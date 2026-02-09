Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést

A BILD számára készült legújabb INSA-felmérés szerint Friedrich Merz és kormánya is egyre kisebb támogatottságot élvez Németországban, iközben az AfD lassan, de biztosan növekszik.

A CDU/CSU egy százalékpontot vesztett a vasárnapi közvélemény-kutatásban („Hogyan szavazna, ha vasárnap szövetségi választások lennének?”), és 25 százalékra esett vissza.

Az AfD viszont megőrizte az előző heti eredményét, és 26 százalékon maradt. Ez azt jelenti, hogy a CDU/CSU szövetség ismét lemaradt a radikális jobboldali párttól, miután az őszi közvélemény-kutatás óta először utolérte őket. Az SPD 16 százalékon maradt, míg a többi pártnál nem történt változás.