Miután egy újságíró páros lábbal szállt bele Szoboszlaiba, az angol legenda védelmébe vette imádott magyarját

„Kezdi elhinni a körülötte kialakult hype-ot” – ledőlt a nélkülözhetetlenség mítosza?
Emile Heskey szerint nem kérdés, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa. A Liverpool–Brighton előtt arról beszélt: imádná, ha lenne a csapatnak még egy ilyen középpályása.
Nem olyan rég beszámoltunk róla, hogy egy angol újságíró egy véleménycikkben fogalmazott meg nagyon erős kritikát azzal kapcsolatban, hogy Szoboszlai Dominik lenne a Liverpool legfontosabb játékosa. Szerinte ez messze nincs így, amivel nemcsak az elfogult magyarok, de a Vörösök szurkolóinak véleményével is alaposan szembe ment egy nappal a Liverpool–Brighton FA-kupa találkozó előtt.
No meg Emile Heskey-ével. A korábbi csatár ugyanis, aki 62 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, illetve a Liverpoollal többek közt UEFA-kupát nyert, ennek a szöges ellentétét fogalmazta meg egy interjúban, amit a Liverpool Worldnek adott.
Heskey állítása szerint egyenesen rajongója a magyar válogatott csapatkapitányának.
„Imádnám, ha lenne még egy olyan középpályás a Liverpoolban, akiben annyi energia van, mint Szoboszlaiban” – idézi a portál a 48 éves ex-csatárt.
Száz százalék, hogy ennek az évadnak ő a legfontosabb játékosa”
– mondott ellent a már említett véleménycikknek Heskey. – „Különösen így, hogy sokszor nem is a saját posztján játszik, mégis kiad magából mindent, és az idegen pozícióban jobban teljesít, mint bárki más.”
Szoboszlai ugyebár ebben a szezonban többször is jobbhátvédként kapott szerepet, a sérülések miatt várhatóan szombaton a Brighton ellen sem a középpályán fog játszani. Mégis 9 gólt és 7 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve.
Fut, tele van energiával, gólokat lő, szerel... Mindent megtesz, amit mindenkinek másnak is tennie kellene”
– folytatta Heskey.
A Liverpool szombat este 9 órától fogadja a Brighton csapatát az FA-kupában.
