Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A nemzetközi sajtó még nem biztos benne, hogy az egyáltalán megtörtént.
„A büdös kijevi fattyú megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését. Háborút akar. Nos, most már legalább értéktelen életének végéig rejtőzködnie kell” – posztolta az X-en Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke, miután meg nem erősített hírek szerint Ukrajna dróncsapásokat mért Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáinak egyikére.
A hírről Putyin a Reuters értesülése szerint beszámolt Donald Trump amerikai elnöknek is. Zelenszkij a történetet „tipikus orosz hazugságnak” nevezte. Egyrészt-másrészt módon számol be a történtekről a német közszolgálati Tagesschau, a The Guardian, a Daily Mail és az amerikai jobboldali New York Post is.
Reagált továbbá Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is, aki a Szolovjov Live tévécsatorna adásában úgy fogalmazott: a Nyugat búcsúcédulát ad Zelenszkijnek a terrortámadásokra. „Ennek első stádiuma nem elítélni ezeket. A második stádium titokban részt is venni bennük. Legalábbis nem nyilvánulni meg. A következő stádium pedig megtapsolni azt, hogy a pénzükön, több éves hallgatásuk mellett megtörténnek ezek a terrortámadások. Sőt mitöbb: kiadni neki erre évszázados kedvencüket, a búcsúcédulát”.
A legizgalmasabb keretezést a német Bild szállította, akik írásukban
„Putyin titkos szerelmi fészke körüli propagandaháborúról”
értekeznek. A Bild Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozata alapján beazonosította a szóban forgó rezidenciát – szerintük a Valdaj-tó partján található ingatlanról lehet szó, melyben az államelnöki rezidencia mellett vendégházak, gyermekek számára vidámpark, helikopter-leszállóhelyek, bunkerek és „Putyin vonata számára egy titkos vasútállomás” található. A Bild úgy tudja, hogy Putyin „a szellemvasúttal az amiatti félelemből utazik titkos palotáról titkos palotára, hogy helikopterrel vagy repülővel lelőhetik”. Emellett arról is értesültek, hogy az orosz elnök állítólag ebben a rezidenciában helyezte el szeretőjét, Alina Kabajeva tornász olimpikont és tőle származó gyermekeit, s itt van azon „álirodáinak” egyike is, melyben ülve a tévékamerák számára azt tudja színlelni, hogy épp a Kremlben dolgozik.
Nyitókép: Szergej Ilnyickij