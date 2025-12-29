Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin bild dmitrij medvegyev Volodimir Zelenszkij ukrajna oroszország

„Háborút akar a büdös kijevi fattyú”, veszélyben Putyin szerelmi fészke – Medvegyev is megszólalt a Putyin elleni támadásról

2025. december 29. 21:50

A nemzetközi sajtó még nem biztos benne, hogy az egyáltalán megtörtént.

2025. december 29. 21:50
null

„A büdös kijevi fattyú megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését. Háborút akar. Nos, most már legalább értéktelen életének végéig rejtőzködnie kell” posztolta az X-en Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke, miután meg nem erősített hírek szerint Ukrajna dróncsapásokat mért Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáinak egyikére.

A hírről Putyin a Reuters értesülése szerint beszámolt Donald Trump amerikai elnöknek is. Zelenszkij a történetet „tipikus orosz hazugságnak” nevezte. Egyrészt-másrészt módon számol be a történtekről a német közszolgálati Tagesschau, a The Guardian, a Daily Mail és az amerikai jobboldali New York Post is.

Reagált továbbá Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is, aki a Szolovjov Live tévécsatorna adásában úgy fogalmazott: a Nyugat búcsúcédulát ad Zelenszkijnek a terrortámadásokra. „Ennek első stádiuma nem elítélni ezeket. A második stádium titokban részt is venni bennük. Legalábbis nem nyilvánulni meg. A következő stádium pedig megtapsolni azt, hogy a pénzükön, több éves hallgatásuk mellett megtörténnek ezek a terrortámadások. Sőt mitöbb: kiadni neki erre évszázados kedvencüket, a búcsúcédulát”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A legizgalmasabb keretezést a német Bild szállította, akik írásukban

„Putyin titkos szerelmi fészke körüli propagandaháborúról”

értekeznek. A Bild Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozata alapján beazonosította a szóban forgó rezidenciát – szerintük a Valdaj-tó partján található ingatlanról lehet szó, melyben az államelnöki rezidencia mellett vendégházak, gyermekek számára vidámpark, helikopter-leszállóhelyek, bunkerek és „Putyin vonata számára egy titkos vasútállomás” található. A Bild úgy tudja, hogy Putyin „a szellemvasúttal az amiatti félelemből utazik titkos palotáról titkos palotára, hogy helikopterrel vagy repülővel lelőhetik”. Emellett arról is értesültek, hogy az orosz elnök állítólag ebben a rezidenciában helyezte el szeretőjét, Alina Kabajeva tornász olimpikont és tőle származó gyermekeit, s itt van azon „álirodáinak” egyike is, melyben ülve a tévékamerák számára azt tudja színlelni, hogy épp a Kremlben dolgozik.

Nyitókép: Szergej Ilnyickij

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 29. 23:40 Szerkesztve
Tökinyolcadikutasagyozo 2025. december 29. 23:37 Neked nincs agyad, úgy estél ki anyádból! De megnézzük, hogy így megdöglessz-e??? :))))"" Nem én nyirtam ki a családomat hanem te.jobb ha meghúzod magad,előbb utóbb lebuksz.😜😜😜
Válasz erre
0
1
kbs-real
2025. december 29. 23:36
A Bild már a hetvenes években is egy bulvárszar volt.
Válasz erre
3
0
Töki
2025. december 29. 23:35
Jól mondták róla, a faszzongorista kis zsidrák pénzéhes kimaradt. Bár a fattyú elég átfogó fogalom!
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 29. 23:27 Szerkesztve
survivor 2025. december 29. 23:16 nyolcadik Tudod a kevlar nem ved meg a fejlövéstől, "" Neked nincs mitől fénivalód neked csak simán átszállna a fejeden a golyó, agy híján megusznád 👏👏👏
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!