Amerikai szál is meghúzódhat az AfD legutóbbi politikai sikere mögött

a belpolitikai elszigeteltség felszámolása és

annak hangsúlyozása, hogy képes kapcsolatokat építeni a nemzetközi jobboldalon.

Ebben fontos szerepet játszanak az amerikai republikánus körökhöz fűződő jó kapcsolatok is, amelyeknek köszönhető, hogy több magas rangú amerikai politikus és közéleti szereplő korábban nyíltan bírálta a német, és tágabb értelemben vett európai „tűzfalpolitikát”.

A müncheni konferenciára való visszatérés így nem csupán diplomáciai pillanat, hanem a német belpolitikai erőviszonyok változásának látványos jele is: az AfD immár nemcsak belülről, hanem nemzetközi színtéren is igyekszik áttörni az ellene emelt korlátokat.