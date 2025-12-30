Mindenki megkapja, ami jár: ezt ajándékozta Putyin Orbán Viktornak (VIDEÓ)

A kenyai orosz nagykövetség karácsonyra egy mesterséges intelligenciával készült videót osztott meg az X-en, amelyben Vlagyimir Putyin orosz elnök Mikulásnak öltözve ajándékokat visz több vezetőnek is.

Elsőként Hszi Csin-ping kínai elnök kap csomagot: egy karácsonyfadíszt, amely a kínai jüan és az orosz rubel szimbólumát ábrázolja. Miután felakasztja a fára, egy dollárt jelképező dísz leesik és összetörik – egyértelmű utalás a dollármentesítésre és a két ország gazdasági közeledésére.