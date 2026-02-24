Keressük az állunkat: kiderült, mennyit ér Szoboszlai Dominik órája (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A Liverpool futballistája egy Richard Mille RM 72-01, úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph modellt viselt Budapesten.
A „Beszéljünk órákról” nevű internetes csatorna videójából kiderült, milyen karórát viselt Szoboszlai Dominik a Musimbe Dennissel készült, Red Bull által szervezett, hétfőn közzétett interjú során.
Az óraszakértő elemzése szerint a magyar labdarugó válogatott sztárja egy három segédszámlapos Richard Mille karórát viselt, melynek szerkezetét egy elegáns, fémszínű tok rejtette.
A részletek alapján a szakértő azonosította az órát: a Liverpool futballistája egy Richard Mille RM 72-01, úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph modellt hordott, rózsaszínarany és fekete kerámia berakásokkal.
A különlegességet tovább növeli, hogy az óra egy egyedileg sorszámozott példány, amit a sorozatszám a tok hátoldalán is igazol.
A videó szerint az karóra értéke 270–280 ezer euró, ami átszámítva több mint 100 millió forintnak felel meg.
Nyitókép: Glyn KIRK / AFP