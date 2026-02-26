Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Kína Oroszország Elon Musk Vlagyimir Putyin Spanyolország Krasznahorkai László menekülés Orbán Viktor választás

„Menekülni kell Magyarországról” – Spanyolországban fakadt ki a Nobel-díjas magyar író

2026. február 26. 11:53

Krasznahorkai László szerint már csak az áprilisi választásban lehet reménykedni.

2026. február 26. 11:53
null

Krasznahorkai László, Nobel-díjas író első külföldi fellépésén Barcelonában kijelentette: szerinte az apokalipszis már zajlik, a világ folyamatosan válságban van – írja az El Observador.

Élesen bírálta a hatalmat és Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét – nevét ugyan nem mondta ki, de utalt arra, hogy sok magyar jár rosszul a kormánykritikus hozzáállásért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Krasznahorkai szerint reménykedni lehet áprilisi választási változásban, ellenkező esetben „menekülni kell” Magyarországról.

A művészetet és magas kultúrát védi a technokrata világgal szemben; kritikusan szólt Elon Muskról, Kína technológiai törekvéseiről és Vlagyimir Putyin orosz elnökről is.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala

 

Összesen 119 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
feroflex
2026. február 26. 13:56
Nóóóbel barom!
Válasz erre
0
0
zabszem
2026. február 26. 13:48
Aztán, amúgy hova?
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. február 26. 13:48
Tessék! El lehet menni!
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2026. február 26. 13:46
Szerintem vagyunk többen is, akik még április12 előtt szeretnénk őkelmét jó messze, a határon túl tudni! A Trianon-i határok nem elég biztonságosak nekünk! Grönland?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!