Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány zelenszkij volodimir zelenszkij

Zelenszkij még megemlegeti: ez a legfontosabb mondat Orbán nyílt leveléből

2026. február 26. 08:47

A magyar kormányfő ízekre szedte az ukrán elnököt.

2026. február 26. 08:47
null

Mint arról csütörtök reggel beszámoltunk, Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amit a Facebook-oldalán jelentetett meg. A kormányfő arról írt, az ukrán elnök képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.

A miniszterelnök nyílt levelének legerősebb mondatai között szerepel, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is”

– írta a kormányfő.

Mint írta, Zelenszkij Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Upuaut
2026. február 26. 09:43
Nem fogja megemlegetni. Ennek a törpenövésű hücpének nincs bőr a pofáján.
Válasz erre
1
0
falcatus-2
2026. február 26. 08:56
"Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról...." Nem! Nem kell elfogadnia, elég, ha tudomásul veszi. Vagy így: Vegye tudomásul ! ..és passz
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
•••
2026. február 26. 08:51 Szerkesztve
CSAK A FIDESZ A BIZTOS VÁLASZTÁS! 😇
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!