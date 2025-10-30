Ft
10. 30.
csütörtök
antifa támadás antifa csoport Németország USA Antifa terrorszervezet

Nem érzi már szabadnak Németországot a jobboldali aktivista, Amerikába emigrál

2025. október 30. 14:33

Eddig bírta a német „szólásszabadságot” az anti-Greta.

2025. október 30. 14:33
null

Amerikában folyamodott menedékjogért az „anti-Gretaként”, Greta Thunberg szöges ellentéteként ismertté vált Naomi Seibt 25 éves jobboldali influencer – írja a Telegraph.

Seibt azután döntött így, hogy halálos fenyegetéseket kapott az antifától, a rendőrség pedig annak ellenére nem tett semmit, hogy bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy életveszélyben van.

Az antifa „Németországban erősebb, mint bárhol máshol a világon” – fogalmazott Seibt, hozzátéve, hogy a rendőrség „azt mondta, hogy nem tudnak semmit csinálni, mert nem erőszakoltak vagy öltek meg”.

Mindezt annak ellenére, hogy évek óta figyeli a német titkosszolgálat.

Seibt már megérkezett Washingtonba, és az USA bevándorlási és nemzetiségi törvénye alapján kért menedékjogot, indokul pedig azt vezette elő, hogy otthon fizikai veszély vagy börtön fenyegeti.

Seibt emigrációja komoly tesztje lesz annak a sajtókörökben már felröppent pletykának, hogy

Donald Trump elnök politikai menedékjogot biztosítana a békés véleménynyilvánításuk miatt célkeresztbe került európaiaknak, és terrorszervezetnek minősítené az antifát.

Seibt a Telegraphnak azt nyilatkozta: vonzódik az Amerikában még létező, Németországban viszont nem szívesen látott patriotizmushoz. „Az amerikaiak kiállnak egymásért. Ezt a lelkületet Németországban nem látom. Az AfD nem imperialista, mint a nácik, hanem libertárius-konzervatív párt, amely csak újra szeretné éleszteni a patriotizmust pont úgy, amilyen egészségesen az él Egyesült Államokban”.

Említést tett arról is, hogy Németország már nem áll ki a szólásszabadság mellett, s az újságíróknak következményekkel kell számolniuk, ha nézeteiket online kifejezik.

Erre több példát is hozott: Norbert Bolz kommentátorét, akinek otthonát egy 2024-es közösségi médiás poszt miatt nemrég vizsgálta át a rendőrség; valamint egy barátjáét, aki felfüggesztett börtönbüntetést kapott 2020-ban a Shlomo Finkelstein névre hallgató szatirikus YouTube-csatornáján az iszlámot kritizáló tartalomért.

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép

 

