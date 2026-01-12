Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Barnsley FA-kupa Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai volt a főszereplő Liverpoolban: bombagól után olyan kapitális hibát ejtett, amilyet még sosem láttunk tőle (VIDEÓ)

2026. január 12. 23:04

A Liverpool 4–1-re nyert hazai pályán a Barnsley ellen az FA-kupa harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd a vendégcsapat szépítő góljánál elkövetett egy akkora hibát, amilyet tőle talán még sosem láttunk.

2026. január 12. 23:04
null

Szoboszlai Dominik hétfő este nem tudott részt venni a budapesti Operaházban rendezett Nemzeti Sport Gálán – amelyen jelölt volt a 2025-ös év legjobb magyar férfi sportolója díjára –, mert azzal egy időben a Liverpoollal játszott FA-kupa-mérkőzést a harmadik ligás Barnsley ellen az Anfielden. A magyar középpályás a kezdőcsapat tagja volt – és végig is játszotta a találkozót –, míg Kerkez Milos ezúttal a kispadon ült.

Szoboszlai, Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk, Liverpool, FA-kupa, Barnsley
Virgil van Dijk (a háttérben) széles mosollyal köszöntötte a bombagólt rúgó Szoboszlait (Fotó: PETER POWELL / AFP)

A Vörösök már a kilencedik percben megszerezték a vezetést, 

Szoboszlai körülbelül 25 méterről irtózatosan nagy gólt lőtt a kapu jobb oldalába. 

A magyar futballistának az elmúlt két és fél évet vizsgálva ez volt a nyolcadik gólja a tizenhatoson kívülről, ez legalább kétszer annyi, mint bármelyik liverpooli játékostársának ebben az időszakban.

 

A 36. percben Jeremie Frimpong is nagy gólt rúgott bal lábbal, ezzel már 2–0-ra vezettek a hazaiak, akik uralták és kézben tartották a meccset.

A 40. percben azonban a semmiből, helyzet nélkül szépített a Barnsley! Szoboszlai nagyot sprintelve labdát szerzett az ellenfél támadásánál, 

utána azonban egy nagyon könnyelmű mozdulattal eladta azt a saját kapujától öt méterre,

s a vendégek csatára, Adam Phillips öt méterről az üres kapuba passzolt.

 

A Liverpool továbbjutása ennek ellenére nem forgott veszélyben, bár a második félidőben sokat kellett várni az újabb gólokra. A 84. percben Florian Wirtz lőtte a harmadikat, majd a hosszabbításban Szoboszlai csodás indítása után a német adta a gólpasszt a kisebb sérüléséből most visszatérő Hugo Ekitikének a negyediknél.

Szoboszlai volt a mezőny legjobbja

Szoboszlainak a kapitális hibája ellenére kiemelkedően jó meccse volt, az Opta statisztikái szerint ugyanis ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve ő lett az első Premier League-játékos, aki 

  • góllal, 
  • több mint 100 sikeres passzal (105) 
  • és legalább tíz labdaszerzéssel (12) 

zárt egy mérkőzést.

 

A Liverpool a következő fordulóban a Manchester Unitedet kiejtő Brightont fogadja majd.

ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Liverpool–Barnsley 4–1 (Szoboszlai 9., Frimpong 36., Wirtz 84., Ekitike 90+4., ill. A. Phillips 40.)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Liverpool–Brighton
Stoke City (II.)–Fulham
Oxford United (II.)–Sunderland
Southampton (II.)–Leicester City (II.)
Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.)
Arsenal–Wigan Athletic (III.)
Hull City (II.)–Chelsea
Burton Albion (III.)–West Ham United
Burnley–Mansfield Town (III.)
Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)
Port Vale (III.)–Bristol City (II.)
Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton
Aston Villa–Newcastle United
Manchester City–Salford City (IV.)/Swindon Town (IV.)
Macclesfield (VI.)–Brentford
Birmingham City (II.)–Leeds United

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

 

biztosvalasztas-hu
2026. január 13. 00:05
Szoboszlai minden nap főszereplő a mandineren. Úgy látszik, erre gerjed a szoboszexuális olvasóközönség.
