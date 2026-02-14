Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen

Így vált a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjévé Szoboszlai Dominik
A hatása konkrét számokban mérhető két évtizedes Premier League-távlatban.
Spanyolországban mindenki Marco Rossi nyilatkozatáról beszél. A Liverpool–Brighton napján Szoboszlai Dominiket ismét a Real Madridba vizionálják a szurkolók.
Azt már megszoktuk, hogy a brit sajtóban rengeteget írnak a magyar válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikről, ráadásul többnyire elismerő szavakkal, hiszen szinte mindenki szerint ő a Liverpool csapatának legjobb játékosa az évadban. A Liverpool–Brighton FA-kupa mérkőzés napján viszont úgy tűnik, Spanyolországban is kitört a Szoboszlai-láz.
Több nagy spanyol lap, többek közt a Marca és az AS is idéz egy interjút, melyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szólal meg Szoboszlaival kapcsolatban. Mindenhol arra hivatkoznak, hogy az olasz tréner a Winwinnek adott exkluzív interjút – mi ezt az eredeti beszélgetést sehol nem leltük meg a világhálón, úgyhogy kénytelenek vagyunk száz százalékban a már említett kiadásokra hagyatkozni.
Szoboszlai Dominiknek mindig is az volt az álma, hogy a Real Madridban játszhasson”
– idézik azt a mondatot, amit aztán nemcsak a teljes spanyol sajtó, de a közösségi médiában a madridi klub szurkolói is felkaptak, bízva abban, hogy a Liverpool ásza a közeljövőben a játékosuk lehet.
„Mivel már fiatalkora óta szoros kapcsolatot ápolok Dominikkel, pontosan tudom, hogy a Real Madrid mindig is az álma volt” – idézi a Marca újra Rossit. – „Azt persze nem tudom, hogy összejöhet-e ez neki, hiszen nemcsak rajta, hanem a klubokon is múlik.”
Rossit ezután arra kérték, jósolja meg, szerinte hol játszhat a jövőben Szoboszlai.
„Egyáltalán nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy a Liverpoolban marad, és szerződést hosszabbít, különösen azért, mert nagyon nagyra értékelik a klubon belül. Ő nagyon fontos játékosa a Liverpoolnak, miközben a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja.”
Arról már korábban is szóltak sajtóhírek, hogy a Real megpróbálna lecsapni Szoboszlaira – ezzel kapcsolatban most új információ nem látott napvilágot, az viszont biztos, hogy a közösségi médiát elárasztották a madridi szurkolók kommentjei és posztjai, akik nagyon örülnének, ha a magyar a közeljövőben náluk játszani.
Mindeközben mi pedig csak büszkén pislogunk.
A Liverpool szombat este 9 órától a Brighton csapatát fogadja az FA-kupában.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan