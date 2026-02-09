Ft
02. 09.
hétfő

afd cdu friedrich merz Németország

Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést

2026. február 09. 07:38

A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.

2026. február 09. 07:38
null

A BILD számára készült legújabb INSA-felmérés szerint Friedrich Merz és kormánya is egyre kisebb támogatottságot élvez Németországban, iközben az AfD lassan, de biztosan növekszik. 

A CDU/CSU egy százalékpontot vesztett a vasárnapi közvélemény-kutatásban („Hogyan szavazna, ha vasárnap szövetségi választások lennének?”), és 25 százalékra esett vissza.

Az AfD viszont megőrizte az előző heti eredményét, és 26 százalékon maradt. Ez azt jelenti, hogy a CDU/CSU szövetség ismét lemaradt a radikális jobboldali párttól, miután az őszi közvélemény-kutatás óta először utolérte őket. Az SPD 16 százalékon maradt, míg a többi pártnál nem történt változás.

Rossz hír Merznek, hogy az utolsó felméréshez képest személyes népszerűsége zuhanórepülésbe kezdett. A közvélemény-kutatás szerint a válaszadók csupán 23 százaléka elégedett Merz kancellár teljesítményével, ami öt százalékpontos csökkenést jelent. 

Ezzel szemben 67 százalék elégedetlen (5 százalékpontos növekedés) a kancellárral. 

Összességében a jelenlegi koalíciós kormány is rosszabbul teljesít, mint januárban. Csak 22 százalék (3 százalékpontos csökkenés) elégedett a teljesítményével, míg több mint kétharmad (68 százalék, 2 százalékpontos növekedés) elégedetlen.

Az INSA vezetője, Hermann Binkert így értelmezte az eredményt: „A népszerűség év eleji emelkedése a válaszadók szemszögéből nem volt elég tartós.” Binkert így folytatta: „Mivel az SPD támogatottsága legalább stabil maradt, ez azt is jelzi, hogy a CDU/CSU-hoz közel álló választók egyre szkeptikusabbak a kormány teljesítményével kapcsolatban.”

Nyitókép: KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP

rasputin
2026. február 09. 08:03
salátás 2026. február 09. 07:53 akkor gondolom már nagyon pörögnek a fogaskerekek, hogy hogyan lehetne betiltani a pártot szokásukhoz híven Melyik országnak volt több a lakossága szántó-vető? Az NSZKnak vagy az NDKnak?
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 09. 07:53
akkor gondolom már nagyon pörögnek a fogaskerekek, hogy hogyan lehetne betiltani a pártot szokásukhoz híven
Válasz erre
2
0
faramuci
2026. február 09. 07:50
A baloldali elit inkább visszahozza a "vének tanácsának" intézményét az ókorból, minthogy az AFD-t kormányzati pozícióban lássa..😁
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 09. 07:41
""Őrizetbe vette a rendőrség azt az AfD-s politikust, akinek a belaruszi ültetvényén politikai foglyok dolgoztak Jörg Dornaut, a szélsőjobboldali német párt szászországi tartományi képviselőjét a szankciók kijátszásával vádolják a hatóságok."""
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!