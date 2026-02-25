Ft
02. 25.
szerda
liverpool brüsszel üzemanyag szlovákia magyarország ukrajna

Szenzációs átigazolás jöhet Liverpoolban; Brüsszel már háborog; kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök

2026. február 25. 05:36

Újabb magyar szerződhet Liverpoolba, Magyarország és Szlovákia nem állíthatja le az Ukrajnába irányuló áramot. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. február 25. 05:36
null

Eddig nagyszerű idényt fut a török Galatasarayban futballozó Sallai Roland, akit a vezetőedzője bármelyik posztra is teszi, mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a pályán. Éppen emiatt egyre többet cikkeznek arról, hogy a magyar válogatott szélső a nyáron szintet léphet. A Mandiner is megírta, hogy a Liverpool-drukkerek egy része is szívesen látná őt az angol bajnoki címvédőnél, ahol Szoboszlai Dominik egyfajta ügynökként segíthetne neki odakerülni, úgy, ahogyan azt Kerkez Milosnál tette.

A Blikk most Sallai édesapjával beszélgetett, és az interjú során szóba került az univerzális játékos jövője. „Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik”.

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön. Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. 

Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson. 

Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére” – fogalmazott Sallai Tibor.

Brüsszel már háborog: Magyarország és Szlovákia nem állíthatja le az Ukrajnába irányuló áramot – de a szakértőnek is van ehhez pár szava

Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszelben komoly feszültséget okozott, hogy Magyarország és Szlovákia az ukrajnai „energiaviták” miatt az áramexport korlátozását is fontolgatja – azóta Robert Fico szlovák miniszterelnök már be is jelentette a lépést –, az Európai Bizottság azonban egyértelművé tette: erre nincs lehetőség. A Mandinernek Tóth Máté energiajogász elmondta, miért a kettős mérce tipikus példája  ez az EU-s részről.

A lap szerint az uniós álláspont világos: a tagállamok nem blokkolhatják az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítást, mivel az ellentétes lenne az uniós szabályokkal és a közös energiapiac működésével.

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök

Orbán Viktor kormányfő hivatalos levélben válaszolt António Costának, az Európai Tanács elnökének, aki lényegében arra kérte Magyarországot, hogy engedje zsarolni magát Zelenszkij által. 

A Politico szerint Costa hétfő este újságíróknak azt mondta, hogy „teljesen elfogadhatatlan, ha egy tagállam nem tartja tiszteletben és nem hajtja végre az Európai Tanácsban elfogadottakat”, majd hozzátette: „hamarosan meglesz a hitel.” 

Costa arról is figyelmeztette Magyarországot, hogy ha nem tartja tiszteletben az EU vezetői által decemberben a hitelről kötött megállapodást, az „megsérti a tagállamok közötti őszinte együttműködés elvét” – írja a Politico.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

