továbbra se kapjunk uniós forrásokat

Kiszivárgott Von der Leyen titkos terve: Magyarországon fog csattanni az ostor
Mindeközben Kijevben csak várakoznak.
Elkezdett felkészülni a választási vereségre a Tisza Párt.
A Tisza Párt megkezdte a vereségre való felkészülést a választási év első hónapjában – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében, amelynek részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.
Azt írták, hogy 2026 januárjának politikai történései megerősítették a választók benyomását, amely szerint olyan ügyekben, mint a háborútól és Ukrajna nagymértékű finanszírozásától való távolmaradás vagy a rezsicsökkentés megvédése, a jobboldalra számíthatnak; a Tisza Párt viszont legalábbis veszélyt jelent.
A vereségre való felkészülés mellett tudatosan elkezdte építeni a Tisza Párt a „választási csalás” mítoszát is,
mely három elemből áll az Alapjogokért Központ vasárnapi elemzése szerint. Az első dimenzióban előkészítik a magyarázatot a Tisza választási vereségére, a második dimenzióban zűrzavarkeltést igyekeznek kiprovokálni egy vereség után. Ez azonban az Alapjogokért Központ szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Végül „jogi” hivatkozási alapot keresnek majd Brüsszelnek a választási eredmények hivatalos megkérdőjelezéséhez,
valamint a jelenleginél is intenzívebb nyomásgyakorláshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindeközben Kijevben csak várakoznak.
(MTI / Alapjogokért Központ)
A nyitókép illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP