„Menekülni kell Magyarországról” – Spanyolországban fakadt ki a Nobel-díjas magyar író

Döbbenetes statisztikát közöltek: most irigykedhetnek csak igazán Magyarországra a franciák és a spanyolok
Egyre többen és többen figyelnek fel Orbán Viktor teljesítményére.
Krasznahorkai László szerint már csak az áprilisi választásban lehet reménykedni.
Krasznahorkai László, Nobel-díjas író első külföldi fellépésén Barcelonában kijelentette: szerinte az apokalipszis már zajlik, a világ folyamatosan válságban van – írja az El Observador.
Élesen bírálta a hatalmat és Orbán Viktor miniszterelnök rendszerét – nevét ugyan nem mondta ki, de utalt arra, hogy sok magyar jár rosszul a kormánykritikus hozzáállásért.
Krasznahorkai szerint reménykedni lehet áprilisi választási változásban, ellenkező esetben „menekülni kell” Magyarországról.
A művészetet és magas kultúrát védi a technokrata világgal szemben; kritikusan szólt Elon Muskról, Kína technológiai törekvéseiről és Vlagyimir Putyin orosz elnökről is.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre többen és többen figyelnek fel Orbán Viktor teljesítményére.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Krasznahorkai László Facebook-oldala