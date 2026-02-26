Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mercedes - benz magyarország Szijjártó Péter autóipar

Mérföldkő: Szijjártó olyan számokról beszélt, hogy erre mindenki felkapja a fejét – különösen Németországban

2026. február 26. 11:48

Hazánk az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.

2026. február 26. 11:48
null

Szijjártó Péter bejelentése szerint újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának fejlődése. A külgazdasági és külügyminiszter közlése alapján az elmúlt évek nagyszabású beruházásainak köszönhetően a Kecskeméten működő üzem mára a világ második legnagyobb Mercedes-gyárává vált, amely teljes kapacitással évente akár 350 ezer jármű gyártására is képes lehet. A bővülést az is jelzi, hogy a munkavállalók száma már meghaladja az ötezret.

A tárcavezető ismertetése szerint a közelmúltban megkezdődött a GLB-modellek sorozatgyártása, hamarosan pedig az A-osztály gyártása is elindul. A telephely szerepe közben túlmutat a hagyományos termelésen: rövidesen a kutatás-fejlesztési tevékenység is új szintre lép, mivel megkezdik a prototípusok tesztelését és fejlesztését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vállalat beruházásai jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország rövidesen elérje az évi egymilliós autógyártási kapacitást. Megfogalmazása szerint ezzel az ország az európai autóipar „Bajnokok Ligájában” szerepelhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 26. 12:21
Eközben meg BlackRock merz Kínában könyörög, hogy a kínaiak építsenek akkumulátor gyárat Németországban. Nem furcsa, hogy a Magyarországon ideiglenesen állomásozó terrorszervezetek állandóan az akkumulátor gyárak ellen uszítanak?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!