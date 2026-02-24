Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool szoboszlai dominik richard mille musimbe dennis óra

Keressük az állunkat: kiderült, mennyit ér Szoboszlai Dominik órája (VIDEÓ)

2026. február 24. 22:26

A Liverpool futballistája egy Richard Mille RM 72-01, úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph modellt viselt Budapesten.

2026. február 24. 22:26
null

A „Beszéljünk órákról” nevű internetes csatorna videójából kiderült, milyen karórát viselt Szoboszlai Dominik a Musimbe Dennissel készült, Red Bull által szervezett, hétfőn közzétett interjú során.

Az óraszakértő elemzése szerint a magyar labdarugó válogatott sztárja egy három segédszámlapos Richard Mille karórát viselt, melynek szerkezetét egy elegáns, fémszínű tok rejtette.

A részletek alapján a szakértő azonosította az órát: a Liverpool futballistája egy Richard Mille RM 72-01, úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph modellt hordott, rózsaszínarany és fekete kerámia berakásokkal. 

A különlegességet tovább növeli, hogy az óra egy egyedileg sorszámozott példány, amit a sorozatszám a tok hátoldalán is igazol.

A videó szerint az karóra értéke 270–280 ezer euró, ami átszámítva több mint 100 millió forintnak felel meg.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

 

pandalala
2026. február 24. 22:44
100 mila?? na és??? évi cca 3 milliárd forintot keres .... jelenleg és, várhatólag, 2.5-szeresét fogja, nem is olyan soká!! .... :-))) mire gyűjtsön? kriptovalutára? ....
angie1
2026. február 24. 22:29
Egészségére! Megdolgozott érte! Nem tudom irigyelni, csak gratulálni tudok és büszke vagyok rá, hogy egy honfitársam ilyen sokra vitte és ezzel is a magyarok hírnevét erősíti!
