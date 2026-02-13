Ft
02. 13.
péntek
Sunderland florian wirtz Manchester City Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

„Közel sem ő a csapat legjobb játékosa” – páros lábbal szálltak bele Szoboszlaiba Liverpoolban

2026. február 13. 08:53

„Kezdi elhinni a körülötte kialakult hype-ot” – ledőlt a nélkülözhetetlenség mítosza? Az egyik legnagyobb liverpooli portál szokatlanul kritikus hangnemet ütött meg a Vörösök szezonjának legjobb(?) játékosával.

2026. február 13. 08:53
Vállaltan népszerűtlen véleménycikket közölt Szoboszlai Dominikről az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop. A már a címében is erős, „Szoboszlai Dominik még csak a közelében sincs annak, hogy a Liverpool legjobb játékosa legyen, amit a Sunderland elleni győzelem is bizonyított” írást jegyző James Brooke azt követően ragadott billentyűzetet, hogy a Vörösök a Premier League hétközi, keddi bajnokiján az eltiltott magyar hiányában is behúzták a nehéznek ígérkező idegenbeli összecsapást Sunderlandben, nagyon fontos három pontot begyűjtve ezzel. A cikkíró ebből nem is annyira burkoltan azt a következtetést vonja le, hogy Szoboszlait kezdik kicsit „túlhájpolni”: állítja, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétségkívül kiváló szezont fut, egyáltalán nem olyan nélkülözhetetlen eleme a bajnokcsapatnak, mint azt sokan gondolják.

SZOBOSZLAI Dominik Liverpool
Szoboszlai Dominik csalódottan bebattyog a liverpooli öltözőfolyosóra a Manchester City elleni vesztes rangadó végjátékában kapott piros lapja után (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Máris ledőlt a „Szoboszlai-mítosz” Liverpoolban?

A szerző rámutat, hogy a Sunderland elleni 1–0-s sikerrel a Liverpool idén mindkét olyan bajnokiját megnyerte, amelyen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem lehetett ott a pályán (a másik a tök utolsó Wolverhampton ellen kiszenvedett győzelem volt még december végén). 

Ezt a tényközlést aztán meglehetősen súlyos megállapítások követik. Brooke egyből azzal nyit, hogy 

bár Szoboszlai kétségtelenül megérdemli az idei szezonjáért kapott dicséreteket, a játékának van egy másik oldala is, amelyet kevés Liverpool-drukker hajlandó tudomásul venni: időnként hisztis, túlzottan laza és alibizésen is kapható. (...) A Sunderland elleni remek teljesítménnyel a Liverpool lerombolta a mítoszt, hogy Szoboszlai az a kulcsjátékos, aki köré a csapatot építeni kell. A rideg igazság ezzel szemben az, hogy ő csupán egy a fontos fogaskerekek közül a Vörösök gépezetében”

– szól a szigorú verdikt, amit aztán példákkal igyekszik alátámasztani. 

 

Brooke kezdésnek előhozakodik Szoboszlai tavalyi szezonjával, amely során szerinte a középpályások közül a legkisebb szerepet játszotta a bajnoki címben, és bár elismeri, hogy ebben az idényben vitathatatlanul szintet lépett, úgy látja, az elmúlt időszakban ismét akadt jó néhány olyan frusztráló teljesítménye, amelyből tavaly túl sok volt. 

A hétvégén szerzett lenyűgöző gólja elfedte Szoboszlai gyenge teljesítményét jobbhátvédként a Manchester City ellen, amelyet egy felesleges piros lap is tetézett, ami komoly károkat okozhatott volna a Liverpoolnak. Hogy ez végül nem történt meg, kizárólag a csapattársainak köszönhető, akik Sunderlandben érett, magabiztos teljesítményt nyújtottak egy nagyon nehéz idegenbeli meccsen, ezzel pedig megmutatták, többet érdemelnek annál, mint hogy ebben a szezonban csak „Szoboszlai-csapatként” hivatkozzanak rájuk."

A lesajnált Wirtz lesz végül a kulcsember?

