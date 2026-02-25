Szenzációs átigazolás jöhet Liverpoolban; Brüsszel már háborog; kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök

Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel
Újabb magyar szerződhet Liverpoolba, Magyarország és Szlovákia nem állíthatja le az Ukrajnába irányuló áramot. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Eddig nagyszerű idényt fut a török Galatasarayban futballozó Sallai Roland, akit a vezetőedzője bármelyik posztra is teszi, mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a pályán. Éppen emiatt egyre többet cikkeznek arról, hogy a magyar válogatott szélső a nyáron szintet léphet. A Mandiner is megírta, hogy a Liverpool-drukkerek egy része is szívesen látná őt az angol bajnoki címvédőnél, ahol Szoboszlai Dominik egyfajta ügynökként segíthetne neki odakerülni, úgy, ahogyan azt Kerkez Milosnál tette.
A Blikk most Sallai édesapjával beszélgetett, és az interjú során szóba került az univerzális játékos jövője. „Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik”.
„A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön. Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül.
Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson.
Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére” – fogalmazott Sallai Tibor.
Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszelben komoly feszültséget okozott, hogy Magyarország és Szlovákia az ukrajnai „energiaviták” miatt az áramexport korlátozását is fontolgatja – azóta Robert Fico szlovák miniszterelnök már be is jelentette a lépést –, az Európai Bizottság azonban egyértelművé tette: erre nincs lehetőség. A Mandinernek Tóth Máté energiajogász elmondta, miért a kettős mérce tipikus példája ez az EU-s részről.
A lap szerint az uniós álláspont világos: a tagállamok nem blokkolhatják az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítást, mivel az ellentétes lenne az uniós szabályokkal és a közös energiapiac működésével.
Tóth Máté energiajogász szerint az Európai Unió vezetése megint fordítva ül a lovon, és figyelmen kívül hagyja az ok-okozati összefüggéseket.
Orbán Viktor kormányfő hivatalos levélben válaszolt António Costának, az Európai Tanács elnökének, aki lényegében arra kérte Magyarországot, hogy engedje zsarolni magát Zelenszkij által.
A Politico szerint Costa hétfő este újságíróknak azt mondta, hogy „teljesen elfogadhatatlan, ha egy tagállam nem tartja tiszteletben és nem hajtja végre az Európai Tanácsban elfogadottakat”, majd hozzátette: „hamarosan meglesz a hitel.”
Costa arról is figyelmeztette Magyarországot, hogy ha nem tartja tiszteletben az EU vezetői által decemberben a hitelről kötött megállapodást, az „megsérti a tagállamok közötti őszinte együttműködés elvét” – írja a Politico.
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
