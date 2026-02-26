Ft
tisza párt volodimir zelenszkij gulyás gergely kormányinfó energiabiztonság

Gulyás Gergely: Zelenszkij és az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – élőben a Kormányinfó

2026. február 26. 10:38

Magyarország energiabiztonságával kapcsolatos kérdések és döntések kerültek a középpontba a kormány szerdai ülésén – özölte a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a legfontosabb döntésekről is beszámolt. Cikkünk folyamatosan frissül!

2026. február 26. 10:38
null

Gulyás Gergely a Kormányinfó elején beszámolt arról: legutóbbi ülésén a kormány elsősorban Magyarország energiabiztonságával foglalkozott, miután az ukránok „hetek óta elzárták a Barátság kőolajvezetéket”. Mint elmondta, a kormány ismételten megállapította, hogy a rendelkezésre álló világos adatok szerint a kőolajvezetékben nem keletkezett olyan jellegű kár, ami indokolná az elzárást. Kijelentette: 

Volodimir Zelenszkij és az ukrán vezetés „tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot”.

A tárcavezető felidézte, hogy a szlovák nagykövet kérte ugyan az ukránoktól, hogy megtekinthesse a Barátság kőolajvezetéket, azonban nem engedték, de magyar szakértőket sem engedtek a vezetékhez.

A kormány információi szerint – hívta fel a figyelmet Gulyás – 

a kőolajvezeték elzárásáról a Tisza Párt képviselőit Münchenben tájékoztatták.

Gulyás Gergely megerősítette az információt, hogy a magyar kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, melyben részt vesz a katonaság mellett a rendőrség is.

Azoknak is üzent a miniszter, akik az intézkedést túlzásnak érzik, 

felhívta a figyelmet az ismeretlen eredetű ukrán drónra, amely korábban átrepült Paks légtere felett.

Amennyiben Ukrajnaa továbbra sem nyitja meg a vezetéket, az – szögezte le – 

brutális, sosem látott üzemanyagdrágulást okoz Magyarországon, 

ugyanakkor a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt elkerülje. 

Éppen ezért küldött levelet Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijnek – fűzte hozzá Gulyás Gergely, aki szerint Ukrajna egyfelől politikai döntést hozott, másfelől uniós társulási szerződésben vállalt jogi kötelezettséget is sértett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás: „Zelenszkij hazudik”

Az ukrán elnök hazudik. Ezt nyíltan, indulatmentesen ki kell mondani – kommentálta a köztelevízió kérdésére Gulyás Gergely az Zelenszkij nyilatkozatát, mely szerint a Barátság kőolajvezetéket nem tudják elég gyorsan megjavítani. Mint rámutatott: 

nem is maga a vezeték sérült meg, hanem egy tárolóegységet ért találat, a károsodást néhány nap alatt ki is lehetett javítani, amiről az ukránok annak idején a Molt is tájékoztatták. 

A miniszter megerősítette, hogy amíg nem indul újra az olajszállítás, 

addig Magyarország nem engedi át a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, 

ahogyan a 20. orosz szankciós csomagot sem.

150 ezer forintos juttatás a pedagógusoknak

A tanárok további 150 ezer forintos juttatásban részesülnek – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint elmondta: az állami intézményekben dolgozó pedagógusok március közepén, az egyházi és alapítványi fenntartású iskolák dolgozói várhatóan a márciusi bérükkel, áprilisban kapják meg a pluszjuttatást.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Medián a Rádiókabaréban

„Mi a választásokon indulunk, a Medián pedig a Rádiókabarén” – fogalmazott Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy a Medián legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a biztos pártválasztó, szavazni tudók között 20 százalékkal vezet a Tisza Párt. A miniszter megjegyezte, arra érdemes azért vigyázni, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága nehogy 100 százalék fölé emelkedjen, illetve a választáson majd láthatja mindenki, hogy mi a valóság.

Ukrajna lábbal tiporja a társulási szerződést 

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely kifejtette a magyar álláspontot, amely kezdettől fogva világos: a magyarok az Európai Unió politikáját tévesnek tartják, és 

a cél az, hogy minél gyorsabban le tudjuk zárni a háborút.

Leszögezte: mi ebben pénzügyi terheket nem vagyunk hajlandóak vállalni, de azzal sem értünk egyet, hogy az EU vállaljon, ugyanakkor ha Magyarországra közvetlen teher nem hárul, „akkor nem akadályozzuk meg, hogy a többi tagállam máshogy döntsön”. Hozzátette:

Ehhez képest Ukrajna az uniós társulási szerződést lábbal tiporja”,

 az unió pedig egy tagjelöltnek – Ukrajnának – segít, miközben az két tagállam energiabiztonságát veszélyezteti.

Nem fenyeget közvetlen katonai támadás

Gulyás Gergely részletesen beszámolt a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmével kapcsolatos döntésről. A HVG kapcsolódó kérdésére leszögezte, nem érti, hogy az intézkedésnek mi köze a kampányhoz, hiszen

 mindenki számára jó hír, hogy biztonságban vannak ezek az intézmények”.

Leszögezte ugyanakkor: nem számolunk közvetlen katonai támadással, a terrorfenyegetettség szintjét sem emelték. Arra a kb. 3 évvel ezelőtti incidensre utalva, amikor egy drón 40 percet töltött a magyar légtérben, a miniszter kifejtette: azt a tájékoztatást kapta, hogy hasonló esetben megvan rá a képesség, hogy lelőjék Szabolcs-Szatmár-Bereg felett.

A Tisza Párt tudott az ukrán akcióról 

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt vélhetően előre tudott a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán akcióról, és bele is egyezett abba. A Magyar Nemzet kérdésére felidézte, hogy a párt eddig is azt hangoztatta, hogy nincs szükség az uráli olajra.

A nemzeti kormány – folytatta – azért áll Brüsszel és Kijev „frigyének” útjában, mert nem egyezik bele Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásába, ugyanakkor 

a Tisza Párt brüsszeli álláspontot képvisel – ezért akarják leváltani a magyar kormányt. 

Sosem látottan durva gyűlöletkampány

A baloldal gyűlöletkampányban betöltött szerepéről is beszélt a Kormányinfón Gulyás Gergely. Szerinte „objektíven” megállapítható, hogy a mostani gyűlöletkampány meghaladja minden korábbi szintjét. Figyelmeztetett: Németországban, ahol  büntetőfeljelentés lehet egy-egy erősebb kifejezés miatt, megbénulna az államgépezet a magyarországi helyzetben. 

Hangsúlyozta minden politikai erő felelősségét abban, hogy a verbális durvaság ne csapjon át fizikai agresszióba, vagy ha mégis megtörténik, akkor azt el kell ítélni.

bántalmazott fideszes aktivistának Gulyás Gergely jobbulást kívánt, illetve kiemelte: a kormány nagyon határozott álláspontja az, hogy a kampány járhat vitákkal, személyeskedő vitákkal, de erőszakkal nem. Azt „a magyar kormány elítéli és elutasítja, bárkivel szemben, bárki követi el” – jelentette ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Cikkünk folyamatosan frissül!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

