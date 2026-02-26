Gulyás Gergely: Zelenszkij és az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – élőben a Kormányinfó

az unió pedig egy tagjelöltnek – Ukrajnának – segít, miközben az két tagállam energiabiztonságát veszélyezteti.

Nem fenyeget közvetlen katonai támadás

Gulyás Gergely részletesen beszámolt a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmével kapcsolatos döntésről. A HVG kapcsolódó kérdésére leszögezte, nem érti, hogy az intézkedésnek mi köze a kampányhoz, hiszen

mindenki számára jó hír, hogy biztonságban vannak ezek az intézmények”.

Leszögezte ugyanakkor: nem számolunk közvetlen katonai támadással, a terrorfenyegetettség szintjét sem emelték. Arra a kb. 3 évvel ezelőtti incidensre utalva, amikor egy drón 40 percet töltött a magyar légtérben, a miniszter kifejtette: azt a tájékoztatást kapta, hogy hasonló esetben megvan rá a képesség, hogy lelőjék Szabolcs-Szatmár-Bereg felett.

A Tisza Párt tudott az ukrán akcióról

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt vélhetően előre tudott a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán akcióról, és bele is egyezett abba. A Magyar Nemzet kérdésére felidézte, hogy a párt eddig is azt hangoztatta, hogy nincs szükség az uráli olajra.

A nemzeti kormány – folytatta – azért áll Brüsszel és Kijev „frigyének” útjában, mert nem egyezik bele Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásába, ugyanakkor

a Tisza Párt brüsszeli álláspontot képvisel – ezért akarják leváltani a magyar kormányt.

Sosem látottan durva gyűlöletkampány

A baloldal gyűlöletkampányban betöltött szerepéről is beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. Szerinte „objektíven” megállapítható, hogy a mostani gyűlöletkampány meghaladja minden korábbi szintjét. Figyelmeztetett: Németországban, ahol büntetőfeljelentés lehet egy-egy erősebb kifejezés miatt, megbénulna az államgépezet a magyarországi helyzetben.

Hangsúlyozta minden politikai erő felelősségét abban, hogy a verbális durvaság ne csapjon át fizikai agresszióba, vagy ha mégis megtörténik, akkor azt el kell ítélni.

A bántalmazott fideszes aktivistának Gulyás Gergely jobbulást kívánt, illetve kiemelte: a kormány nagyon határozott álláspontja az, hogy a kampány járhat vitákkal, személyeskedő vitákkal, de erőszakkal nem. Azt „a magyar kormány elítéli és elutasítja, bárkivel szemben, bárki követi el” – jelentette ki.