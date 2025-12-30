Padlógázt nyomtak Putyinnal szemben: háborús hisztériával riogat Brüsszel, ám van, ami porrá zúzza az elméletét

Rendszeresen visszatérő állítás, hogy Oroszország Ukrajna után Belarusz felé mozdulna el, támadást indíthatna Lettország és Litvánia ellen, vagy akár nagyszabású hadműveletre készülne a Fekete-tenger térségében. A félelem alapja az a feltételezés, hogy amennyiben Moszkva területet tarthat meg Ukrajnában, úgy lendületet kapva megpróbálná visszaállítani a volt Szovjetunió határait.

A Geopolitical Futures elemzése azonban rámutat arra, hogy ezek az aggodalmak nincsenek összhangban az orosz hadsereg ukrajnai teljesítményével. A teljes körű invázió kezdete óta eltelt csaknem négy év alatt Moszkva mindössze Ukrajna körülbelül egyötödét tartja ellenőrzése alatt, miközben a frontvonalon elhúzódó harcok zajlanak néhány kisebb városért és falváért.