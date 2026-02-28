Ft
forradalmi gárda benjamin netanjahu irán izrael

Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is

2026. február 28. 21:09

Igen: tényleg úgy tűnik, hogy leszedték Irán legfőbb vezetőjét, izraeli források szerint a holtteste is megvan.

2026. február 28. 21:09
null

Izraeli hivatalos források szerint meghalt Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah, miután Izrael és az Egyesült Államok katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen. Erről egy magas rangú izraeli tisztviselő beszélt a Reuters hírügynökségnek, aki azt is elmondta: a vallási vezető holttestét is megtalálták, megerősítve ezzel a korábbi feltételezéseket

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök videónyilatkozatában úgy fogalmazott: számos jel utal arra, hogy a „zsarnok” már nincs életben. Állítása szerint az izraeli–amerikai csapások során elpusztították Hamenei rezidenciáját, valamint az iráni vezetés több magas rangú tagjával, köztük a Forradalmi Gárda parancsnokaival és a nukleáris program kulcsszereplőivel is végeztek – ez az, amire lapunknak korábban Robert C. Castel izraeli szakértő azt mondta, „néha le kell nyírni a füvet”.

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Netanjahu közölte: Izrael a következő napokban folytatja a hadműveleteket, és további, a „terrorrendszerhez” köthető célpontok ezreit tervezik támadni.

Az izraeli hadsereg eközben arról számolt be, hogy vadászgépei Irán-szerte több száz célpontot támadtak, köztük stratégiai védelmi rendszereket és olyan helyszíneket, ahol iráni vezetők tartózkodhattak.

Eközben Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy a művelet lehetőséget adhat az iráni lakosságnak a jelenlegi vezetés megdöntésére. Irán viszont válaszcsapásokat indított, amelyek nyomán Izraelben és több öböl menti országban is találatokról számoltak be. A támadások pánikot váltottak ki, sok civil elhagyja a nagyvárosokat.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte: nem érkezett jelentés amerikai halálos áldozatokról vagy harci sérültekről, az Egyesült Államok közel-keleti létesítményeiben keletkezett károk pedig minimálisak, és nem befolyásolják a műveleteket. A CENTCOM tájékoztatása szerint az amerikai és szövetséges erők hajnali műveletek során csapásokat mértek az iráni rezsim biztonsági infrastruktúrájára, többek között a Forradalmi Gárda irányítási központjaira, légvédelmi rendszerekre, rakéta- és drónindító állásokra, valamint katonai repülőterekre. 

A közlés szerint ezt követően a térségben állomásozó erők sikeresen kivédtek több száz iráni rakéta- és dróntámadást.

Kisvártatva Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő bejelentette: az Európai Unió külügyminiszterei vasárnap rendkívüli videókonferencián tárgyalják az iráni helyzetet. Közlése szerint az iráni vezetés válogatás nélküli támadásai a szomszédos országok ellen egy szélesebb regionális háború kockázatát hordozzák, ezért az EU elítéli azokat, és sürgeti az eszkaláció megakadályozását.

Ki volt Ali Hamenei? 

Ali Hamenei Irán második legfőbb vezetője volt, Ruhollah Homenei, az iszlamista forradalom vezérének halála után vette át Irán vezetését 1989-ben. Uralkodása alatt egy elnyomó diktatúrát alakított ki, amely tűzzel-vassal irtotta az ellene felszólalókat. Iránban az elmúlt évtizedekben rendszeresen börtönöztek be és végeztek ki rendszerkritikus személyeket. Irán elszigetelődése a nyugati világtól Hamenei vezetése alatt csúcsosodott ki. 

 

Nyitókép: Hamenei hivatalos honlapja

polárüveg
2026. február 28. 22:10
Paradox módon magas olajár legeslegelső sorban az orosz kivetelnek jó. Utána az arab termelőknek, ha szabad a Hormuzi szoros. Harmadsorban a petrodollárra és a rá épülő pénzügyi kapitalizmusnak. Csak szólok, hogy akinek nagyon nem jó, az épp Trump és szövetségese, Orbán.
Csopak
2026. február 28. 22:08
Fogalmazzatok már normálisan ba...+! !!!! A libsi újságok nem süllyednek le erre a szintre .. Szégyen!
Treeoflife
2026. február 28. 22:07
"...az izraeli–amerikai csapások során elpusztították Hamenei rezidenciáját, valamint az iráni vezetés több magas rangú tagjával, köztük a Forradalmi Gárda parancsnokaival és a nukleáris program kulcsszereplőivel is végeztek – ez az, amire lapunknak korábban Robert C. Castel izraeli szakértő azt mondta, „néha le kell nyírni a füvet” Az ukrán fűvel mi lesz, ott is lenne takarítani való. Sőt messzebb megyek, London City már nagyon gazos.
csalodtamafideszben
2026. február 28. 22:06
Egy csuhással kevesebb.
