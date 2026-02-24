Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Reece James Matheus Nunes Jurrien Timber Diogo Dalot Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Elképesztő statisztika Szoboszlairól: a Premier League legjobbja lett, pedig csak „nyaralni” megy oda

2026. február 24. 09:45

Arne Slot megveregetheti a vállát. Szoboszlai jó értékeléseket kap jobbhátvédként, igaz, a riválisokhoz képest jóval kevesebbet játszik ezen a poszton.

2026. február 24. 09:45
null

Nem akármilyen statisztika került napvilágra a hétfői Everton–Manchester United angol élvonalbeli labdarúgó-bajnoki előtt. A WhoScored Szoboszlai Dominik teljesítményére hívta fel a figyelmet.

A futballal kapcsolatos statisztikákat gyűjtő és elemző oldal szerint a Premier League 27. fordulójának záró mérkőzése előttig a Liverpool magyar középpályása rendelkezett a legjobb összértékeléssel a jobbhátvéd poszton azon játékosok közül, akik legalább hét alkalommal szerepeltek itt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron
  • Szoboszlai Dominik (Liverpool): 7,29
  • Reece James (Chelsea): 7,18
  • Matheus Nunes (Manchester City): 7,09
  • Jurrien Timber (Arsenal): 7,07
  • Diogo Dalot (Manchester United): 7,02

A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlainak eddig pont hét meccse van jobbhátvédként, míg a többieknek jóval több:

  • James: 16 meccs
  • Nunes: 24 meccs
  • Timber: 23 meccs
  • Dalot: négy védős rendszerben 9 meccs (plusz az Everton elleni, amelyen 7,72-t kapott)
Szoboszlai jobbhátvédként is eredményes
Szoboszlai jobbhátvédként is eredményes (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szoboszlai egyébként az Arsenalnak és a Manchester Citynek is úgy lőtt szabadrúgásgólt, hogy azokon a mérkőzéseken jobbhátvédként játszott, de állították is már ki innen, a City ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai véleménye a jobbhátvéd posztról

A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Magad előtt van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ezért ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit

– mondta a Red Bullnak adott interjújában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. február 24. 10:25
Remélem, rövid időn belül sikerül otthagynia a Liverpoolt. Láthatóan jóval többre hivatott a srác annál a szerepnél, amire ott használják és szánják. Értem én, hogy maradás esetén most kurva jó fizetést ki tud alkudni a menedzsere, de talán nem ennek kéne lennie az elsőnek. Olyan helyen kéne folytatnia, ahol fejlődhet és kiteljesedhet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!