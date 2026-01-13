Ft
Barnsley kritika Szoboszlai Dominik

Slot és a Barnsley edzője is beleszállt Szoboszlaiba – a kamerák előtt kért bocsánatot a Liverpool magyar középpályása

2026. január 13. 06:47

Ledöbbent az Anfield, nem láttak még ilyet a magyar középpályástól. Edzője elárulta, elbeszélget Szoboszlai Dominikkal.

2026. január 13. 06:47
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik bombagólja is kellett ahhoz, hogy a Liverpool 4–1-re legyőzze a Barnsley csapatát és a továbbjusson a labdarúgó FA-kupában. A meccs krónikájához tartozik a magyar középpályás hibája is, aki a vendégek szépítő találatánál a saját tizenhatosán belül követett el egy bakit (odasarkalta a labdát az ellenfélnek) – ilyet tőle talán még sosem láttunk.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a meccs elején bombagóllal jelentkezett a Barnsley ellen

Szoboszlainak a hatalmas hibája ellenére kiemelkedően jó mérkőzése volt. Az Opta statisztikái szerint ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve ő lett az első Premier League-játékos, aki 

  • góllal, 
  • több mint 100 sikeres passzal (105) és
  • legalább tíz labdaszerzéssel (12) 

zárt egy összecsapást.

Ezt is ajánljuk a témában

A lefújás után Arne Slot, a Liverpool szakvezetője és Conor Hourihane, a Barnsley menedzsere is ostorozta Szoboszlait a – szerintük – „tiszteletlen” pillanatért, amikor tálcán kínált egy ajtó-ablak ziccert Adam Phillipsnek. A magyar játékmester a tizenhatoson belül bizarr sarkalási kísérlete során rontott, emiatt össztűz zúdult rá Angliában.

Egy kicsit csalódott voltam a gólunk miatt, mert úgy éreztem, hogy a játékos ezt nem tenné meg a Chelsea, az Arsenal ellen vagy a Bajnokok Ligájában.

Szóval őszintén szólva összességében csalódott voltam a történteket látva” – fogalmazott Hourihane a TNT Sportsnak.

Slotot is megkérdezték erről egy interjúban. A holland egyetértett kollégájával, és „furcsának” nevezte Szoboszlai mozdulatát, majd elárulta, beszélni fog erről a középpályással.

„Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem. Furcsa volt, megvan a véleményem róla, de megtartom magamnak. Beszélek majd Dommal” – nyilatkozta Slot.

A TNT Sports szakértői egyetértettek abban, hogy Szoboszlai nem követett volna el egy ilyen hibát élvonalbeli rivális ellen.

Szoboszlai elnézést kért a hibája után

A székesfehérvári futballista – aki vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben – a TNT Sportsnak adott interjúban bocsánatot kért.

Ismét elnézést kérek a csapattól, megnehezítettem a dolgunkat egy könnyű hibával. De a futballban történik ilyen: továbbléptünk és bejutottunk a következő körbe”

– reagált a hibájára válogatottunk csapatkapitánya.

A Liverpool az FA-kupa negyedik fordulójában a Brightonnal néz majd farkasszemet, a Premier League-ben legközelebb szombaton lép pályára, a Burnley-t fogadja.

Fotó: AFP

 

Ne szájalj
2026. január 13. 09:35
Csak hogy tenyszeruek maradjunk. Utolso emberkent nem idetlenkedik az ember, mar az uttoro csapatban leorditjak a gyerek fejet, ha ilyet csinal. Szuksegtelen volt a trukk, harom negy masik, biztosabb megoldas is kinalkozott. Masreszt ekkora foku tiszteletlenseget nem kovethet el senki senki ellen, jogos a kritika.
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. január 13. 07:54
Azért nem kell a kivégzőosztag elé állítani. Egy harmadosztályú csapat ellen a többi liverpooli játékos mit is csinált? Kínlódtak.
Válasz erre
10
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 13. 07:36
mi sajnos láttunk tőle itthon a válogatottban ... nem is egyet
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. január 13. 07:22
"A meccs után Arne Slot, a Liverpool szakvezetője és Conor Hourihane, a Barnsley menedzsere is ostorozta Szoboszlait a „tiszteletlen” pillanatért, amikor tálcán kínálta egy gólt Adam Phillipsnek. "- Ez hülye...Ahelyett , hogy örült volna neki, hogy Szoboszlai megteremtette az esélyt nekik , hogy rúgjanak egy szépítő gólt... Hibázni meg mindenki hibázhat. Még az olyan klasszisok mint Ronaldo is...Legközelebb megfontoltabb lesz.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!