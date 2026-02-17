BL: most végre a tévé előtt szurkolhatunk a magyar válogatott játékosnak!

Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlaiért a Real-szurkolók Rossi kijelentése után
A Liverpool-szurkolók is harcba szálltak magyar játékosukért.
Folytatódnak a Bajnokok Ligája küzdelmei, ráadásul most Sallai Rolandért is szoríthatunk a televízió képernyője előtt. A Galatasaray–Juventust a Sport 1 közvetíti.
Kedd este végre folytatódik a futball szerelmeseinek kedvenc játszótere, a Bajnokok Ligája. A ligaszakasz után a nyolcaddöntőbe jutásért rendeznek mérkőzéseket, vagyis a tabella első 8 helyén végző csapatok csak egy hónap múlva lépnek pályára, így most még hiába keressük Szoboszlai Dominik Liverpoolját, az Arsenalt, a Bayern Münchent vagy a Barcelonát. Lesz helyette Galatasaray–Juventus.
Az első napon 4 párharc odavágóját rendezik meg, ezek közül hármat is nézhetünk a televízióban.
Jó hír, hogy a 3 találkozó között van a Galatasaray–Juventus is, vagyis szurkolhatunk a kör egyetlen magyar labdarúgójának, Sallai Rolandnak.
A magyar támadó, aki isztambuli klubjában főleg jobbhátvédként szerepel, már háromszor is találkozott a torinóiakkal. A Palermo labdarúgójaként az olasz bajnokságban, míg a Freiburg játékosaként az Európa-liga nyolcaddöntőjének két meccsén is vereséget szenvedett, így egyelőre győzelem nélkül áll a Juve ellen.
Most nem olyan rosszak az esélyeik, a fogadóirodák a török győzelemre több mint 3-szoros pénzt fizetnek, ami ugyan magas, de az olaszok sikere is több mint 2-szeres pénzt ér.
A találkozót 18.45-től nézheti a Sport 1-en.
Ugyanezen a csatornán nézhetjük este 9 órától a francia házi rangadót a BL-ben: a címvédő PSG a Monaco vendége lesz. Ezzel párhuzamosan rendezik a játéknap egyetlen találkozóját, melyen két különböző topbajnokság csapata csap össze: a német Borussia Dortmund és az olasz Atalanta meccset a Sport 2-n nézhetik.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés, televíziós közvetítések
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP