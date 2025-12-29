„Háborút akar a büdös kijevi fattyú”, veszélyben Putyin szerelmi fészke – Medvegyev is megszólalt a Putyin elleni támadásról

„A büdös kijevi fattyú megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését. Háborút akar. Nos, most már legalább értéktelen életének végéig rejtőzködnie kell” – posztolta az X-en Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke, miután meg nem erősített hírek szerint Ukrajna dróncsapásokat mért Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáinak egyikére.

Reagált továbbá Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is, aki a Szolovjov Live tévécsatorna adásában úgy fogalmazott: a Nyugat búcsúcédulát ad Zelenszkijnek a terrortámadásokra. „Ennek első stádiuma nem elítélni ezeket. A második stádium titokban részt is venni bennük. Legalábbis nem nyilvánulni meg. A következő stádium pedig megtapsolni azt, hogy a pénzükön, több éves hallgatásuk mellett megtörténnek ezek a terrortámadások. Sőt mitöbb: kiadni neki erre évszázados kedvencüket, a búcsúcédulát”.