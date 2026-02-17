Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlai ellen a Real-szurkolók Rossi kijelentése után

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi alaposan felkavarta az állóvizet azzal, hogy egy katari portálnak adott interjújában arról beszélt: Szoboszlai Dominiknek gyerekkora óta a Real Madrid a kedvenc csapata, és azért kezdett el focizni, hogy egyszer a spanyol gigász játékosa lehessen.

Ezt pedig a Királyi Gárda világsztárja, Vinícius Júnior fejelte meg azzal, hogy elárulta: jó barátságot ápol a Liverpool legjobb játékosával. Több sem kellett a Real-szurkolóknak: