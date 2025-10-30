Nem érzi már szabadnak Németországot a jobboldali aktivista, Amerikába emigrál

Amerikában folyamodott menedékjogért az „anti-Gretaként”, Greta Thunberg szöges ellentéteként ismertté vált Naomi Seibt 25 éves jobboldali influencer – írja a Telegraph.

Seibt azután döntött így, hogy halálos fenyegetéseket kapott az antifától, a rendőrség pedig annak ellenére nem tett semmit, hogy bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy életveszélyben van.

Az antifa „Németországban erősebb, mint bárhol máshol a világon” – fogalmazott Seibt, hozzátéve, hogy a rendőrség „azt mondta, hogy nem tudnak semmit csinálni, mert nem erőszakoltak vagy öltek meg”.

Mindezt annak ellenére, hogy évek óta figyeli a német titkosszolgálat.

Seibt már megérkezett Washingtonba, és az USA bevándorlási és nemzetiségi törvénye alapján kért menedékjogot, indokul pedig azt vezette elő, hogy otthon fizikai veszély vagy börtön fenyegeti.