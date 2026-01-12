Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Hétfő este az Operaházban tartották a Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Az év férfi sportolójának a Szoboszlai Dominiket is megelőző Kós Hubertet választották meg, a nőknél pedig a tekvondós Márton Luana nyert. Díjat kapott a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, s annak edzője, Nyéki Balázs is.
Hétfő este Budapesten, az Operaházban rendezték a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Összesen nyolc kategóriában hirdettek győztest, eldőlt többek között, hogy ki lett az év férfi és női sportolója, valamint melyek voltak az év csapatai az egyéni sportágakban és a hagyományos csapatsportokban, továbbá kiderült, hogy a szurkolók melyik momentumot választották meg az év sportpillanatának.
Az est két házigazdája Gubik Petra színésznő és B. Németh Péter sportriporter volt. A rendezvény díszvendége
A gála kezdetén a jelenlévők elénekelték a Himnuszt – amelyet a Jászai Mari-díjas színész, operetténekes, érdemes művész Dolhai Attila adott elő –, majd a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György mondott beszédet.
Először Détári Lajos hirdette ki az év fogyatékos csapatát, amelynek a szervátültetett asztalitenisz vegyes párost választották meg. A díjat a duó férfi tagja, Bácsi Bernát egedül vette át, partnerét, Jakucs Edinát ugyanis jelenleg kórházban kezelik. Ezt követően Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívő ökölbe szorított kézzel jelentette be, hogy az egyéni sportágak csapatai között a Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű férfi kardcsapat végzett az első helyen.
Az év fogyatékos női sportolójának 2019 és 2023 után harmadszor választották meg Ekler Luca paraatlétát, a férfiak között pedig a parakajakos Kiss Péter Pált látták a legjobbnak. Az év sportpillanatának Molnár Attila győztes futását választották meg a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az FTC atlétája nem tudott részt venni a rendezvényen, mert jelenleg Dél-Afrikában készül a 2026-os szezonra.
Az év edzője Nyéki Balázs, a magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája-címvédő, európai Szuperkupa-győztes ferencvárosi vízilabdacsapat vezetőedzője lett. A díjra Bob Bowmant, az olimpiai és kétszeres világbajnok Kós Hubert edzőjét, valamint Suvi Mikkonent, a tekvondós Márton nővérek, Viviana és Luana edzőjét jelölték még.
Az év férfi sportolójának nem Szoboszlai Dominiket vagy Kopasz Bálintot, hanem egymást követő második alkalommal is Kós Hubertet választották meg,
aki 2025-ben aranyérmet nyert a szingapúri világbajnokságon 200 méteres hátúszásban. A 22 esztendős sportoló jelenleg is az Egyesült Államokban tartózkodik, helyette édesanyja, Kitty vette át a díjat, de élő videohívásban bejelentkezett az USA-ból, és mindenkinek köszönetet mondott az újbóli elsőségért.
Az év csapatának a hagyományos csapatsportágak kategóriájában az FTC vízilabda-együttesét választották meg – a ferencvárosi pólósok tehát dupláztak, hiszen edzőjüket, Nyéki Balázst is díjazták –, melynek tagjai közül jelenleg többen is a belgrádi Európa-bajnokságon szerepelnek, ők a távolból mondtak köszönetet, a helyszínen lévők nevében pedig Vámos Márton szólt néhány szót a publikumhoz. Az év női sportolója a tekvondós Márton Luana lett, megelőzve testvérét, Vivianát és Csikós Zsóka kajakost.
A Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíját a Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes, világbajnok jégtáncos kettős kapta.
A NEMZETI SPORT GÁLA DÍJAZOTTJAI
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor