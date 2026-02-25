Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Juventus

Dráma a Bajnokok Ligájában – Sallai és Szoboszlai egymás ellen a nyolcaddöntőben?

2026. február 25. 23:54

A Juventus ledolgozta a háromgólos hátrányát, végül mégis a Galatasaray jutott tovább a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Sallai Rolandék a Liverpoollal vagy a Tottenham Hotspurrel játszanak a legjobb tizenhat között.

2026. február 25. 23:54
null

A Real Madrid, az Atalanta és a címvédő Paris Saint-Germain után utolsóként Sallai Roland csapata, a Galatasaray jutott be a legjobb tizenhat közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A török sztárcsapat fantasztikus párharcban kerekedett a Juventus fölé.

A párbaj első meccsét Sallaiék a múlt héten 2–1-es hátrányból fordítva nyerték meg hazai pályán 5–2-re. Ezt követően nem sokan számítottak arra, hogy a visszavágón még lehetnek izgalmak. A magyar válogatott futballista a torinói meccsen is a Galata kezdő tizenegyében kapott helyet, ezúttal is jobbhátvédként.

A visszavágón a Juve a 37. percben Manuel Locatelli tizenegyesével megszerezte a vezetést. A második félidőre a „zebrák” úgy jöhettek ki, hogy még két gól kell nekik legalább a hosszabbítás kiharcolásához, a játékrész elején azonban Lloyd Kelly kiállítása miatt tíz főre fogyatkoztak, így iszonyatosan nehézzé vált a helyzetük. Nem sokkal később, az 59. percben a sárga lapos Sallait lecserélte a Galatasaray edzője.

A torinói együttes az emberhátrány ellenére nem adta fel a harcot, és nemhogy nem került alárendelt szerepbe, hanem a játék képe alapján eltüntette a létszámkülönbséget. 

  • A 70. percben a középhátvéd Federico Gatti 2–0-ra módosította az állást, 
  • majd a 82.-ben Weston McKennie is betalált, 

így a Juventus tíz emberrel is kiharcolta a hosszabbítást – teljesen megérdemelten.

A ráadás elején a Juve előtt újabb ziccer adódott, az kimaradt (sosem tudjuk már meg, mi lett volna, ha az bemegy…), s ezután a vendégek az első számú gólvágójuk, Victor Osimhen révén szépítettek. A hajrában aztán Baris Yilmaz is betalált, 3–2 a vége, így 7–5-ös összesítéssel Sallaiék jutottak tovább a nyolcaddöntőbe, amelyben a Tottenhammel vagy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal találkoznak majd.

Bajnokok Ligája
Playoffkör, visszavágó
Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 (Locatelli 37. – 11-esből, Gatti 70., McKennie 82., ill. Osimhen 105+1., B. Yilmaz 119.) – hosszabbítás után
Kiállítva: Kelly (48., Juventus)
Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Kiemeltek: Arsenal (angol), Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Chelsea (angol), Liverpool (angol), Manchester City (angol), Sporting CP (portugál), Tottenham (angol)
Nem kiemeltek: Atalanta (olasz), Atlético Madrid (spanyol), Bayer Leverkusen (német), Bodö/Glimt (norvég), Galatasaray (török), Newcastle United (angol), Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol)

A nyolcaddöntőben a kiemelt csapatok (az alapszakasz első nyolc helyezettjei) a nem kiemeltek közül kapnak ellenfelet. Összekerülhetnek egymással azonos nemzetbeli együttesek is. A sorsolást február 27-én, pénteken tartják.

Nyitókép: ISABELLA BONOTTO / AFP

Juventus–Galatasaray 3–2 – a mérkőzés összefoglalója

 

***

