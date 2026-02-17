Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlai ellen a Real-szurkolók Rossi kijelentése után

Szoboszlai a Real legnagyobb sztárjának üzent, Liverpoolban vakarják a fejüket
Egyre több a figyelmeztető jel a Mersey-parti klubvezetés számára.
A Real Madrid szurkolói hadjáratot indítottak a magyar játékosért, a Liverpool szimpatizánsai viszont nem akarják elengedni. Kommentháború alakult ki Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi alaposan felkavarta az állóvizet azzal, hogy egy katari portálnak adott interjújában arról beszélt: Szoboszlai Dominiknek gyerekkora óta a Real Madrid a kedvenc csapata, és azért kezdett el focizni, hogy egyszer a spanyol gigász játékosa lehessen.
Ezt pedig a Királyi Gárda világsztárja, Vinícius Júnior fejelte meg azzal, hogy elárulta: jó barátságot ápol a Liverpool legjobb játékosával. Több sem kellett a Real-szurkolóknak:
elözönlötték Szoboszlai Instagram-oldalát, valóságos hadjáratot indítottak azért, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya igazoljon hozzájuk.
Az egyik fotója alá megszámlálhatatlanul sok komment érkezett a spanyol csapat szurkolóitól, a 4700 hozzászólás legalább fele erről szól – mindjárt kitérünk arra is, hogy a másik felét kik követték el.
A poszt alatti hozzászólásokat ellepték a Real-címerek, illetve az ilyen és ehhez hasonló üzenetek:
„Hamarosan érkezel a La Ligába”; „Gyere a Real Madridba, tesó”; „Gyere Madridba”; „Nemsokára találkozunk Madridban”;
Gyere a Real Madridba, itt a helyed!”
Tényleg csak többezres nagyságrendben mérhető, hogy hány ilyen hozzászólással bombázták meg Szoboszlait.
Ugyanakkor a Liverpool szurkolói sem hagyták ezt annyiban! Természetesen ők nem szeretnék, hogy az évad eddigi legjobb játékosa elhagyja őket, ezért harcba is szálltak a madridistákkal.
Curtis Jones, kérlek, mondd meg Szoboszlainak, hogy írja alá a szerződését, mert szeretjük őt az Anfielden”
– könyörögnek segítségért az angol játékosnál.
„Kérlek, ne hagyj el minket!”; „Szoboszlai, soha ne hagyd el a Liverpoolt!”
De a Real-szurkolók is megkapták az angoloktól a magukét:
„Megvehetitek őt FIFA-n, ha annyira szeretnétek.”; „Ne könyörögjetek neki! Nem fog elmenni a kis klubotokba. De örülünk, hogy a Liverpool megszállottjai vagytok”;
Hagyd békén a leendő kapitányomat!”
Úgyhogy a kommentháború kialakult, mi pedig magyarként csak hátradőlve nézzük büszkén, ahogy a világ legnagyobb klubjainak szurkolói egy honfitársunkért szállnak harcba egymással.
