Ikonikus magyar sportlétesítmény miatt mondott le a kormány hárommilliárd forintról

Cser-Palkovics András szerint Garancsi Istvánnak nem a pénze, hanem az akarata és a szándéka fogyott el a Videoton további működtetésére.
Hárommilliárd forintról mondott le a kormány, hogy megújulhasson a legendás létesítmény.
Teljeskörűen felújítják a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokot, melynek munkálatai 3,5 milliárd forint TAO-támogatásból valósulnak meg – számolt be róla az MTI.
A beruházást bemutató szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Raktár utcai jégcsarnokot az 1970-es években építették, majd 1991-ben részleges felújításon esett át, de mostanra végleg elavulttá vált, a csarnok szerkezete és műszaki állapota sem felel meg a sportlétesítményekkel szemben támasztott jelenkori elvárásoknak.
A most bejelentett beruházás során a legendás aréna hőszigetelést kap, a faszerkezetet acélra cserélik benne és teljesen megújul a létesítmény gépészeti rendszere. A fenntartható működést segíti továbbá a lelátók, a szellőzőrendszer és a vizesblokkok korszerűsítése, miközben az ikonikus betonlelátó megmarad.
Cser-Palkovics András polgármester a sajtóeseményen megköszönte a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának segítségét és Vargha Tamás parlamenti államtitkár közbejárását a fejlesztés megvalósulásában.
Ezt a bő hárommilliárdos projektet nem tudnánk megcsinálni Magyarország kormánya nélkül, hiszen külön erre a célra nyílt meg egy TAO-keret. A matek lényege, hogy a kormány lemondott három milliárdnyi adóbevételéről, amelyet fehérvári cégek így a csarnok felújításába adnak be, az államkassza helyett”
– idézte a város közleménye a polgármestert, aki elárulta azt is, hogy a munkálatok minél gyorsabb elindítása érdekében az önkormányzat ehhez 350 millió forintot megelőlegez, amit a TAO-keret feltöltése után vissza fog kapni.
A felújítás alatt az akadémisták és a sportolók részére rendelkezésre áll a MET Aréna, illetve a sátras C-pálya. A városvezető jelezte, hogy ez új helyzetet jelent, ami együttműködést, összefogást és kompromisszumkötést igényel.
Cser-Palkovics András beszélt arról is, hogy a jövőben hasonló konstrukció mentén a Városi Uszodát – amelynek tervei már elkészültek –, majd a kézilabda szempontjából kulcsfontosságú Köfém Sportcsarnokot is fel fogják újítani.
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője saját emlékeit felidézve beszélt arról, hogy
az elmúlt évtizedek alatt sokan szereztek életre szóló emlékeket ebben a csarnokban, és mennyire fontos a fehérváriak életében ez a korszakos jégcsarnok.
Kiemelte a magyar kormány és Székesfehérvár közötti szoros együttműködést, aminek köszönhetően megvalósulhat a beruházás.
Mint mondta, a döntés megszületett, a TAO-keret feltöltése a cégek által folyamatban van, így elkezdődhet a munka, a székesfehérvári jégkorong-utánpótlás és más jeges sportok legnagyobb örömére. Fekti István, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia sportigazgatója a sajtótájékoztatón a beruházással kapcsolatban kifejtette, hogy a létesítménytulajdonos önkormányzattal szorosan együttműködve dolgozták ki a terveket.
Fontosnak tartották, hogy a régit ötvözzék az újjal, azaz a csarnok legendás részei, mint például a betonlelátó megmaradjanak, miközben egy új, modern létesítmény áll majd a sportolók rendelkezésére.
