02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
Németország AfD Müncheni Biztonsági Konferencia Egyesült Államok München

Amerikai szál is meghúzódhat az AfD legutóbbi politikai sikere mögött

2026. február 05. 22:57

A Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke ugyanakkor váltig állítja, hogy nincs szó semmiféle külső nyomásgyakorlásról azzal kapcsolatban, hogy a párt visszatérhet a rendezvényre.

null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, három évnyi kizárás után visszatér a Müncheni Biztonsági Konferenciára (MSC) az AfD, ami komoly politikai és szimbolikus fordulatot jelent. A nem várt siker lehetséges hátteréről a Die Welt közölt részletes elemzést.

Az idei döntés értelmében három AfD-s Bundestag-képviselőt hívtak meg a februári konferenciára. Ez éles váltás ahhoz képest, hogy a pártot 2022 óta következetesen kizárták, részben arra hivatkozva, hogy a német Alkotmányvédelmi Hivatal országosan szélsőjobboldaliként tartja nyilván a pártot, aminek a lehetséges betiltását már jó ideje lebegtetik.

A meghívás a lap szerint egyértelmű politikai győzelem az AfD számára:

a párt célja régóta az, hogy áttörje az ellene felállított „tűzfalat”, és legitim szereplőként jelenjen meg a nemzetközi porondon.

A visszatérés mögött intenzív politikai és jogi nyomásgyakorlás áll:

a párt tavaly év végén pert indított a konferencia szervezői ellen, azt állítva, hogy politikai alapon zárták ki a részvételből.

Bár a bíróság kimondta, hogy az MSC magánszervezetként szabadon dönthet a meghívásokról, a jogi eljárás egyértelműen fokozta a nyomást. Emellett az AfD megpróbálta kihasználni amerikai kapcsolatait is,

különösen a Donald Trump környezetéhez köthető politikusok felé nyitva.

Wolfgang Ischinger, az MSC jelenlegi elnöke szerint azonban nem külső nyomásról, hanem politikai realitásról van szó. Érvelése szerint Németország legnagyobb ellenzéki pártját nem lehet teljesen kizárni egy olyan fórumról, amelynek célja az eltérő, akár élesen szemben álló álláspontok ütköztetése.

Ischinger ugyanakkor hangsúlyozta: a döntés nem jelent politikai rehabilitációt, és nem terveznek további AfD-s meghívásokat.

A Die Welt szerint az AfD részvétele egy szélesebb stratégia része: a párt célja

  • a belpolitikai elszigeteltség felszámolása és
  • annak hangsúlyozása, hogy képes kapcsolatokat építeni a nemzetközi jobboldalon.

Ebben fontos szerepet játszanak az amerikai republikánus körökhöz fűződő jó kapcsolatok is, amelyeknek köszönhető, hogy több magas rangú amerikai politikus és közéleti szereplő korábban nyíltan bírálta a német, és tágabb értelemben vett európai „tűzfalpolitikát”.

A müncheni konferenciára való visszatérés így nem csupán diplomáciai pillanat, hanem a német belpolitikai erőviszonyok változásának látványos jele is: az AfD immár nemcsak belülről, hanem nemzetközi színtéren is igyekszik áttörni az ellene emelt korlátokat.

***

Fotó: Volker Hartmann / AFP

 

