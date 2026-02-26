„Mi a fenéért van a Liverpoolnak akadémiája?!” – Sallói István és James Pearce is kiakadt Szoboszlai miatt

Érdekesség, az írás alig egy nappal azután született meg, hogy Sallói István a Spíler TV elemző műsorában megpendítette a nagyon jogos felvetést, hogy egy ekkora klubnál mégis hogyan fordulhat elő az, hogy hónapok óta képtelenek megoldani egy komplett poszt lefedését, akár az utánpótlásból felhozott játékosok segítségével:

Mi a fenének van a Liverpoolnak második csapata, vagy akadémiája, ha nincs egy jobb bekk, akit betesz az edző, és meg tudja oldani?! Ez azért komoly kérdőjeleket vet fel, mert az nem normális, hogy nem mersz berakni egy fiatal játékost jobbhátvédnek..."

Azt pedig már csak mi tesszük hozzá halkan, hogy mindezt csaknem félmilliárd eurós nyári gigaköltekezés után...