Keressük az állunkat: kiderült, mennyit ér Szoboszlai Dominik órája (VIDEÓ)

A részletek alapján a szakértő azonosította az órát: a Liverpool futballistája egy Richard Mille RM 72-01, úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph modellt hordott, rózsaszínarany és fekete kerámia berakásokkal.

A különlegességet tovább növeli, hogy az óra egy egyedileg sorszámozott példány, amit a sorozatszám a tok hátoldalán is igazol.