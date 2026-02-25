Ft
02. 25.
szerda
biztonság Brüsszel Magyarország közbiztonság Franciaország terrorizmus statisztika Spanyolország Orbán Viktor Európai Unió

Döbbenetes statisztikát közöltek: most irigykedhetnek csak igazán Magyarországra a franciák és a spanyolok

2026. február 25. 11:32

Egyre többen és többen figyelnek fel Orbán Viktor teljesítményére.

2026. február 25. 11:32
null

Az Európai Unió adatai szerint Spanyolországban 2022 és 2024 között 202 személyt tartóztattak le dzsihadista támadások miatt, ezzel Franciaország után a második legmagasabb számot produkálva – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

A jelentés kiemeli, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem történt ilyen incidens 2022-ben, míg 2023-ban és 2024-ben is csak egy-egy esetet regisztráltak,

ami kedvező képet fest az ország biztonsági helyzetéről a témában – számolt be róla a spanyol lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Palinkasji
2026. február 25. 12:28
Ki milyen Kormányt választ magának....
Horst_Tappert
2026. február 25. 12:18
"nuevoreynuevaley 2026. február 25. 11:34 Kene valami meg izzadtsagszagubb okorseg is mara" Most hozta ki a medián a 20%-is tiszafos előnyt.
pot_ember
2026. február 25. 12:16
Csak reklámozzátok, majd ideküldenek egy-kettőt úgy demokratikusan.
states-2
2026. február 25. 11:59
Drogos Pétert megüti a laposguta.
