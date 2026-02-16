Szoboszlai a Real legnagyobb sztárjának üzent, Liverpoolban vakarják a fejüket

Miközben a Liverpool vezetése váltig állítja, gőzerővel folynak a tárgyalások Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról, a Vörösök drukkerei szempontjából egyre több a nyugtalanító hír is. Hogy a mindig mindenkit leigazolni akaró Real Madrid árgus szemekkel áll lesben, miközben szokásos csatornáit felhasználva folytatja a pszichológiai hadviselést, alapesetben szinte papírforma, ám egyre több megnyilvánulás utal arra, akár lehet is valóságalapja a Mersey-parti szurkolók aggodalmának.

Vinícius Junior és Szoboszlai Dominik már régóta jóban vannak egymással, már a magyar lipcsei időszakában is rendszeresen beszéltek egymássa (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Szoboszlai és Vinícius furcsa barátsága

Az például, hogy maga a főszereplő, Szoboszlai szerint sincs még közel az egyezség, eleve nem megnyugtató, de ezt még be lehet tudni annak, hogy a játékos a profi futballban ilyenkor megszokott módon próbál erősebb tárgyalási és alkupozíciót kicsikarni magának. Az viszont már, hogy eközben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi „véletlenül” jó érzékkel kikotyogja, hogy csapatkapitányának gyerekkori álomklubja éppen a Real volt, miközben a madridiak egyik legnagyobb sztárja, Vinícius Jr. nyilvánosan udvarol neki, valószínűleg több, mint puszta egybeesés...