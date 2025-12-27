Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai nélkül csak szűken verte otthon a Liverpool az eddig nyeretlen tökutolsót

2025. december 27. 17:58

Szoboszlai Dominik nélkül is nyerni tudott a Liverpool az angol bajnokságban. A Liverpool–Wolverhamptonon azonban a hazaiak sziporkázó játéka elmaradt, mindössze 2–1-re sikerült győzni a nyeretlen tökutolsó ellen. Kerkez Milos végig a pályán volt.

2025. december 27. 17:58
null

Mire megy a Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül? Ez volt a Liverpool–Wolverhampton egyik legnagyobb kérdése, miután a Vörösök szezonbeli legjobb játékosa 5 sárga lapja miatt eltiltását töltötte. Arne Slot nagy szerencséjére az eddig mindössze két pontot gyűjtő tökutolsó volt az ellenfél a Premier League 18. fordulójában. A Wolverhampton egyébként a nyáron elhunyt Diogo Jota egyik korábbi csapata, így közösen emlékeztek a portugálra a találkozó előtt.

Liverpool–Wolverhampton
Liverpool–Wolverhampton: Florian Wirtz megszerezte első gólját. Fotó: Oli SCARFF / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez Milos a kezdőben kapott szerepet a naptári év utolsó Liverpool-meccsén, melyen már rögtön az elején felborult a pálya, Ekitiké pedig Florian Wirtz pazar labdája után már a 11. percben a kapufára tekert. Aztán nagy lehetőségekben nem mutatkozott meg a hazai fölény, sokáig nem sikerült eltalálni a kaput, Kerkez is jócskán fölé bombázott jó helyzetből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A 41. percben aztán beindult a henger: Frimpong vitte le a labdát az alapvonalig, majd laposan visszagurított, Gravenberch pedig 11 méterről a bal alsóba lőtt, 1–0.

Egy perccel később labdát szerzett a Liverpool a középpályán, Kerkez indította az akciót, melynek végén Ekitiké ugratta ki Wirtzet, a német pedig megszerezte első gólját angol klubjában, 2–0.

Liverpool–Wolverhampton: nem lett sima meccs belőle

A szünet után aztán a semmiből jött a vendégek szépítése: egy szöglet után a fejest még védte Alisson, de a kipattanót bevágta Santiago Bueno, 2–1.

Nyílt lett újra a találkozó, bár továbbra is a Liverpool uralta a játékot, dolgozott ki helyzeteket, de a kapu eltalálása ismét gondot okozott. Közben Kerkez nagyon harcosan játszott, a 69. percben szabadrúgást is harcolt ki veszélyes helyről, amikor André ellökte őt, majd a meg is rúgdosta a földön – érthetetlen módon nem kapta meg második sárga lapját.

Az utolsó 10 percre aztán meglepetésre fölénybe kerültek a vendégek, a hazaiaknak foggal-körömmel kellett védeniük egygólos előnyüket. Sikerrel tették, így 2–1-es győzelmet arattak, amivel felléptek a 4. helyre a tabellán. Folytatás január elsején, szintén otthon a Leeds United ellen.

Premier League, 18. forduló
Liverpool–Wolverhampton 2–1 (2–0)
Gól: Ekitiké (41.), Gravenberch (42.) ill., Bueno (51.)

Nyitókép: MTI/AP/Ian Hodgson

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2025. december 27. 18:53
A reggeli címadás pepitában. Reggel még, ha Szoboszlai nem játszott, mindig nyertek. Este: Szoboszlai nélkül csak szűken sikerül. No comment. Kevés nagyobb féreg van ma világon, mint egy újságíró. Tisztelet a kivételnek. Amúgy: "tökutolsó". Brilliáns választékosság, felteszi a koronát a címre.
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. december 27. 18:44
de feljött ezzel a Liverpool a PL-ben a 4. helyre .... 10 pont a lemaradásuk a vezető Arsenallal szemben ...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!