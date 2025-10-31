Valami nagyon alakul az USA és az AfD között – Tényleg meghívták Washingtonba Alice Weidelt?
2025. október 31. 14:24
Igen, a jobboldali politikus decemberben látogathat az Egyesült Államok fővárosába. Az AfD vezetője egész küldöttséggel érkezik majd.
2025. október 31. 14:24
Az utóbbi napokban felröppent a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök meghívta a Fehér Házba Alice Weidelt, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnökét, ami nem bizonyult helytálló információnak. A meghívás ténye nagyon is valós, a német politikust azonban nem Amerika első embere, hanem Anna Paulina Luna republikánus szenátor invitációjára érkezik majd Washingtonba – írta az Euronews.
Luna október 26-án az X-en tette közzé, hogy szívesen látná Weidelt az amerikai fővárosban, és más kongresszusi tagokkal együtt fogadná őt. Másnap Weidel nyilvánosan megköszönte a meghívást, és jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot az amerikai képviselővel, hogy egyeztessék a részleteket.
.@Alice_Weidel Please consider coming with a delegation of your members from AfD to Washington DC. I would like to host you with a few other members of Congress.
Luna szóvivője az Euronewsnak megerősítette:
valóban tervezik a találkozót, és decemberre AfD-küldöttség érkezik Washingtonba.
A meghívás azonban nem diplomáciai látogatásnak, hanem pártközi egyeztetésnek számít. A Fehér Ház csak az Egyesült Államok külügyminisztériumával egyeztetett, állami szintű vendéglátás esetén vesz részt az ilyen események szervezésében.
A lap emlékeztet, hogy a párt másik társelnöke, Tino Chrupalla, már részt vett Trump 2025 januári beiktatásán, ahol több európai konzervatív politikussal együtt képviselte pártját.
Az AfD közeledése az amerikai republikánusokhoz nem új keletű: a párt korábban Elon Musk támogatását is élvezte, aki többször elismerően nyilatkozott a német jobboldalról és az AfD bevándorláspolitikájáról.
Weidel mostani meghívását nagy valószínűséggel az inspirálta, hogy Anna Paulina Luna nemrég látta vendégül a Kongresszusban Naomi Seibt német influenszert, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette: az Egyesült Államokba emigrál, miután úgy érzi, hogy Németországban már nem áll ki a szólásszabadság mellett, s az újságíróknak következményekkel kell számolniuk, ha online kifejezik a nézeteiket.