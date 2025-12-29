Vért izzadva bizonygatja a Politico, hogy még az európai „jobboldali populisták” körében is népszerűtlen Trump

Donald Trump európai megítélése továbbra is kifejezetten kedvezőtlen, és ez alól még azok a választók sem jelentenek kivételt, akik az általa nyíltan támogatott jobboldali „populista” pártok szimpatizánsai. A Politico és a Public First közös közvélemény-kutatása szerint Franciaországban és Németországban mindössze a válaszadók alig egyharmada vélekedik pozitívan Trumpról, még a lap által „szélsőjobboldalinak” bélyegzett pártok hívei közül is.

A brüsszeli elit házi sajtója alig titkolt kárörömmel igyekszik bizonygatni – rögtön el is árulva, mire akar „csattanós válasz” lenni a felmérés –, hogy hiába számol a legújabb tengerentúli Nemzetbiztonsági Stratégia a „hazafias európai pártok” erősödésével, lám, még azok szimpatizánsai sem kedvelik az amerikai elnököt. A Politico úgy véli: