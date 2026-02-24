Elképesztő statisztika Szoboszlairól: a Premier League legjobbja lett, pedig csak „nyaralni” megy oda

Nem akármilyen statisztika került napvilágra a hétfői Everton–Manchester United angol élvonalbeli labdarúgó-bajnoki előtt. A WhoScored Szoboszlai Dominik teljesítményére hívta fel a figyelmet.

A futballal kapcsolatos statisztikákat gyűjtő és elemző oldal szerint a Premier League 27. fordulójának záró mérkőzése előttig a Liverpool magyar középpályása rendelkezett a legjobb összértékeléssel a jobbhátvéd poszton azon játékosok közül, akik legalább hét alkalommal szerepeltek itt.