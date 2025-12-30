Ez tényleg óriásit szólna: állítólag már Liverpoolban is figyelik Sallai Rolandot!

Másfél hete röppentek fel először a hírek Sallai Roland esetleges Premier League-be igazolásáról: akkor egy transzferügyekben általában jól értesült török újságíró adott hírt arról, hogy a Brentford akár már januárban megkezdheti a tárgyalásokat a Galatasaray magyar válogatott játékosáért. Most pedig a Csakfoci arról ír isztambuli forrásokra hivatkozva, hogy egy újabb patinás PL-klub került képbe Sallait illetően!

Sallai Roland a januári transzferablak egyik keresett figurája lehet (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)