Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Galatasaray Bajnokok Ligája Juventus

BL: most végre a tévé előtt szurkolhatunk a magyar válogatott játékosnak!

2026. február 17. 13:06

Folytatódnak a Bajnokok Ligája küzdelmei, ráadásul most Sallai Rolandért is szoríthatunk a televízió képernyője előtt. A Galatasaray–Juventust a Sport 1 közvetíti.

2026. február 17. 13:06
null

Kedd este végre folytatódik a futball szerelmeseinek kedvenc játszótere, a Bajnokok Ligája. A ligaszakasz után a nyolcaddöntőbe jutásért rendeznek mérkőzéseket, vagyis a tabella első 8 helyén végző csapatok csak egy hónap múlva lépnek pályára, így most még hiába keressük Szoboszlai Dominik Liverpoolját, az Arsenalt, a Bayern Münchent vagy a Barcelonát. Lesz helyette Galatasaray–Juventus.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első napon 4 párharc odavágóját rendezik meg, ezek közül hármat is nézhetünk a televízióban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Galatasaray–Juventus Sallai Rolanddal

Jó hír, hogy a 3 találkozó között van a Galatasaray–Juventus is, vagyis szurkolhatunk a kör egyetlen magyar labdarúgójának, Sallai Rolandnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Galatasaray–Juventus
Galatasaray–Juventus: Sallai Roland először ünnepelhetne a torinóiak ellen. Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin

A magyar támadó, aki isztambuli klubjában főleg jobbhátvédként szerepel, már háromszor is találkozott a torinóiakkal. A Palermo labdarúgójaként az olasz bajnokságban, míg a Freiburg játékosaként az Európa-liga nyolcaddöntőjének két meccsén is vereséget szenvedett, így egyelőre győzelem nélkül áll a Juve ellen.

Most nem olyan rosszak az esélyeik, a fogadóirodák a török győzelemre több mint 3-szoros pénzt fizetnek, ami ugyan magas, de az olaszok sikere is több mint 2-szeres pénzt ér.

A találkozót 18.45-től nézheti a Sport 1-en.

Ugyanezen a csatornán nézhetjük este 9 órától a francia házi rangadót a BL-ben: a címvédő PSG a Monaco vendége lesz. Ezzel párhuzamosan rendezik a játéknap egyetlen találkozóját, melyen két különböző topbajnokság csapata csap össze: a német Borussia Dortmund és az olasz Atalanta meccset a Sport 2-n nézhetik.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés, televíziós közvetítések
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) 
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!