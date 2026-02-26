„Menekülni kell Magyarországról” – Spanyolországban fakadt ki a Nobel-díjas magyar író

Krasznahorkai László, Nobel-díjas író első külföldi fellépésén Barcelonában kijelentette: szerinte az apokalipszis már zajlik, a világ folyamatosan válságban van – írja az El Observador.

Élesen bírálta a hatalmat és Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét – nevét ugyan nem mondta ki, de utalt arra, hogy sok magyar jár rosszul a kormánykritikus hozzáállásért.