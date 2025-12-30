Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
everton Galatasaray Sallai Roland Premier League

Ez tényleg óriásit szólna: állítólag már Liverpoolban is figyelik Sallai Rolandot!

2025. december 30. 21:54

Török lapértesülések szerint a Galatasaray magyar sztárjáért újabb Premier League-klub jelentkezett be. Márpedig ha ez igaz, akkor Sallai Roland hamarosan beköltözhetne Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé...

2025. december 30. 21:54
null

Másfél hete röppentek fel először a hírek Sallai Roland esetleges Premier League-be igazolásáról: akkor egy transzferügyekben általában jól értesült török újságíró adott hírt arról, hogy a Brentford akár már januárban megkezdheti a tárgyalásokat a Galatasaray magyar válogatott játékosáért. Most pedig a Csakfoci arról ír isztambuli forrásokra hivatkozva, hogy egy újabb patinás PL-klub került képbe Sallait illetően!

SALLAI Roland
Sallai Roland a januári transzferablak egyik keresett figurája lehet (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

Ezt is ajánljuk a témában

Sallai Liverpoolban?!

A Takvim nevű török portál szerint Sallai Rolandot az Everton is megkörnyékezte: a liverpooliak állítólag hivatalos érdeklődő levelet küldtek a Galatasaraynak Sallai Roland lehetséges téli átigazolásával kapcsolatban. Mint írják, egyelőre nem ismert, hogy az Everton tesz-e konkrét ajánlatot, illetve hogyan alakulhatnak az esetleges tárgyalások a felek között, de 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

ha a transzfer létrejönne, akkor Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé újabb magyar válogatott játékos költözhetne be Liverpoolba – csak éppen a városi riválishoz. 

Mint ismert, Sallai kivásárlási ára 30 millió euró körül mozoghat, az érdeklődőknek állítólag innen kellene megkezdeniük az alkudozást az isztambuliak magyar kulcsemberéért. 

Nyitókép: Valery HACHE / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!