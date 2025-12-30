Ft
vlagyimir putyin donald trump orbán viktor

Mindenki megkapja, ami jár: ezt ajándékozta Putyin Orbán Viktornak (VIDEÓ)

2025. december 30. 20:53

A világ vezetőinek üzent Oroszország.

2025. december 30. 20:53
null

A kenyai orosz nagykövetség karácsonyra egy mesterséges intelligenciával készült videót osztott meg az X-en, amelyben Vlagyimir Putyin orosz elnök Mikulásnak öltözve ajándékokat visz több vezetőnek is.

Elsőként Hszi Csin-ping kínai elnök kap csomagot: egy karácsonyfadíszt, amely a kínai jüan és az orosz rubel szimbólumát ábrázolja. Miután felakasztja a fára, egy dollárt jelképező dísz leesik és összetörik – egyértelmű utalás a dollármentesítésre és a két ország gazdasági közeledésére.

Másodikként Narendra Modi indiai miniszterelnök következik, aki egy vadászgépet (konkrétan egy Su-57 típusú orosz lopakodó vadászgép modelljét) kap, ami a két ország közötti intenzív fegyverkereskedelmi kapcsolatokra emlékeztet.

Harmadikként Donald Trump amerikai elnököt ajándékozza meg Putyin egy bekeretezett közös fotóval, amely egy alaszkai csúcstalálkozójukat ábrázolja.

Trump után Nicolás Maduro venezuelai elnök kap egy DJ-pultot, amely gombnyomásra „békét” hirdet, utalva az amerikai hadihajók venezuelai vizek körüli jelenlétére.

Őt követi Recep Tayyip Erdoğan török elnök, akinek egy „Akkuyu” feliratú hógömböt ad át Putyin. Ez Törökország első orosz segítséggel épült atomerőművére utal, amelyet Oroszország jelentős összeggel finanszírozott.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető egy kardot és egy köszönőlevelet kap, amelyben Oroszország kifejezi háláját a támogatásért.

Meglepetésként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szerepel a sorban:

neki „ajándékként” bilincset ad Putyin, majd a videóban rácsok mögé zárják az ukrán államfőt.

Végül, egyetlen uniós vezetőként, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt látogatja meg Putyin, aki kedvezményes árú gázt ajándékoz a miniszterelnöknek, ezt követően a videóban karácsonyi fényekbe burkolódzik a Várnegyed egyik utcája.

A nagykövetség kíséretében ironikus szöveget írt: „A karácsony az ajándékozás ideje, amikor Oroszország gondoskodik arról, hogy barátai kellemes meglepetést kapjanak és jól érezzék magukat. Ami a rosszakat illeti, ők is megkapják, ami jár nekik."

Nyitókép forrása: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

