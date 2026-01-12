Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban

Szerhij Bubka, az ukránok legendás rúdugrója

és Jean-Marie Pfaff, a Bayern München labdarúgócsapatának korábbi klasszis kapusa.

A gála kezdetén a jelenlévők elénekelték a Himnuszt – amelyet a Jászai Mari-díjas színész, operetténekes, érdemes művész Dolhai Attila adott elő –, majd a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György mondott beszédet.

Először Détári Lajos hirdette ki az év fogyatékos csapatát, amelynek a szervátültetett asztalitenisz vegyes párost választották meg. A díjat a duó férfi tagja, Bácsi Bernát egedül vette át, partnerét, Jakucs Edinát ugyanis jelenleg kórházban kezelik. Ezt követően Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívő ökölbe szorított kézzel jelentette be, hogy az egyéni sportágak csapatai között a Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű férfi kardcsapat végzett az első helyen.