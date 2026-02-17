Áll a bál: elfogadhatatlan és ciki, ami Sallaiék BL-meccse előtt történt

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
A Juventusnál kiborultak az Inter elleni rangadón történt döbbenetes játékvezetői hiba miatt. A „zebráknak” azonban lapozniuk kell, hiszen kedden már Sallai Rolandék otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligájában.
Ezen a héten az egyenes kieséses szakasz első fordulójának (playoffkör) első mérkőzéseivel folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei. Sallai Roland csapata, a török bajnokságot három pont előnnyel vezető Galatasaray kedden az olasz Juventust fogadja, melynek múlt szombati, Internazionale elleni találkozóján akkora játékvezetői hiba történt, hogy a helyi sajtó a meccs után arról cikkezett, a futball szabályalkotó testületének (IFAB) felül kellene vizsgálnia a videobíró (VAR) működésével kapcsolatos előírásokat.
No, de mi is történt pontosan?
Olaszország legnagyobb rangadóján (Derby d’Italia) a 42. percben 1–1 volt az állás, amikor a vendég Juve vezetett ellentámadást. A jobbhátvéd Pierre Kalulu kapott volna labdát, ám Fabio Miretti passza rövidnek bizonyult, a milánóiakat erősítő Alessandro Bastoni lefülelte az átadást, és ha akar, megindulhatott volna az ellenfél kapuja felé. De nem akart. Az olasz védő látványosat esett Kalulu mellett, elhitetve ezzel Federico La Pennával, hogy összeakasztották a lábát, mire a játékvezető második sárga lappal kiállította a torinóiak francia játékosát.
A visszajátszásokból egyértelműen kiderül, Kalulu nem bántotta Bastonit, csak a kezével ért hozzá picit az Inter hátvédjéhez, a szabálytalanság ténye így erősen megkérdőjelezhető. A torinóiak futballistája azonnal mutatta is La Pennának, nézze vissza a szituációt videón, és akkor megbizonyosodhat az ártatlanságáról, csakhogy
a szabályok szerint a VAR a második sárga lapos eseteknél nem avatkozhat közbe, így ilyenkor az a döntés marad érvényben, ami a pályán született.
A történteknek külön pikantériát ad, hogy Bastoninak is volt már sárga lapja (a szünetben elővigyázatosságból le is cserélte őt az Intert irányító Cristian Chivu), tehát műesésért akár ő is megkaphatta volna a második sárgáját, ehelyett azonban a Juve került emberhátrányba, és a „zebrák” 3–2-re végül el is veszítették a mérkőzést.
A mérkőzés összefoglalója
Luciano Spallettit, a torinói együttes vezetőedzőjét annyira felzaklatták az események, hogy a meccs után nem állt a sajtó rendelkezésére. Helyette Giorgio Chiellini futballstratégiai igazgató és Damien Comolli vezérigazgató nyilatkozott a médiának.
„Nem beszélhetünk a futballról ilyen események után – kezdte Chiellini a Sky Sport Italiának. –
Teljességgel elfogadhatatlan, ami történt, és ebben az esetben mindegy, hogy ennek mi voltunk az elszenvedői. A VAR működését is át kell gondolni, mert tarthatatlan állapot, hogy ekkora rangadókon ennyi hibás döntés születik.
Az idény kezdete óta mondogatjuk, hogy a játékvezetés színvonala nem felel meg az elvártnak, és ezt most sajnos láthatta a világ is. Változtatnunk kell, nem halogathatjuk tovább a dolgokat, ahogy azt az olasz labdarúgásban mindig is tesszük.”
A játékosként – többek között – Európa-bajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-ezüstérmes Chiellini hozzátette,
tisztában van vele, hogy a bírók ugyanolyan emberek, mint a játékosok és az edzők, akik hibázhatnak, de szerinte nyilvánvaló, La Penna nem állt készen ennek a találkozónak a levezetésére.
A 42 esztendős bíró munkáját tízes skálán az olasz sportlapok közül
értékelte.
Comolli szerint nemcsak végtelenül bosszantó, hanem az olasz futballra nézve nagyon kínos is ez a játékvezetői hiba.
A tulajdonosoktól kezdve a szurkolókon, az edzőkön és a játékosokon át mindannyian úgy gondoljuk, hogy ilyesmi nem történhet meg újra. Ez az eset jól összefoglalta, amit az egész szezonban látunk. Egy olyan mérkőzésen, amelyet az egész világ néz, ez egyszerűen ciki
– mondta a Juventus vezérkarának első embere. – Nagyon nehéz elfogadni az ilyesfajta igazságtalanságot. A játékosainknak csak annyit mondtam, hogy jól teljesítettek, nagyot küzdöttek, de a futballról most fölösleges beszélni. Az edzőnk (Spalletti) is rendkívül frusztrált és csalódott.”
Spalletti, Comolli és Chiellini már a meccs szünetében kiosztotta La Pennát
Az eset természetesen a közösségi médiában is óriási visszhangot keltett. A rajongók egy része úgy véli, Bastoni rossz példát mutatott és súlyosan sportszerűtlen volt azzal, hogy szándékosan megtévesztette a játékvezetőt a szimulálásával, ezért
az lenne a méltó büntetés számára, ha Gennaro Gattuso szövetségi kapitány legalább a következő összetartásra nem hívná be az olasz válogatott keretébe.
Edzője, Cristian Chivu ugyanakkor megvédte Bastonit. A román tréner szerint a játékvezető nem gáncsolást, hanem „lerántást” látott, ebben az esetben pedig Kalulu rutintalan volt, hogy odanyúlt a nagy sebességgel meginduló ellenfeléhez, mert így megadta az esélyt a bírónak arra, hogy a sípjába fújjon.
A bírói küldésért felelős Gianluca Rocchi a mérkőzés másnapján a teljes testület nevében bocsánatot kért a Juventustól a nagy port kavaró eset miatt, és elismerte, La Penna összezavarodott a meccs kimenetelét befolyásoló téves ítélete után.
Nagyon sajnáljuk az egyértelműen hibás döntést, valamint azt is, hogy nem használhattuk a VAR-t a szituáció ellenőrzésére
– mondta a korábbi FIFA-bíró az ANSA olasz hírügynökségnek.
A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint az IFAB-nak már az előző, január 20-i ülésén is téma volt, hogy előterjesztik, a VAR a jövőben a második sárga lapos szituációkat is felülvizsgálhassa, és a kérdéskör a szervezet február 28-i, éves közgyűlésén is napirendre kerül. Amennyiben az illetékesek elfogadják a javaslatot, és arra a nemzetközi szövetség (FIFA) is rábólint, akkor a szabályváltozás akár már a nyári világbajnokságon érvénybe léphet.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Február 17., kedd
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
Február 18., szerda
18.45: Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP