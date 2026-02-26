Zelenszkij még megemlegeti: ez a legfontosabb mondat Orbán nyílt leveléből

„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek
A miniszterelnök nem finomkodott.
A magyar kormányfő ízekre szedte az ukrán elnököt.
Mint arról csütörtök reggel beszámoltunk, Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amit a Facebook-oldalán jelentetett meg. A kormányfő arról írt, az ukrán elnök képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.
A miniszterelnök nyílt levelének legerősebb mondatai között szerepel, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök nem finomkodott.
Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is”
– írta a kormányfő.
Mint írta, Zelenszkij Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.
Ezt is ajánljuk a témában
Kibújt a szög a zsákból – innen már nehéz lenne tagadni.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP