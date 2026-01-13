Slot és a Barnsley edzője is beleszállt Szoboszlaiba – a kamerák előtt kért bocsánatot a Liverpool magyar középpályása

Szoboszlai volt a főszereplő Liverpoolban: bombagól után olyan kapitális hibát ejtett, amilyet még sosem láttunk tőle (VIDEÓ)
A Liverpool hozta a kötelezőt harmadosztályú ellenfelével szemben az FA-kupában.
Ledöbbent az Anfield, nem láttak még ilyet a magyar középpályástól. Edzője elárulta, elbeszélget Szoboszlai Dominikkal.
Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik bombagólja is kellett ahhoz, hogy a Liverpool 4–1-re legyőzze a Barnsley csapatát és a továbbjusson a labdarúgó FA-kupában. A meccs krónikájához tartozik a magyar középpályás hibája is, aki a vendégek szépítő találatánál a saját tizenhatosán belül követett el egy bakit (odasarkalta a labdát az ellenfélnek) – ilyet tőle talán még sosem láttunk.
Szoboszlainak a hatalmas hibája ellenére kiemelkedően jó mérkőzése volt. Az Opta statisztikái szerint ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve ő lett az első Premier League-játékos, aki
zárt egy összecsapást.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool hozta a kötelezőt harmadosztályú ellenfelével szemben az FA-kupában.
A lefújás után Arne Slot, a Liverpool szakvezetője és Conor Hourihane, a Barnsley menedzsere is ostorozta Szoboszlait a – szerintük – „tiszteletlen” pillanatért, amikor tálcán kínált egy ajtó-ablak ziccert Adam Phillipsnek. A magyar játékmester a tizenhatoson belül bizarr sarkalási kísérlete során rontott, emiatt össztűz zúdult rá Angliában.
Egy kicsit csalódott voltam a gólunk miatt, mert úgy éreztem, hogy a játékos ezt nem tenné meg a Chelsea, az Arsenal ellen vagy a Bajnokok Ligájában.
Szóval őszintén szólva összességében csalódott voltam a történteket látva” – fogalmazott Hourihane a TNT Sportsnak.
Slotot is megkérdezték erről egy interjúban. A holland egyetértett kollégájával, és „furcsának” nevezte Szoboszlai mozdulatát, majd elárulta, beszélni fog erről a középpályással.
„Nem engedhet meg magának ilyet egy játékos egy FA-kupa-mérkőzésen, bajnokin, sőt egy barátságos vagy edzőmeccsen sem. Furcsa volt, megvan a véleményem róla, de megtartom magamnak. Beszélek majd Dommal” – nyilatkozta Slot.
A TNT Sports szakértői egyetértettek abban, hogy Szoboszlai nem követett volna el egy ilyen hibát élvonalbeli rivális ellen.
A székesfehérvári futballista – aki vitathatatlanul a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben – a TNT Sportsnak adott interjúban bocsánatot kért.
Ismét elnézést kérek a csapattól, megnehezítettem a dolgunkat egy könnyű hibával. De a futballban történik ilyen: továbbléptünk és bejutottunk a következő körbe”
– reagált a hibájára válogatottunk csapatkapitánya.
A Liverpool az FA-kupa negyedik fordulójában a Brightonnal néz majd farkasszemet, a Premier League-ben legközelebb szombaton lép pályára, a Burnley-t fogadja.
Fotó: AFP