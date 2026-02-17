Ft
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlai ellen a Real-szurkolók Rossi kijelentése után

2026. február 17. 08:52

A Real Madrid szurkolói hadjáratot indítottak a magyar játékosért, a Liverpool szimpatizánsai viszont nem akarják elengedni. Kommentháború alakult ki Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán.

2026. február 17. 08:52
null

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi alaposan felkavarta az állóvizet azzal, hogy egy katari portálnak adott interjújában arról beszélt: Szoboszlai Dominiknek gyerekkora óta a Real Madrid a kedvenc csapata, és azért kezdett el focizni, hogy egyszer a spanyol gigász játékosa lehessen.

Ezt pedig a Királyi Gárda világsztárja, Vinícius Júnior fejelte meg azzal, hogy elárulta: jó barátságot ápol a Liverpool legjobb játékosával. Több sem kellett a Real-szurkolóknak: 

elözönlötték Szoboszlai Instagram-oldalát, valóságos hadjáratot indítottak azért, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya igazoljon hozzájuk.

Az egyik fotója alá megszámlálhatatlanul sok komment érkezett a spanyol csapat szurkolóitól, a 4700 hozzászólás legalább fele erről szól – mindjárt kitérünk arra is, hogy a másik felét kik követték el.

A poszt alatti hozzászólásokat ellepték a Real-címerek, illetve az ilyen és ehhez hasonló üzenetek:

„Hamarosan érkezel a La Ligába”; „Gyere a Real Madridba, tesó”; „Gyere Madridba”; „Nemsokára találkozunk Madridban”; 

Gyere a Real Madridba, itt a helyed!”

Tényleg csak többezres nagyságrendben mérhető, hogy hány ilyen hozzászólással bombázták meg Szoboszlait.

Szoboszlai
A liverpooli szurkolók Curtis Jones segítségét kérik Szoboszlai Dominik ügyében. Fotó: Darren Staples / AFP

A liverpooli szurkolók nem hagyják magukat Szoboszlai ügyében

Ugyanakkor a Liverpool szurkolói sem hagyták ezt annyiban! Természetesen ők nem szeretnék, hogy az évad eddigi legjobb játékosa elhagyja őket, ezért harcba is szálltak a madridistákkal.

Curtis Jones, kérlek, mondd meg Szoboszlainak, hogy írja alá a szerződését, mert szeretjük őt az Anfielden”

 – könyörögnek segítségért az angol játékosnál.

„Kérlek, ne hagyj el minket!”; „Szoboszlai, soha ne hagyd el a Liverpoolt!”

De a Real-szurkolók is megkapták az angoloktól a magukét:

„Megvehetitek őt FIFA-n, ha annyira szeretnétek.”; „Ne könyörögjetek neki! Nem fog elmenni a kis klubotokba. De örülünk, hogy a Liverpool megszállottjai vagytok”; 

Hagyd békén a leendő kapitányomat!”

Úgyhogy a kommentháború kialakult, mi pedig magyarként csak hátradőlve nézzük büszkén, ahogy a világ legnagyobb klubjainak szurkolói egy honfitársunkért szállnak harcba egymással.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Búvár Kund
2026. február 17. 09:41
Hala Madrid! Hallani egy kiszivárgott szerződéstervezettről is, amelyben 325 ezer font heti fizetést ajánlottak neki Madridban. Erre a Liverpool megüzente, hogy 250 MILLIÓ euro a z ára..... Alakul ez... Ha Slot még sokat játszattja jobboldali védőként, elmegy.... Amúgy sztem ezért is volt a hétvégén már Curtis Jons a jobbhátvéd... Ez már annak a jele volt, hogy már Liverpoolban is kezdik komolyan venni a Real érdeklődését. A játékstílusából adódóan sokkal jobban feküdne neki a Madrid. Amúgy az angolok, arra figyelmeztetik, hogy a PL-ből érkezett játékosok nem csináltak nagy karriert a Realban... Csak arról feledkeznek meg, hogy azok angolok voltak. Szoboszlai pedig magyar!
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. február 17. 09:41
Hihetetlen milyen szutyok lett a mandiner. cím: "Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlai ellen a Real-szurkolók" cikk első sora: "A Real Madrid szurkolói hadjáratot indítottak a magyar játékosért"
Válasz erre
3
0
Reszelő Aladár
2026. február 17. 09:35
"Brutális hadjáratot indítottak Szoboszlai ellen a Real-szurkolók" Szerintem nem ellene indították. Amúgy meg a világ egyik legjobb focistája. Nyilván bárki hozná szóba bárkivel, nagyot szólna.
Válasz erre
1
0
hunyadyt
2026. február 17. 09:33
Kellene neki végre egy normális csapat, normális edzővel. Pl. aki nem játszatja rendszeresen jobbhátvédként.
Válasz erre
1
0
