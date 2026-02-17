Gálázott a Galatasaray: Sallai Rolandék elképesztő meccsen ütötték ki a Juventust!

Kedd este egy magyar érdekeltségű összecsapással, a Galatasaray–Juventus mérkőzéssel vette kezdetét a Bajnokok Ligája-főtábla 9–24. helye között végző csapatok számára kiírt, a legjobb 16 közé jutásról döntő playoffkör. Az isztambuli sztárcsapatban ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget Sallai Roland, aki végig is játszotta a kiváló, nem mindennapi fordulatokkal teli rangadót.

A Galatasaray és Sallai Roland (jobbra) óriási győzelmet ünnepelhetett kedd este (Fotó: AFP/Yasin Akgül)

Jó ómen a Galatasaraynak

A Galatasaray jó előjelekkel várhatta a torinóiak elleni odavágót, hiszen olasz csapattól hazai pályán eddig még sosem szenvedett vereséget a BL-ben. És most is jól kezdtek az isztambuliak: negyedóra sem telt el, amikor éppen a Juventus török támadója, Kenan Yildiz „játszott haza” egy kicsit, tizenhatoson belüli labdavesztését Gabriel Sara büntette meg remek lövéssel. Egyből, gyakorlatilag rögtön a következő támadásból válaszolt azonban a Juve, sőt,