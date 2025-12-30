Ez tényleg óriásit szólna: állítólag már Liverpoolban is figyelik Sallai Rolandot!

Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak
Török lapértesülések szerint a Galatasaray magyar sztárjáért újabb Premier League-klub jelentkezett be. Márpedig ha ez igaz, akkor Sallai Roland hamarosan beköltözhetne Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé...
Másfél hete röppentek fel először a hírek Sallai Roland esetleges Premier League-be igazolásáról: akkor egy transzferügyekben általában jól értesült török újságíró adott hírt arról, hogy a Brentford akár már januárban megkezdheti a tárgyalásokat a Galatasaray magyar válogatott játékosáért. Most pedig a Csakfoci arról ír isztambuli forrásokra hivatkozva, hogy egy újabb patinás PL-klub került képbe Sallait illetően!
A Takvim nevű török portál szerint Sallai Rolandot az Everton is megkörnyékezte: a liverpooliak állítólag hivatalos érdeklődő levelet küldtek a Galatasaraynak Sallai Roland lehetséges téli átigazolásával kapcsolatban. Mint írják, egyelőre nem ismert, hogy az Everton tesz-e konkrét ajánlatot, illetve hogyan alakulhatnak az esetleges tárgyalások a felek között, de
ha a transzfer létrejönne, akkor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé újabb magyar válogatott játékos költözhetne be Liverpoolba – csak éppen a városi riválishoz.
Mint ismert, Sallai kivásárlási ára 30 millió euró körül mozoghat, az érdeklődőknek állítólag innen kellene megkezdeniük az alkudozást az isztambuliak magyar kulcsemberéért.
Nyitókép: Valery HACHE / AFP