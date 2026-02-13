„Közel sem ő a csapat legjobb játékosa” – páros lábbal szálltak bele Szoboszlaiba Liverpoolban

A lesajnált Wirtz lesz végül a kulcsember?

A szerző szerint tehát a Szoboszlai nélkülözhetetlenségéről szóló „mítosz” ledőlt, s ezt még megfejeli azzal, hogy kifejti, szerinte a csapat jelenlegi egyetlen, valóban nélkülözhetetlen eleme nem más, mint a szezon első felében lesajnált sztárigazolás, Florian Wirtz, akit éppen a magyar egyik posztriválisaként hoztak az Anfieldre a nyáron. „Lehet, hogy köze sem volt meccs egyetlen góljához, de mégis ő volt az, aki ellopta a show-t 90 percen keresztül.

A szezon eleji nehézségek után Wirtz mostanra vált azzá a játékossá, aki nélkül a Liverpool egyszerűen képtelen működni. Ha ő nincs, honnan érkezik a kreatív szikra? Talán Szoboszlaitól, de ő nem rendelkezik azzal a fajta képességgel, hogy úgy alkosson valamit a semmiből, mint német kollégája”

– közli a szerző, aki még a másik nyári igazolást, a francia csatár Hugo Ekitikét is a magyar játékmester elé helyezi a fontossági sorrendben. A végkövetkeztetés hasonlóan szigorú: a véleménycikk szerint nem kérdés, hogy a Liverpoolnak a folytatásban is ugyanúgy szüksége lesz Szoboszlaira, aki kiváló szezont produkál, de