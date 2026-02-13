„Közel sem ő a csapat legjobb játékosa” – páros lábbal szálltak bele Szoboszlaiba Liverpoolban

Tovább él a liverpooli jobbhátvéd-átok: Szoboszlai nélkül, újabb sérüléssel pipálta ki az újoncot a címvédő
Ritka az ilyen manapság: teljesen „magyartalan” csapattal nyert a címvédő.
„Kezdi elhinni a körülötte kialakult hype-ot” – ledőlt a nélkülözhetetlenség mítosza? Az egyik legnagyobb liverpooli portál szokatlanul kritikus hangnemet ütött meg a Vörösök szezonjának legjobb(?) játékosával.
Vállaltan népszerűtlen véleménycikket közölt Szoboszlai Dominikről az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop. A már a címében is erős, „Szoboszlai Dominik még csak a közelében sincs annak, hogy a Liverpool legjobb játékosa legyen, amit a Sunderland elleni győzelem is bizonyított” írást jegyző James Brooke azt követően ragadott billentyűzetet, hogy a Vörösök a Premier League hétközi, keddi bajnokiján az eltiltott magyar hiányában is behúzták a nehéznek ígérkező idegenbeli összecsapást Sunderlandben, nagyon fontos három pontot begyűjtve ezzel. A cikkíró ebből nem is annyira burkoltan azt a következtetést vonja le, hogy Szoboszlait kezdik kicsit „túlhájpolni”: állítja, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétségkívül kiváló szezont fut, egyáltalán nem olyan nélkülözhetetlen eleme a bajnokcsapatnak, mint azt sokan gondolják.
A szerző rámutat, hogy a Sunderland elleni 1–0-s sikerrel a Liverpool idén mindkét olyan bajnokiját megnyerte, amelyen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem lehetett ott a pályán (a másik a tök utolsó Wolverhampton ellen kiszenvedett győzelem volt még december végén).
Ezt a tényközlést aztán meglehetősen súlyos megállapítások követik. Brooke egyből azzal nyit, hogy
bár Szoboszlai kétségtelenül megérdemli az idei szezonjáért kapott dicséreteket, a játékának van egy másik oldala is, amelyet kevés Liverpool-drukker hajlandó tudomásul venni: időnként hisztis, túlzottan laza és alibizésen is kapható. (...) A Sunderland elleni remek teljesítménnyel a Liverpool lerombolta a mítoszt, hogy Szoboszlai az a kulcsjátékos, aki köré a csapatot építeni kell. A rideg igazság ezzel szemben az, hogy ő csupán egy a fontos fogaskerekek közül a Vörösök gépezetében”
– szól a szigorú verdikt, amit aztán példákkal igyekszik alátámasztani.
Brooke kezdésnek előhozakodik Szoboszlai tavalyi szezonjával, amely során szerinte a középpályások közül a legkisebb szerepet játszotta a bajnoki címben, és bár elismeri, hogy ebben az idényben vitathatatlanul szintet lépett, úgy látja, az elmúlt időszakban ismét akadt jó néhány olyan frusztráló teljesítménye, amelyből tavaly túl sok volt.
A hétvégén szerzett lenyűgöző gólja elfedte Szoboszlai gyenge teljesítményét jobbhátvédként a Manchester City ellen, amelyet egy felesleges piros lap is tetézett, ami komoly károkat okozhatott volna a Liverpoolnak. Hogy ez végül nem történt meg, kizárólag a csapattársainak köszönhető, akik Sunderlandben érett, magabiztos teljesítményt nyújtottak egy nagyon nehéz idegenbeli meccsen, ezzel pedig megmutatták, többet érdemelnek annál, mint hogy ebben a szezonban csak „Szoboszlai-csapatként” hivatkozzanak rájuk."
A szerző szerint tehát a Szoboszlai nélkülözhetetlenségéről szóló „mítosz” ledőlt, s ezt még megfejeli azzal, hogy kifejti, szerinte a csapat jelenlegi egyetlen, valóban nélkülözhetetlen eleme nem más, mint a szezon első felében lesajnált sztárigazolás, Florian Wirtz, akit éppen a magyar egyik posztriválisaként hoztak az Anfieldre a nyáron. „Lehet, hogy köze sem volt meccs egyetlen góljához, de mégis ő volt az, aki ellopta a show-t 90 percen keresztül.
A szezon eleji nehézségek után Wirtz mostanra vált azzá a játékossá, aki nélkül a Liverpool egyszerűen képtelen működni. Ha ő nincs, honnan érkezik a kreatív szikra? Talán Szoboszlaitól, de ő nem rendelkezik azzal a fajta képességgel, hogy úgy alkosson valamit a semmiből, mint német kollégája”
– közli a szerző, aki még a másik nyári igazolást, a francia csatár Hugo Ekitikét is a magyar játékmester elé helyezi a fontossági sorrendben. A végkövetkeztetés hasonlóan szigorú: a véleménycikk szerint nem kérdés, hogy a Liverpoolnak a folytatásban is ugyanúgy szüksége lesz Szoboszlaira, aki kiváló szezont produkál, de
