Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Emile Heskey Liverpool Szoboszlai Dominik

Miután egy újságíró páros lábbal szállt bele Szoboszlaiba, az angol legenda védelmébe vette imádott magyarját

2026. február 13. 20:49

Emile Heskey szerint nem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa. A Liverpool–Brighton előtt arról beszélt: imádná, ha lenne a csapatnak még egy ilyen középpályása.

2026. február 13. 20:49
null

Nem olyan rég beszámoltunk róla, hogy egy angol újságíró egy véleménycikkben fogalmazott meg nagyon erős kritikát azzal kapcsolatban, hogy Szoboszlai Dominik lenne a Liverpool legfontosabb játékosa. Szerinte ez messze nincs így, amivel nemcsak az elfogult magyarok, de a Vörösök szurkolóinak véleményével is alaposan szembe ment egy nappal a Liverpool–Brighton FA-kupa találkozó előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ellenvélemény a Liverpool–Brighton előtt

No meg Emile Heskey-ével. A korábbi csatár ugyanis, aki 62 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, illetve a Liverpoollal többek közt UEFA-kupát nyert, ennek a szöges ellentétét fogalmazta meg egy interjúban, amit a Liverpool Worldnek adott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Heskey állítása szerint egyenesen rajongója a magyar válogatott csapatkapitányának.

„Imádnám, ha lenne még egy olyan középpályás a Liverpoolban, akiben annyi energia van, mint Szoboszlaiban” – idézi a portál a 48 éves ex-csatárt.

Száz százalék, hogy ennek az évadnak ő a legfontosabb játékosa”

 – mondott ellent a már említett véleménycikknek Heskey. – „Különösen így, hogy sokszor nem is a saját posztján játszik, mégis kiad magából mindent, és az idegen pozícióban jobban teljesít, mint bárki más.”

Liverpool–Brighton
Liverpool–Brighton: Emile Heskey nagy rajongója Szoboszlai Dominiknek. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szoboszlai ugyebár ebben a szezonban többször is jobbhátvédként kapott szerepet, a sérülések miatt várhatóan szombaton a Brighton ellen sem a középpályán fog játszani. Mégis 9 gólt és 7 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve.

Fut, tele van energiával, gólokat lő, szerel... Mindent megtesz, amit mindenkinek másnak is tennie kellene”

 – folytatta Heskey.

A Liverpool szombat este 9 órától fogadja a Brighton csapatát az FA-kupában.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. február 13. 21:14
Inkább egy újságíró szálljon bele páros lábbal, mint egy bekk.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!