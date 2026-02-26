Brüsszelből kotyogták ki: az ukránok elismerték, kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Hosszú írást közölt a brüsszeli székhelyű Politico, amely részletesen foglalkozott a másfél hónap múlva esedékes magyar választásokkal. A lap arról is beszámolt, hogy a közelmúltban megrendezett Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával Magyar Péter tapogatózó egyeztetéseket kezdeményezett nyugat-európai politikusokkal, valamint Donald Tuskkal, Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Alexander Stubb finn elnökkel.
A portál megjegyezte: „feltűnő volt, hogy Magyar Péter az Európai Unió intézményeinek egyetlen vezetőjével sem találkozott”. A cikk szerint a politikus egyelőre rejtély az uniós és az ukrán megfigyelők számára.
A Politico úgy tudja, uniós és ukrán diplomaták abban bíznak, hogy amennyiben Magyar Péter megnyeri a választásokat, nem akasztja meg az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos erőfeszítéseit.
Nem látjuk még a következményeket, ezért óvatosnak kell lennünk”
– fogalmazott egy ukrán kormányzati tanácsadó, aki azt is elismerte:
kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával.
Az ukrán kormányzati tanácsadó szerint a Tisza Párt elnöke rugalmasabb politikus, mint Orbán Viktor, és – mint fogalmazott – „ezt várjuk tőle”.
Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter a Politiconak úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy Magyarország Ukrajna-politikája változhat a jövőben.
