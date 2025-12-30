Zelenszkij ellen fordultak az ukránok: már alig van, aki elhiszi, hogy nem a háborús maffia tagja

A Socis közvélemény-kutató intézet legfrissebb felméréséből kiderül, hogy az ukránok csupán 19 százaléka hisz abban, hogy Volodimir Zelenszkij elnök semmilyen módon nem érintett a nagy visszhangot kiváltó „Mindics-ügyben”, és nem volt tudomása a közvetlen környezetében zajló visszaélésekről – írja a Kárpát Hír.

Bizalmi krízis

A december közepén készült kutatás eredményei szerint a válaszadók 39 százaléka úgy gondolja, hogy az államfő közvetlenül is része annak a korrupciós hálózatnak, amelyet a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) tárt fel. További 29 százalék szerint Zelenszkij ugyan nem vett részt személyesen az ügyletekben, de tisztában volt a körülötte zajló korrupciós tevékenységgel.