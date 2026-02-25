Döbbenetes statisztikát közöltek: most irigykedhetnek csak igazán Magyarországra a franciák és a spanyolok

Az Európai Unió adatai szerint Spanyolországban 2022 és 2024 között 202 személyt tartóztattak le dzsihadista támadások miatt, ezzel Franciaország után a második legmagasabb számot produkálva – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

A jelentés kiemeli, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem történt ilyen incidens 2022-ben, míg 2023-ban és 2024-ben is csak egy-egy esetet regisztráltak,

ami kedvező képet fest az ország biztonsági helyzetéről a témában – számolt be róla a spanyol lap.