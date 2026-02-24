Elképesztő statisztika Szoboszlairól: a Premier League legjobbja lett, pedig csak „nyaralni” megy oda

Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel
Édesapja árulta el.
Arne Slot megveregetheti a vállát. Szoboszlai jó értékeléseket kap jobbhátvédként, igaz, a riválisokhoz képest jóval kevesebbet játszik ezen a poszton.
Nem akármilyen statisztika került napvilágra a hétfői Everton–Manchester United angol élvonalbeli labdarúgó-bajnoki előtt. A WhoScored Szoboszlai Dominik teljesítményére hívta fel a figyelmet.
A futballal kapcsolatos statisztikákat gyűjtő és elemző oldal szerint a Premier League 27. fordulójának záró mérkőzése előttig a Liverpool magyar középpályása rendelkezett a legjobb összértékeléssel a jobbhátvéd poszton azon játékosok közül, akik legalább hét alkalommal szerepeltek itt.
A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlainak eddig pont hét meccse van jobbhátvédként, míg a többieknek jóval több:
Szoboszlai egyébként az Arsenalnak és a Manchester Citynek is úgy lőtt szabadrúgásgólt, hogy azokon a mérkőzéseken jobbhátvédként játszott, de állították is már ki innen, a City ellen.
A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Magad előtt van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ezért ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit
– mondta a Red Bullnak adott interjújában.
Budapest belvárosában mondta el, milyen érzés középpályásként rendszeresen jobbhátvédet játszani.
