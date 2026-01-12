Szoboszlai volt a főszereplő Liverpoolban: bombagól után olyan kapitális hibát ejtett, amilyet még sosem láttunk tőle (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik hétfő este nem tudott részt venni a budapesti Operaházban rendezett Nemzeti Sport Gálán – amelyen jelölt volt a 2025-ös év legjobb magyar férfi sportolója díjára –, mert azzal egy időben a Liverpoollal játszott FA-kupa-mérkőzést a harmadik ligás Barnsley ellen az Anfielden. A magyar középpályás a kezdőcsapat tagja volt – és végig is játszotta a találkozót –, míg Kerkez Milos ezúttal a kispadon ült.

Virgil van Dijk (a háttérben) széles mosollyal köszöntötte a bombagólt rúgó Szoboszlait (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A Vörösök már a kilencedik percben megszerezték a vezetést,