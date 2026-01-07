Ikonikus magyar sportlétesítmény miatt mondott le a kormány hárommilliárd forintról

A most bejelentett beruházás során a legendás aréna hőszigetelést kap, a faszerkezetet acélra cserélik benne és teljesen megújul a létesítmény gépészeti rendszere. A fenntartható működést segíti továbbá a lelátók, a szellőzőrendszer és a vizesblokkok korszerűsítése, miközben az ikonikus betonlelátó megmarad.

Cser-Palkovics András polgármester a sajtóeseményen megköszönte a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának segítségét és Vargha Tamás parlamenti államtitkár közbejárását a fejlesztés megvalósulásában.