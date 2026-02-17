Áll a bál: elfogadhatatlan és ciki, ami Sallaiék BL-meccse előtt történt

Ezen a héten az egyenes kieséses szakasz első fordulójának (playoffkör) első mérkőzéseivel folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei. Sallai Roland csapata, a török bajnokságot három pont előnnyel vezető Galatasaray kedden az olasz Juventust fogadja, melynek múlt szombati, Internazionale elleni találkozóján akkora játékvezetői hiba történt, hogy a helyi sajtó a meccs után arról cikkezett, a futball szabályalkotó testületének (IFAB) felül kellene vizsgálnia a videobíró (VAR) működésével kapcsolatos előírásokat.

Sallai Rolandék az alapszakasz 20. helyezettjeként jutottak tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába / Fotó: OZAN KOSE / AFP

No, de mi is történt pontosan?