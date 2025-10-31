Ft
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Alternatíva Németországnak Anna Paulina Luna Németország Washington AfD Alice Weidel

Valami nagyon alakul az USA és az AfD között – Tényleg meghívták Washingtonba Alice Weidelt?

2025. október 31. 14:24

Igen, a jobboldali politikus decemberben látogathat az Egyesült Államok fővárosába. Az AfD vezetője egész küldöttséggel érkezik majd.

2025. október 31. 14:24

Az utóbbi napokban felröppent a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök meghívta a Fehér Házba Alice Weidelt, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnökét, ami nem bizonyult helytálló információnak. A meghívás ténye nagyon is valós, a német politikust azonban nem Amerika első embere, hanem Anna Paulina Luna republikánus szenátor invitációjára érkezik majd Washingtonba – írta az Euronews.

Anna Paulina Luna – A republikánus szenátor élénk figyelemmel kíséri az AfD-t és a német belpolitikát
Anna Paulina Luna – A republikánus szenátor élénk figyelemmel kíséri az AfD-t és a német belpolitikát
Forrás: Mandel NGAN / AFP

Luna október 26-án az X-en tette közzé, hogy szívesen látná Weidelt az amerikai fővárosban, és más kongresszusi tagokkal együtt fogadná őt. Másnap Weidel nyilvánosan megköszönte a meghívást, és jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot az amerikai képviselővel, hogy egyeztessék a részleteket.

Luna szóvivője az Euronewsnak megerősítette:

valóban tervezik a találkozót, és decemberre AfD-küldöttség érkezik Washingtonba.

A meghívás azonban nem diplomáciai látogatásnak, hanem pártközi egyeztetésnek számít. A Fehér Ház csak az Egyesült Államok külügyminisztériumával egyeztetett, állami szintű vendéglátás esetén vesz részt az ilyen események szervezésében.

A lap emlékeztet, hogy a párt másik társelnöke, Tino Chrupalla, már részt vett Trump 2025 januári beiktatásán, ahol több európai konzervatív politikussal együtt képviselte pártját.

Az AfD közeledése az amerikai republikánusokhoz nem új keletű: a párt korábban Elon Musk támogatását is élvezte, aki többször elismerően nyilatkozott a német jobboldalról és az AfD bevándorláspolitikájáról.

Anna Paulina Luna és Naomi Seibt
Forrás: X

Weidel mostani meghívását nagy valószínűséggel az inspirálta, hogy Anna Paulina Luna nemrég látta vendégül a Kongresszusban Naomi Seibt német influenszert, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette: az Egyesült Államokba emigrál, miután úgy érzi, hogy Németországban már nem áll ki a szólásszabadság mellett, s az újságíróknak következményekkel kell számolniuk, ha online kifejezik a nézeteiket.

***

Fotó: Soeren STACHE / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. október 31. 16:41
youtube.com/watch?v=kp79CxAFedk&list=RDkp79CxAFedk&start_radio=1 Hull a hó!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 31. 16:29
működik a kémia
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. október 31. 15:53
Az viszont igaz, hogy Elon Musk már többször is megdicsérte Alice Weidelt és az AfD politikáját. Sőt, Trump alelnöke, JD Vance is megtette ugyanezt. Persze a Rep. pártban van sok neokon politikus és szavazó is, akik nem vennék túl jó néven, ha Trump TÚLZOTTAN kiállna az AfD mellett. Nekik inkább a germán neokon miniszterelnök, a Merzi tetszik, pl. a veszett ruszki- ellenesség miatt is... Gondolom van elég sok német szavazó, aki azt mondaná: ha tetszik a Merz, akkor vigyétek! Persze nem is csoda: Merz lényegében az amcsi Rep. neokon, sőt, a Dem. párt jó részének a politikájából 'nőtt ki'. Vagyis Merz, a Herr Black Rock!
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2025. október 31. 15:38
Van egy kis tévedés a cikkben: Anna Paulina Luna NEM szenátor, hanem képviselő, mégpedig Florida 13. választási kerületéből. 😉😊 Ez Central Florida nyugati részén van, Tampa városától is nyugatra, az AMERIKA Öbölben (leánykori nevén: Mexikói Öböl) egy keskeny félsziget. Úgy hívják ezt az USA második legsűrűbben lakott megyéjét, hogy Pinellas County. Tulajdonképpen egy félsziget, amit egy keskeny földnyelv köt össze a szárazfölddel a megye északi részén.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!