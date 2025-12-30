Ft
korrupció volodimir zelenszkij ukrajna

Zelenszkij ellen fordultak az ukránok: már alig van, aki elhiszi, hogy nem a háborús maffia tagja

2025. december 30. 19:52

Egyre kevésbé bíznak az emberek az ukrán elnökben.

2025. december 30. 19:52
null

A Socis közvélemény-kutató intézet legfrissebb felméréséből kiderül, hogy az ukránok csupán 19 százaléka hisz abban, hogy Volodimir Zelenszkij elnök semmilyen módon nem érintett a nagy visszhangot kiváltó „Mindics-ügyben”, és nem volt tudomása a közvetlen környezetében zajló visszaélésekről – írja a Kárpát Hír.

Bizalmi krízis

A december közepén készült kutatás eredményei szerint a válaszadók 39 százaléka úgy gondolja, hogy az államfő közvetlenül is része annak a korrupciós hálózatnak, amelyet a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) tárt fel. További 29 százalék szerint Zelenszkij ugyan nem vett részt személyesen az ügyletekben, de tisztában volt a körülötte zajló korrupciós tevékenységgel.

Tehát a válaszadók több mint kétharmada (68 százalék) szerint az ukrán elnök valamilyen szinten érintett volt a háborús-maffiában.

A felelősség kérdésében megosztott a közvélemény: a megkérdezettek 30 százaléka szerint az elnöknek teljes felelősséget kell vállalnia, akár büntetőjogi következményekkel. Másik 28 százalék politikai felelősséget lát, ami szerintük azt jelentené, hogy Zelenszkij nem indulhatna a következő elnökválasztáson. Ezzel szemben a válaszadók 30 százaléka úgy véli, nincs elegendő bizonyíték az érintettségére, így nincs akadálya egy esetleges újraválasztásának.

Nyitókép forrása: Szergej GAPON / AFP

Performan
2025. december 30. 21:32
"az ukránok 19 százaléka hisz abban, hogy Volodimir Zelenszkij elnök semmilyen módon nem érintett" Érdekesek ezek a közvélemény kutatások. Valószínűleg Magyarországon is lenne 19% Tiszás, aki simán elhinné, hogy Varga Judit sosem volt MP felesége. Nagyjából annyi, aki szerint a föld lapos. Burjánzik a liberális idiotizmus. Ennyi hülye valószínűleg a kőkorban élt utoljára a földön.
Válasz erre
1
0
kobi40
2025. december 30. 21:30
Zelenszkij nyakig benne van az aranyreterátban. Asszony miből vette volna a félmilliárdos ékszereket? Trump miért nem zárolja Zelenszkij nek az USÁ-ba síbolt ingóságait és ingatlanjait?!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 30. 21:04
Ursulának tisztáznia kell magát az ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter és Karácsoy Gergely nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. december 30. 21:04
Az ukrán pojáca a háborús maffiának nem csupán a tagja, hanem annak is a vezetője. A háttérben...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!