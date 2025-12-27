Szoboszlai nélkül csak szűken verte otthon a Liverpool az eddig nyeretlen tökutolsót

Nyílt lett újra a találkozó, bár továbbra is a Liverpool uralta a játékot, dolgozott ki helyzeteket, de a kapu eltalálása ismét gondot okozott. Közben Kerkez nagyon harcosan játszott, a 69. percben szabadrúgást is harcolt ki veszélyes helyről, amikor André ellökte őt, majd a meg is rúgdosta a földön – érthetetlen módon nem kapta meg második sárga lapját.

Az utolsó 10 percre aztán meglepetésre fölénybe kerültek a vendégek, a hazaiaknak foggal-körömmel kellett védeniük egygólos előnyüket. Sikerrel tették, így 2–1-es győzelmet arattak, amivel felléptek a 4. helyre a tabellán. Folytatás január elsején, szintén otthon a Leeds United ellen.

Premier League, 18. forduló

Liverpool–Wolverhampton 2–1 (2–0)

Gól: Ekitiké (41.), Gravenberch (42.) ill., Bueno (51.)

Nyitókép: MTI/AP/Ian Hodgson