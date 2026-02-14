Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen

– idézik azt a mondatot, amit aztán nemcsak a teljes spanyol sajtó, de a közösségi médiában a madridi klub szurkolói is felkaptak, bízva abban, hogy a Liverpool ásza a közeljövőben a játékosuk lehet.

Marco Rossi miatt a Liverpool–Brighton napján Spanyolországban is mindenki Szoboszlairól beszél. Fotó: MTI/Kovács Márton

„Mivel már fiatalkora óta szoros kapcsolatot ápolok Dominikkel, pontosan tudom, hogy a Real Madrid mindig is az álma volt” – idézi a Marca újra Rossit. – „Azt persze nem tudom, hogy összejöhet-e ez neki, hiszen nemcsak rajta, hanem a klubokon is múlik.”

Rossit ezután arra kérték, jósolja meg, szerinte hol játszhat a jövőben Szoboszlai.

„Egyáltalán nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy a Liverpoolban marad, és szerződést hosszabbít, különösen azért, mert nagyon nagyra értékelik a klubon belül. Ő nagyon fontos játékosa a Liverpoolnak, miközben a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja.”