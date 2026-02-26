„Mi a fenéért van a Liverpoolnak akadémiája?!” – Sallói István és James Pearce is kiakadt Szoboszlai miatt

„Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam!” – Szoboszlai kifakadt Liverpoolban, Sallai érkezhet?
Nem várt fordulatok a transzferablak zárása előtt.
Már nemcsak maga Szoboszlai Dominik, de egyre több szakértő is egyetért abban, nonszensz, hogy a világ egyik legjobb középpályását hétről hétre jobbhátvédként pocsékolja el Arne Slot. Miközben a Liverpool egyre csak szenved, a klubnak pedig elvileg kiváló az utánpótlása...
A szezon során már számos alkalommal szóba került a Liverpool jobbhátvéd-krízise, amely folyamatosan visszatérő probléma Arne Slot számára. A végeredmény pedig rendre ugyanaz: kényszerből általában Szoboszlai Dominiket játszatja a hiányposzton. A Vörösök magyar sztárközéppályása sokoldalúságát bizonyítandó itt is kiválóan teljesít – dacára annak, hogy már alig titkoltan a háta közepére kívánja ezt a „muszáj-szerepkört” –, hiszen konkrétan a legmagasabb átlagosztályzattal rendelkezik jelenleg a Premier League jobb-bekkjei között – úgy, hogy neki messze nem ez a fő posztja, a többiekkel ellentétben...
Arne Slot megveregetheti a vállát.
Csakhogy a szakértők meg arra mutatnak rá, hogy ez a kényszer szülte helyzet valójában senkinek sem jó:
az egy dolog, hogy Szoboszlai az ő képességeivel érthető módon nem hátul szeret söprögetni, de eközben a csapat is alaposan megszenvedi a hiányát az irányítóposzton, hiszen így a csapat motorját, nem mellesleg a világ egyik legjobb középpályásának kreativitását kell érdemben nélkülözniük azért, mert az edző hétről hétre a jobb-bekk pozícióban „pocsékolja el” értékes játékát.
A The Athletic kiváló szakírója, James Pearce például éppen kedden szentelt nagyobb anyagot a témának azok után, hogy a magyar világsztár a hétvégi, Nottingham elleni szenvedés során ismét jobbhátvédként oltott tüzet, miközben a társak elöl küszködtek igazi vezér híján. A szerző e ponton arra a következtetésre jutott, hogy eddig és ne tovább: a Liverpoolnak és Slotnak most már valahogy meg kell oldania a problémát hátul, de nem Szoboszlaival, mert
a jelenlegi Pool egész egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy a világ egyik legkomplexebb játékosát ne a legfőbb posztján, a középpályán használja.
Szoboszlai Dominik természetesen benne volt a győztes találatban.
Érdekesség, az írás alig egy nappal azután született meg, hogy Sallói István a Spíler TV elemző műsorában megpendítette a nagyon jogos felvetést, hogy egy ekkora klubnál mégis hogyan fordulhat elő az, hogy hónapok óta képtelenek megoldani egy komplett poszt lefedését, akár az utánpótlásból felhozott játékosok segítségével:
Mi a fenének van a Liverpoolnak második csapata, vagy akadémiája, ha nincs egy jobb bekk, akit betesz az edző, és meg tudja oldani?! Ez azért komoly kérdőjeleket vet fel, mert az nem normális, hogy nem mersz berakni egy fiatal játékost jobbhátvédnek..."
Azt pedig már csak mi tesszük hozzá halkan, hogy mindezt csaknem félmilliárd eurós nyári gigaköltekezés után...
Nyitókép: MTI/AP/Dave Shopland
