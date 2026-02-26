Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
jobbhátvéd Liverpool Sallói István akadémia Szoboszlai Dominik

„Mi a fenéért van a Liverpoolnak akadémiája?!” – Sallói István és James Pearce is kiakadt Szoboszlai miatt

2026. február 26. 10:30

Már nemcsak maga Szoboszlai Dominik, de egyre több szakértő is egyetért abban, nonszensz, hogy a világ egyik legjobb középpályását hétről hétre jobbhátvédként pocsékolja el Arne Slot. Miközben a Liverpool egyre csak szenved, a klubnak pedig elvileg kiváló az utánpótlása...

2026. február 26. 10:30
null

A szezon során már számos alkalommal szóba került a Liverpool jobbhátvéd-krízise, amely folyamatosan visszatérő probléma Arne Slot számára. A végeredmény pedig rendre ugyanaz: kényszerből általában Szoboszlai Dominiket játszatja a hiányposzton. A Vörösök magyar sztárközéppályása sokoldalúságát bizonyítandó itt is kiválóan teljesít – dacára annak, hogy már alig titkoltan a háta közepére kívánja ezt a „muszáj-szerepkört” –, hiszen konkrétan a legmagasabb átlagosztályzattal rendelkezik jelenleg a Premier League jobb-bekkjei között – úgy, hogy neki messze nem ez a fő posztja, a többiekkel ellentétben... 

SZOBOSZLAI Dominik Liverpool
Szoboszlai Dominik kényszermegoldásként jobbhátvédet játszik a Liverpoolban – már megint... (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Egy Liverpool-kaliberű klubnál hogyan fordulhat elő ilyesmi?!

Csakhogy a szakértők meg arra mutatnak rá, hogy ez a kényszer szülte helyzet valójában senkinek sem jó: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az egy dolog, hogy Szoboszlai az ő képességeivel érthető módon nem hátul szeret söprögetni, de eközben a csapat is alaposan megszenvedi a hiányát az irányítóposzton, hiszen így a csapat motorját, nem mellesleg a világ egyik legjobb középpályásának kreativitását kell érdemben nélkülözniük azért, mert az edző hétről hétre a jobb-bekk pozícióban „pocsékolja el” értékes játékát.

A The Athletic kiváló szakírója, James Pearce például éppen kedden szentelt nagyobb anyagot a témának azok után, hogy a magyar világsztár a hétvégi, Nottingham elleni szenvedés során ismét jobbhátvédként oltott tüzet, miközben a társak elöl küszködtek igazi vezér híján. A szerző e ponton arra a következtetésre jutott, hogy eddig és ne tovább: a Liverpoolnak és Slotnak most már valahogy meg kell oldania a problémát hátul, de nem Szoboszlaival, mert 

a jelenlegi Pool egész egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy a világ egyik legkomplexebb játékosát ne a legfőbb posztján, a középpályán használja. 

Ezt is ajánljuk a témában

Érdekesség, az írás alig egy nappal azután született meg, hogy Sallói István a Spíler TV elemző műsorában megpendítette a nagyon jogos felvetést, hogy egy ekkora klubnál mégis hogyan fordulhat elő az, hogy hónapok óta képtelenek megoldani egy komplett poszt lefedését, akár az utánpótlásból felhozott játékosok segítségével: 

Mi a fenének van a Liverpoolnak második csapata, vagy akadémiája, ha nincs egy jobb bekk, akit betesz az edző, és meg tudja oldani?! Ez azért komoly kérdőjeleket vet fel, mert az nem normális, hogy nem mersz berakni egy fiatal játékost jobbhátvédnek..."

Azt pedig már csak mi tesszük hozzá halkan, hogy mindezt csaknem félmilliárd eurós nyári gigaköltekezés után...

Nyitókép: MTI/AP/Dave Shopland

* * * 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!