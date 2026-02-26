Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
alexander stubb donald tusk brüsszel európai unió Magyar Péter ukrán

Brüsszelből kotyogták ki: az ukránok elismerték, kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel

2026. február 26. 06:08

Kibújt a szög a zsákból – innen már nehéz lenne tagadni.

2026. február 26. 06:08
null

Hosszú írást közölt a brüsszeli székhelyű Politico, amely részletesen foglalkozott a másfél hónap múlva esedékes magyar választásokkal. A lap arról is beszámolt, hogy a közelmúltban megrendezett Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával Magyar Péter tapogatózó egyeztetéseket kezdeményezett nyugat-európai politikusokkal, valamint Donald Tuskkal, Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Alexander Stubb finn elnökkel.

A portál megjegyezte: „feltűnő volt, hogy Magyar Péter az Európai Unió intézményeinek egyetlen vezetőjével sem találkozott”. A cikk szerint a politikus egyelőre rejtély az uniós és az ukrán megfigyelők számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Politico úgy tudja, uniós és ukrán diplomaták abban bíznak, hogy amennyiben Magyar Péter megnyeri a választásokat, nem akasztja meg az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos erőfeszítéseit.

Nem látjuk még a következményeket, ezért óvatosnak kell lennünk”

– fogalmazott egy ukrán kormányzati tanácsadó, aki azt is elismerte: 

kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával.

Az ukrán kormányzati tanácsadó szerint a Tisza Párt elnöke rugalmasabb politikus, mint Orbán Viktor, és – mint fogalmazott – „ezt várjuk tőle”.
Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter a Politiconak úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy Magyarország Ukrajna-politikája változhat a jövőben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 26. 08:00
A politico ugy tudja, hogy egy ukran kormanyzati tanacsado, akinek nincs neve, elismerte, amit a fideszpropaganda par honapja naponta szajkoz. Szo szerint. Forras, nev, link nincs. Lapozzunk
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 26. 07:59
Magyarok Ellenségei Koalíció - találóbb név lenne a TSZ-re.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 26. 07:57
Szép csendben felvett 1,2 milliárd dollárnyi devizaadósságot a magyar állam Zártkörű értékesítés keretében rábocsátott a 2035-ös lejáratú dollárkötvényekre az Államadósság Kezelő Központ – írja a Bloomberg. Így az eredetileg egymilliárd dollár értékben kibocsátott kötvényekből most további 1,2 milliárd dollárnyit adtak el. Az ÁKK még tavaly júniusban bocsátott ki 5, 10 és 30 éves dollárkötvényeket összesen 4 milliárd dollár értékben. A Bloomberg értesülései szerint most a 10 éves értékpapírból adtak el további 1,2 milliárd dollárnyit.
Válasz erre
0
1
OszkárOszi
2026. február 26. 07:56
Egyébként meg tökmindegy.Hahn Endre szerint is még lehet vesztes a Cicapárt, pedig ő 20 százalékot mért nekik.Négy évvel ezelőtt megígérte, hogy a kamus eredményei miatt önvizsgálatot fog tartani.Ez elmaradt.Nem tanulnak semmit, és még a saját választóikat sem ismerik, akikből pedig megélnek...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!