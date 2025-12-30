„Háborút akar a büdös kijevi fattyú”, veszélyben Putyin szerelmi fészke – Medvegyev is megszólalt a Putyin elleni támadásról
Egyre kevésbé bíznak az emberek az ukrán elnökben.
A Socis közvélemény-kutató intézet legfrissebb felméréséből kiderül, hogy az ukránok csupán 19 százaléka hisz abban, hogy Volodimir Zelenszkij elnök semmilyen módon nem érintett a nagy visszhangot kiváltó „Mindics-ügyben”, és nem volt tudomása a közvetlen környezetében zajló visszaélésekről – írja a Kárpát Hír.
A december közepén készült kutatás eredményei szerint a válaszadók 39 százaléka úgy gondolja, hogy az államfő közvetlenül is része annak a korrupciós hálózatnak, amelyet a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) tárt fel. További 29 százalék szerint Zelenszkij ugyan nem vett részt személyesen az ügyletekben, de tisztában volt a körülötte zajló korrupciós tevékenységgel.
Tehát a válaszadók több mint kétharmada (68 százalék) szerint az ukrán elnök valamilyen szinten érintett volt a háborús-maffiában.
A felelősség kérdésében megosztott a közvélemény: a megkérdezettek 30 százaléka szerint az elnöknek teljes felelősséget kell vállalnia, akár büntetőjogi következményekkel. Másik 28 százalék politikai felelősséget lát, ami szerintük azt jelentené, hogy Zelenszkij nem indulhatna a következő elnökválasztáson. Ezzel szemben a válaszadók 30 százaléka úgy véli, nincs elegendő bizonyíték az érintettségére, így nincs akadálya egy esetleges újraválasztásának.
A nemzetközi sajtó még nem biztos benne, hogy az egyáltalán megtörtént.
