Brüsszelből kotyogták ki: az ukránok elismerték, kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel

Hosszú írást közölt a brüsszeli székhelyű Politico, amely részletesen foglalkozott a másfél hónap múlva esedékes magyar választásokkal. A lap arról is beszámolt, hogy a közelmúltban megrendezett Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával Magyar Péter tapogatózó egyeztetéseket kezdeményezett nyugat-európai politikusokkal, valamint Donald Tuskkal, Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Alexander Stubb finn elnökkel.

A portál megjegyezte: „feltűnő volt, hogy Magyar Péter az Európai Unió intézményeinek egyetlen vezetőjével sem találkozott”. A cikk szerint a politikus egyelőre rejtély az uniós és az ukrán megfigyelők számára.