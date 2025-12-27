Szoboszlai nélkül csak szűken verte otthon a Liverpool az eddig nyeretlen tökutolsót

Szoboszlai eltiltása jó ómen lehet – így teljesít nélküle a Liverpool
Az abszolút utolsó Wolves érkezik az Anfieldre.
Szoboszlai Dominik nélkül is nyerni tudott a Liverpool az angol bajnokságban. A Liverpool–Wolverhamptonon azonban a hazaiak sziporkázó játéka elmaradt, mindössze 2–1-re sikerült győzni a nyeretlen tökutolsó ellen. Kerkez Milos végig a pályán volt.
Mire megy a Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül? Ez volt a Liverpool–Wolverhampton egyik legnagyobb kérdése, miután a Vörösök szezonbeli legjobb játékosa 5 sárga lapja miatt eltiltását töltötte. Arne Slot nagy szerencséjére az eddig mindössze két pontot gyűjtő tökutolsó volt az ellenfél a Premier League 18. fordulójában. A Wolverhampton egyébként a nyáron elhunyt Diogo Jota egyik korábbi csapata, így közösen emlékeztek a portugálra a találkozó előtt.
Kerkez Milos a kezdőben kapott szerepet a naptári év utolsó Liverpool-meccsén, melyen már rögtön az elején felborult a pálya, Ekitiké pedig Florian Wirtz pazar labdája után már a 11. percben a kapufára tekert. Aztán nagy lehetőségekben nem mutatkozott meg a hazai fölény, sokáig nem sikerült eltalálni a kaput, Kerkez is jócskán fölé bombázott jó helyzetből.
A 41. percben aztán beindult a henger: Frimpong vitte le a labdát az alapvonalig, majd laposan visszagurított, Gravenberch pedig 11 méterről a bal alsóba lőtt, 1–0.
Egy perccel később labdát szerzett a Liverpool a középpályán, Kerkez indította az akciót, melynek végén Ekitiké ugratta ki Wirtzet, a német pedig megszerezte első gólját angol klubjában, 2–0.
A szünet után aztán a semmiből jött a vendégek szépítése: egy szöglet után a fejest még védte Alisson, de a kipattanót bevágta Santiago Bueno, 2–1.
Nyílt lett újra a találkozó, bár továbbra is a Liverpool uralta a játékot, dolgozott ki helyzeteket, de a kapu eltalálása ismét gondot okozott. Közben Kerkez nagyon harcosan játszott, a 69. percben szabadrúgást is harcolt ki veszélyes helyről, amikor André ellökte őt, majd a meg is rúgdosta a földön – érthetetlen módon nem kapta meg második sárga lapját.
Az utolsó 10 percre aztán meglepetésre fölénybe kerültek a vendégek, a hazaiaknak foggal-körömmel kellett védeniük egygólos előnyüket. Sikerrel tették, így 2–1-es győzelmet arattak, amivel felléptek a 4. helyre a tabellán. Folytatás január elsején, szintén otthon a Leeds United ellen.
Premier League, 18. forduló
Liverpool–Wolverhampton 2–1 (2–0)
Gól: Ekitiké (41.), Gravenberch (42.) ill., Bueno (51.)
Nyitókép: MTI/AP/Ian Hodgson