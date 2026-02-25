Szenzációs átigazolás jöhet Liverpoolban; Brüsszel már háborog; kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök

Eddig nagyszerű idényt fut a török Galatasarayban futballozó Sallai Roland, akit a vezetőedzője bármelyik posztra is teszi, mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a pályán. Éppen emiatt egyre többet cikkeznek arról, hogy a magyar válogatott szélső a nyáron szintet léphet. A Mandiner is megírta, hogy a Liverpool-drukkerek egy része is szívesen látná őt az angol bajnoki címvédőnél, ahol Szoboszlai Dominik egyfajta ügynökként segíthetne neki odakerülni, úgy, ahogyan azt Kerkez Milosnál tette.

A Blikk most Sallai édesapjával beszélgetett, és az interjú során szóba került az univerzális játékos jövője. „Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik”.