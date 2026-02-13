Miután egy újságíró páros lábbal szállt bele Szoboszlaiba, az angol legenda védelmébe vette imádott magyarját

Heskey állítása szerint egyenesen rajongója a magyar válogatott csapatkapitányának.

„Imádnám, ha lenne még egy olyan középpályás a Liverpoolban, akiben annyi energia van, mint Szoboszlaiban” – idézi a portál a 48 éves ex-csatárt.

Száz százalék, hogy ennek az évadnak ő a legfontosabb játékosa”

– mondott ellent a már említett véleménycikknek Heskey. – „Különösen így, hogy sokszor nem is a saját posztján játszik, mégis kiad magából mindent, és az idegen pozícióban jobban teljesít, mint bárki más.”