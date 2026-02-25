Döbbenetes statisztikát közöltek: most irigykedhetnek csak igazán Magyarországra a franciák és a spanyolok

Most érkezett: elkezdett kapálózni Zelenszkij, azonnal meghívta egy találkozóra Orbánt
Egyre többen és többen figyelnek fel Orbán Viktor teljesítményére.
Az Európai Unió adatai szerint Spanyolországban 2022 és 2024 között 202 személyt tartóztattak le dzsihadista támadások miatt, ezzel Franciaország után a második legmagasabb számot produkálva – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
A jelentés kiemeli, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem történt ilyen incidens 2022-ben, míg 2023-ban és 2024-ben is csak egy-egy esetet regisztráltak,
ami kedvező képet fest az ország biztonsági helyzetéről a témában – számolt be róla a spanyol lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
