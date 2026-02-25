Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Emberek milliói csodálkoznak Kerkez Milos fotóján – Szoboszlai kommentje felrobbantotta az internetet

2026. február 25. 18:12

A közösségi médiában publikált fotók alapján Kerkez Milos a minap Mohamed Szalah otthonában járt. A duó közös képeihez Szoboszlai Dominik is kommentelt.

2026. február 25. 18:12
Köztudott, hogy Mohamed Szalah baráti kapcsolatot ápol a Liverpoolnál a magyar válogatott csapattársaival, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal. A három futballista gyakran a szabadidejét is egymás társaságában tölti. A balhátvéd az Instagramon szerdán publikált bejegyzése alapján az elmúlt napokban Szalah otthonában járt, ahol megcsodálhatta az egyiptomi klasszis trófeagyűjteményét.

Amit Kerkez láthatott: többek között 

  • a Bajnokok Ligája-trófea másolata, 
  • a Premier League gólkirályának járó Aranycipők, 
  • a meccs embere díjak garmadája, 
  • és további számos kupa.

 

A közösségi médiát böngésző szurkolók nem győztek betelni a látvánnyal.

„Kétségtelenül ő a Premier League és a Liverpool történetének legjobbja. És mindezt kevesebb mint tíz év alatt érte el” – írta egyikük. „Olyan, mint egy üzlet. Ez az ember igazi legenda” – kommentelte egy másik. „Az angol bajnokságban valaha pályára lépő játékosok 99 százaléka repesne az örömtől, ha akár csak egyetlen meccs embere díjat is kapna. Mo meg úgy pakolja őket az alsó polcra, mintha régi újságok lennének” – elmélkedett egy harmadik. „Ez egészen brutális. Ő a Premier League történetének legnagyobbja, efelől semmi kétség” – szögezte le egy negyedik.

 

Néhány órával később Szalah is közzétett egy bejegyzést, amelyben közös pillanatokat osztott meg a Kerkezzel eltöltött idejéről.

Vicces srácok

– kommentelte a poszthoz angolul Szoboszlai, akinek a hozzászólását már több mint 7000-en lájkolták.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

