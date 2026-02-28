Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is

Az izraeli hadsereg eközben arról számolt be, hogy vadászgépei Irán-szerte több száz célpontot támadtak, köztük stratégiai védelmi rendszereket és olyan helyszíneket, ahol iráni vezetők tartózkodhattak.

Eközben Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy a művelet lehetőséget adhat az iráni lakosságnak a jelenlegi vezetés megdöntésére. Irán viszont válaszcsapásokat indított, amelyek nyomán Izraelben és több öböl menti országban is találatokról számoltak be. A támadások pánikot váltottak ki, sok civil elhagyja a nagyvárosokat.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte: nem érkezett jelentés amerikai halálos áldozatokról vagy harci sérültekről, az Egyesült Államok közel-keleti létesítményeiben keletkezett károk pedig minimálisak, és nem befolyásolják a műveleteket. A CENTCOM tájékoztatása szerint az amerikai és szövetséges erők hajnali műveletek során csapásokat mértek az iráni rezsim biztonsági infrastruktúrájára, többek között a Forradalmi Gárda irányítási központjaira, légvédelmi rendszerekre, rakéta- és drónindító állásokra, valamint katonai repülőterekre.

A közlés szerint ezt követően a térségben állomásozó erők sikeresen kivédtek több száz iráni rakéta- és dróntámadást.

Kisvártatva Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő bejelentette: az Európai Unió külügyminiszterei vasárnap rendkívüli videókonferencián tárgyalják az iráni helyzetet. Közlése szerint az iráni vezetés válogatás nélküli támadásai a szomszédos országok ellen egy szélesebb regionális háború kockázatát hordozzák, ezért az EU elítéli azokat, és sürgeti az eszkaláció megakadályozását.