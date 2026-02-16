Szoboszlai a Real legnagyobb sztárjának üzent, Liverpoolban vakarják a fejüket

Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen
Játékosa gyerekkori álmáról mesélt.
Egyre több a figyelmeztető jel a Mersey-parti klubvezetés számára. Szoboszlai Dominiknek nem excsapattársa lenne az egyetlen barátja Madridban: most kiderült, már fiatalkora óta kiváló kapcsolatot ápol a világ egyik legjobb futballistájával.
Miközben a Liverpool vezetése váltig állítja, gőzerővel folynak a tárgyalások Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról, a Vörösök drukkerei szempontjából egyre több a nyugtalanító hír is. Hogy a mindig mindenkit leigazolni akaró Real Madrid árgus szemekkel áll lesben, miközben szokásos csatornáit felhasználva folytatja a pszichológiai hadviselést, alapesetben szinte papírforma, ám egyre több megnyilvánulás utal arra, akár lehet is valóságalapja a Mersey-parti szurkolók aggodalmának.
Az például, hogy maga a főszereplő, Szoboszlai szerint sincs még közel az egyezség, eleve nem megnyugtató, de ezt még be lehet tudni annak, hogy a játékos a profi futballban ilyenkor megszokott módon próbál erősebb tárgyalási és alkupozíciót kicsikarni magának. Az viszont már, hogy eközben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi „véletlenül” jó érzékkel kikotyogja, hogy csapatkapitányának gyerekkori álomklubja éppen a Real volt, miközben a madridiak egyik legnagyobb sztárja, Vinícius Jr. nyilvánosan udvarol neki, valószínűleg több, mint puszta egybeesés...
Ezt is ajánljuk a témában
Játékosa gyerekkori álmáról mesélt.
Ezt is ajánljuk a témában
Vinícius Júnior reagált a magyar válogatott csapatkapitányának bejegyzésére.
Vinícius pedig most újabb muníciót adott a találgatásokra. A brazil fenegyerek egy YouTube-interjúban elárulta,
noha Szoboszlai Dominikkel sosem játszott egy csapatban – sőt, még csak egy országban sem – , már fiatalkoruk óta jóban vannak, és a mai napig rengeteget beszélnek egymással. Hozzátette, Szoboszlai ráadásul nemrég az elsők között kért tőle a vadonatúj, hamarosan piacra kerülő cipőkollekciójából.
Az interjút kiszúró Rousing the Kop szurkolói portál emellett hozzáteszi, a Liverpool magyar sztárjának nem Vinícius lenne az egyetlen jóbarátja Madridban, hiszen a nyáron odaigazolt az a Trent Alexander-Arnold is, akinek „ősliverpooliként”, a klub saját neveléseként világéletében az volt a nagy álma, hogy egyszer majd csapatkapitányként vezethesse a Vörösöket... Ezek tükrében
egyre többen figyelmeztetik a liverpooli klubvezetést, gyorsítsa fel a tárgyalásokat, s lehetőleg tegyen meg mindent Szoboszlai szerződéshosszabbításának érdekében, ha nem akarják kockáztatni a klub idei legjobb játékosának – egyben hosszútávon potenciális csapatkapitány-jelöltjének – elvesztését.
Így tett legutóbb a Liverpool.com, most pedig az írek egykori legendás kapusa, a szakértőként dolgozó Shay Given is, aki szerint a fejlemények fényében a klubnak minél hamarabb le kellene láncolnia legjobb játékosát.
Ezt is ajánljuk a témában
Csattanós válaszok az indokolatlan kritikaáradatra.
Nyitókép: AFP/Paul Ellis