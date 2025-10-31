Valami nagyon alakul az USA és az AfD között – Tényleg meghívták Washingtonba Alice Weidelt?

Az utóbbi napokban felröppent a hír, miszerint Donald Trump amerikai elnök meghívta a Fehér Házba Alice Weidelt, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnökét, ami nem bizonyult helytálló információnak. A meghívás ténye nagyon is valós, a német politikust azonban nem Amerika első embere, hanem Anna Paulina Luna republikánus szenátor invitációjára érkezik majd Washingtonba – írta az Euronews.

Anna Paulina Luna – A republikánus szenátor élénk figyelemmel kíséri az AfD-t és a német belpolitikát

Forrás: Mandel NGAN / AFP

Luna október 26-án az X-en tette közzé, hogy szívesen látná Weidelt az amerikai fővárosban, és más kongresszusi tagokkal együtt fogadná őt. Másnap Weidel nyilvánosan megköszönte a meghívást, és jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot az amerikai képviselővel, hogy egyeztessék a részleteket.