A szerző szerint tehát a Szoboszlai nélkülözhetetlenségéről szóló „mítosz” ledőlt, s ezt még megfejeli azzal, hogy kifejti, szerinte a csapat jelenlegi egyetlen, valóban nélkülözhetetlen eleme nem más, mint a szezon első felében lesajnált sztárigazolás, Florian Wirtz, akit éppen a magyar egyik posztriválisaként hoztak az Anfieldre a nyáron. „Lehet, hogy köze sem volt meccs egyetlen góljához, de mégis ő volt az, aki ellopta a show-t 90 percen keresztül. 

A szezon eleji nehézségek után Wirtz mostanra vált azzá a játékossá, aki nélkül a Liverpool egyszerűen képtelen működni. Ha ő nincs, honnan érkezik a kreatív szikra? Talán Szoboszlaitól, de ő nem rendelkezik azzal a fajta képességgel, hogy úgy alkosson valamit a semmiből, mint német kollégája”

– közli a szerző, aki még a másik nyári igazolást, a francia csatár Hugo Ekitikét is a magyar játékmester elé helyezi a fontossági sorrendben. A végkövetkeztetés hasonlóan szigorú: a véleménycikk szerint nem kérdés, hogy a Liverpoolnak a folytatásban is ugyanúgy szüksége lesz Szoboszlaira, aki kiváló szezont produkál, de 

SZOBOSZLAI Dominik
Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

 Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

hunyadyt
2026. február 13. 09:55 Szerkesztve
Buta kiállítás? Sajnos Szobó volt az egyetlen, aki hátrasprintelt Haalandal, és utol is érte mivel a kapus(!), valamint a teljes védelem percek óta a "támadással" volt elfoglalva, a saját feladatukat meg közben magasról letojták. Valahogy egyiket se láttam közülűk hanyat-homlok hátra ígyekezni. De persze, Szoboszlai a hibás, írja a debil. Egyébként a szerző fékezhetetlen logikáját alapul véve, még jót is tett a csapatnak, hogy "bután eltiltatta magát". Hiszen kizárólag ezért tudtak nyerni. "Idegenben a világverő Sunderland ellen". XDDDDD:)))
hunyadyt
2026. február 13. 09:54
Addig olvastam az elfogulatlan elemzést, hogy Wirtz, de még Etikité is fontosabb játékos Szobónál. Wirtz és a kreativitás. xDDDDDD.) Ezen a ponton vált biztossá, hogy ez nem egy elemzés, hanem klikkbait trollkodás. Az az élesszemű megállapítás különösen tettszett, hogy "mindkét meccsen, amelyiken Szobó nem játszott, nyert a csapat". Én ezt kiegészíteném azzal is, hogy mielőtt leigazolták volna, akkor is voltak mérkőzések amiket megnyertek. Kloppal több is, mint jelenleg Slottal. Szerintem ez is a szerző igazát támasztja alá. Vicces az is, hogy bírálja a jobbhátvéd játékát. Az nem tűnt fel esetleg, hogy ő egy irányító középpályás, mindig is ott játszott, és erre a posztra igazolták. Hogy rendszeresen hátvédként játszatja az egyedül Slott idiótizmusát igazolja.
berzerk
2026. február 13. 09:51
Csak az egyik választ idézném ennek a faszszopónak a szörcsögésére (a fórumban bevallja, hogy Szoboszlai olyan dolgokat csinál néha, ami őt felbosszantja, tehát itt személyes problémáról van szó...) g86326151 12 óra 16 góllal hozzájárult a csapatban a második legtöbb gólhoz Ekitike, egy csatár mögött. Ő a legmagasabban jegyzett játékos a Bajnokok Ligájában, csak Mbappé és Yamal előzi meg. A Premben holtversenyben áll Wirtzcel a csapaton belüli legtöbb helyzet megteremtésében 44-gyel, és a Bajnokok Ligájában a negyedik helyen áll a legtöbb helyzet megteremtésében 21-gyel. Ő futotta meg a legtöbb távolságot a csapatban a Premben és a Bajnokok Ligájában is.
berzerk
2026. február 13. 09:42
Milyen érdekes. Pár millió szurkoló és szakértő ezt nem így látja... :D
