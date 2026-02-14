Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi Liverpool Szoboszlai Dominik

Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen

2026. február 14. 16:07

Spanyolországban mindenki Marco Rossi nyilatkozatáról beszél. A Liverpool–Brighton napján Szoboszlai Dominiket ismét a Real Madridba vizionálják a szurkolók.

2026. február 14. 16:07
null

Azt már megszoktuk, hogy a brit sajtóban rengeteget írnak a magyar válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikről, ráadásul többnyire elismerő szavakkal, hiszen szinte mindenki szerint ő a Liverpool csapatának legjobb játékosa az évadban. A Liverpool–Brighton FA-kupa mérkőzés napján viszont úgy tűnik, Spanyolországban is kitört a Szoboszlai-láz.

Ezt is ajánljuk a témában

Több nagy spanyol lap, többek közt a Marca és az AS is idéz egy interjút, melyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szólal meg Szoboszlaival kapcsolatban. Mindenhol arra hivatkoznak, hogy az olasz tréner a Winwinnek adott exkluzív interjút – mi ezt az eredeti beszélgetést sehol nem leltük meg a világhálón, úgyhogy kénytelenek vagyunk száz százalékban a már említett kiadásokra hagyatkozni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlai Dominiknek mindig is az volt az álma, hogy a Real Madridban játszhasson”

 – idézik azt a mondatot, amit aztán nemcsak a teljes spanyol sajtó, de a közösségi médiában a madridi klub szurkolói is felkaptak, bízva abban, hogy a Liverpool ásza a közeljövőben a játékosuk lehet.

Liverpool–Brighton
Marco Rossi miatt a Liverpool–Brighton napján Spanyolországban is mindenki Szoboszlairól beszél. Fotó: MTI/Kovács Márton

„Mivel már fiatalkora óta szoros kapcsolatot ápolok Dominikkel, pontosan tudom, hogy a Real Madrid mindig is az álma volt” – idézi a Marca újra Rossit. – „Azt persze nem tudom, hogy összejöhet-e ez neki, hiszen nemcsak rajta, hanem a klubokon is múlik.”

Rossit ezután arra kérték, jósolja meg, szerinte hol játszhat a jövőben Szoboszlai.

„Egyáltalán nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy a Liverpoolban marad, és szerződést hosszabbít, különösen azért, mert nagyon nagyra értékelik a klubon belül. Ő nagyon fontos játékosa a Liverpoolnak, miközben a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja.”

Arról már korábban is szóltak sajtóhírek, hogy a Real megpróbálna lecsapni Szoboszlaira – ezzel kapcsolatban most új információ nem látott napvilágot, az viszont biztos, hogy a közösségi médiát elárasztották a madridi szurkolók kommentjei és posztjai, akik nagyon örülnének, ha a magyar a közeljövőben náluk játszani.

Mindeközben mi pedig csak büszkén pislogunk.

Liverpool–Brighton szombat este

A Liverpool szombat este 9 órától a Brighton csapatát fogadja az FA-kupában.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FAdamus
2026. február 14. 17:31
Könyörgök fejezzük már ezt be, Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya lesz. A Real Madrid az antitézise a szerénységnek és tisztességes focinak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!