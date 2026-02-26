Mérföldkő: Szijjártó olyan számokról beszélt, hogy erre mindenki felkapja a fejét – különösen Németországban

Szijjártó Péter bejelentése szerint újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának fejlődése. A külgazdasági és külügyminiszter közlése alapján az elmúlt évek nagyszabású beruházásainak köszönhetően a Kecskeméten működő üzem mára a világ második legnagyobb Mercedes-gyárává vált, amely teljes kapacitással évente akár 350 ezer jármű gyártására is képes lehet. A bővülést az is jelzi, hogy a munkavállalók száma már meghaladja az ötezret.

A tárcavezető ismertetése szerint a közelmúltban megkezdődött a GLB-modellek sorozatgyártása, hamarosan pedig az A-osztály gyártása is elindul. A telephely szerepe közben túlmutat a hagyományos termelésen: rövidesen a kutatás-fejlesztési tevékenység is új szintre lép, mivel megkezdik a prototípusok tesztelését és fejlesztését.