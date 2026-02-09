Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést

Amerikai szál is meghúzódhat az AfD legutóbbi politikai sikere mögött
A Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke ugyanakkor váltig állítja, hogy nincs szó semmiféle külső nyomásgyakorlásról azzal kapcsolatban, hogy a párt visszatérhet a rendezvényre.
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
A BILD számára készült legújabb INSA-felmérés szerint Friedrich Merz és kormánya is egyre kisebb támogatottságot élvez Németországban, iközben az AfD lassan, de biztosan növekszik.
A CDU/CSU egy százalékpontot vesztett a vasárnapi közvélemény-kutatásban („Hogyan szavazna, ha vasárnap szövetségi választások lennének?”), és 25 százalékra esett vissza.
Az AfD viszont megőrizte az előző heti eredményét, és 26 százalékon maradt. Ez azt jelenti, hogy a CDU/CSU szövetség ismét lemaradt a radikális jobboldali párttól, miután az őszi közvélemény-kutatás óta először utolérte őket. Az SPD 16 százalékon maradt, míg a többi pártnál nem történt változás.
Rossz hír Merznek, hogy az utolsó felméréshez képest személyes népszerűsége zuhanórepülésbe kezdett. A közvélemény-kutatás szerint a válaszadók csupán 23 százaléka elégedett Merz kancellár teljesítményével, ami öt százalékpontos csökkenést jelent.
Ezzel szemben 67 százalék elégedetlen (5 százalékpontos növekedés) a kancellárral.
Összességében a jelenlegi koalíciós kormány is rosszabbul teljesít, mint januárban. Csak 22 százalék (3 százalékpontos csökkenés) elégedett a teljesítményével, míg több mint kétharmad (68 százalék, 2 százalékpontos növekedés) elégedetlen.
Az INSA vezetője, Hermann Binkert így értelmezte az eredményt: „A népszerűség év eleji emelkedése a válaszadók szemszögéből nem volt elég tartós.” Binkert így folytatta: „Mivel az SPD támogatottsága legalább stabil maradt, ez azt is jelzi, hogy a CDU/CSU-hoz közel álló választók egyre szkeptikusabbak a kormány teljesítményével kapcsolatban.”
