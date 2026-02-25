Dráma a Bajnokok Ligájában – Sallai és Szoboszlai egymás ellen a nyolcaddöntőben?

A torinói együttes az emberhátrány ellenére nem adta fel a harcot, és nemhogy nem került alárendelt szerepbe, hanem a játék képe alapján eltüntette a létszámkülönbséget.

A 70. percben a középhátvéd Federico Gatti 2–0-ra módosította az állást,

majd a 82.-ben Weston McKennie is betalált,

így a Juventus tíz emberrel is kiharcolta a hosszabbítást – teljesen megérdemelten.

A ráadás elején a Juve előtt újabb ziccer adódott, az kimaradt (sosem tudjuk már meg, mi lett volna, ha az bemegy…), s ezután a vendégek az első számú gólvágójuk, Victor Osimhen révén szépítettek. A hajrában aztán Baris Yilmaz is betalált, 3–2 a vége, így 7–5-ös összesítéssel Sallaiék jutottak tovább a nyolcaddöntőbe, amelyben a Tottenhammel vagy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal találkoznak majd.