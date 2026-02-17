BL: most végre a tévé előtt szurkolhatunk a magyar válogatott játékosnak!

Kedd este végre folytatódik a futball szerelmeseinek kedvenc játszótere, a Bajnokok Ligája. A ligaszakasz után a nyolcaddöntőbe jutásért rendeznek mérkőzéseket, vagyis a tabella első 8 helyén végző csapatok csak egy hónap múlva lépnek pályára, így most még hiába keressük Szoboszlai Dominik Liverpoolját, az Arsenalt, a Bayern Münchent vagy a Barcelonát. Lesz helyette Galatasaray–Juventus.