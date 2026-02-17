Ft
Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Juventus

Gálázott a Galatasaray: Sallai Rolandék elképesztő meccsen ütötték ki a Juventust!

2026. február 17. 20:56

Az első félidőbeli hátrányára a szünet után négy góllal felelt a török sztárcsapat. Sallai Roland végig pályán volt a Galatasarayban, amely jó eséllyel már a BL-playoff odavágóján eldöntötte a párharcot.

2026. február 17. 20:56
null

Kedd este egy magyar érdekeltségű összecsapással, a Galatasaray–Juventus mérkőzéssel vette kezdetét a Bajnokok Ligája-főtábla 9–24. helye között végző csapatok számára kiírt, a legjobb 16 közé jutásról döntő playoffkör. Az isztambuli sztárcsapatban ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget Sallai Roland, aki végig is játszotta a kiváló, nem mindennapi fordulatokkal teli rangadót. 

Galatasaray-Juventus
A Galatasaray és Sallai Roland (jobbra) óriási győzelmet ünnepelhetett kedd este (Fotó: AFP/Yasin Akgül)

Jó ómen a Galatasaraynak

A Galatasaray jó előjelekkel várhatta a torinóiak elleni odavágót, hiszen olasz csapattól hazai pályán eddig még sosem szenvedett vereséget a BL-ben. És most is jól kezdtek az isztambuliak: negyedóra sem telt el, amikor éppen a Juventus török támadója, Kenan Yildiz „játszott haza” egy kicsit, tizenhatoson belüli labdavesztését Gabriel Sara büntette meg remek lövéssel. Egyből, gyakorlatilag rögtön a következő támadásból válaszolt azonban a Juve, sőt, 

Teun Koopmeiners 16 perc alatt fordított egy duplával: előbb egy kipattanót tett be jókor jó helyen érkezve, a 32. percben pedig egy szép kényszerítő után óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a holland.

Galatasaray-Juventus
A Juve-csatár Teun Koopmeinerst az első félidőben Sallai Roland sem tudta megállítani (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A szünet után totális Juve-összeomlás 

Idegenbeli 2–1-es vezetésénél kis túlzással páholyban érezhette magát a Juve, bár a védelem az első félidőben sokszor bizonytalankodott, és ezen az sem segített, hogy félóra után sérülés miatt le kellett cserélni a hátsó alakzat egyik oszlopát, a brazil Bremert. A szünetben pedig a sárga lapos Andrea Cambiasót is lekapta Luciano Spalletti mester – vesztére. A két alapember hiányában ugyanis a második játékrészben teljesen összeomlott a torinói védelem: előbb Noa Lang is bepofozott egy kipattanót középről, majd egy veszélyes tizenhatos melletti szabadrúgásba Davinson Sánchez ért bele gólt érően. Ez azt jelentette, hogy

a 60. percben már a Galatasaray vezetett, ráadásul a Cambiaso helyére rizikómentesítés gyanánt behozott, a gól előtti szabadot is összehozó Cabal nem egész nyolc perc alatt pontozta ki magát két sárgával... 

Ez végképp megroppantotta az olaszokat, a védelem teljes csődöt mondott: az utolsó 25 percre emberelőnybe kerülő Galata egyik legnagyobb sztárja, Victor Osimhen noha gólt ezúttal nem szerzett, kétszer is labdát lopott a tizenhatoson belül, Langnak és a csereként beálló Sacha Boey-nak is kiosztott egy gólpasszt. 

A vége így 5–2-es kiütés, vagyis a Juventusnak kisebb csoda kellene a jövő heti továbbjutáshoz – avagy Isztambulban komolyan gondolták, hogy az idei szezonra olyan csapatot építenek, amely Európában is nagy dolgokra hivatott. Méghozzá Sallai Rolanddal a főszerepben!

Nyitókép: AFP/Ozan Kose

rugbista
2026. február 17. 21:54
Jó kis meccs volt, annak külön örülök, hogy a hátul passzolgatásra ráfázott a Juve (de mindegy, ki szívta volna meg, nagyon utálom ezt az új módit).
