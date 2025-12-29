Vért izzadva bizonygatja a Politico, hogy még az európai „jobboldali populisták” körében is népszerűtlen Trump

A legnagyobb kivétel Egyesült Királyság, ahol a Reform UK hívei körében Trump megítélése jóval kedvezőbb:
itt a válaszadók fele pozitívan tekint az amerikai elnökre.
Franciaországban viszont a Nemzeti Tömörülés szavazói körében többen nyilatkoztak róla negatívan (38 százalék), mint pozitívan (30 százalék). Hasonló a helyzet Németországban is: az Alternatíva Németországért (AfD) támogatói megosztottak, 34 százalékuk kedvezően, 33 százalékuk kedvezőtlenül ítéli meg Trumpot.
A teljes társadalmat nézve a kép még borúsabb az amerikai elnök számára. Franciaországban és Németországban a válaszadók kétharmada negatív véleménnyel van róla, míg az Egyesült Királyságban ez az arány 55 százalék. Az Egyesült Államokban is hasonló számokat hozott ki a kutatás, Kanadában pedig kifejezetten magas, 72 százalékos Trump elutasítottsága.
A kutatás szerint a jobboldali populista szavazók ugyan nagyra értékelik Trump „Amerika az első” politikáját, és többségük szeretné, ha saját vezetőik jó viszonyt ápolnának vele, ám ezzel párhuzamosan erős bennük a bizalmatlanság. Sokan – „némi” logikai önellentmondással – úgy látják: