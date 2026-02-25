Ft
02. 25.
szerda
A kommunisták hét fő bűne

2026. február 25. 06:43

Napjainkban a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket találtak.

2026. február 25. 06:43
null
Gulyás László
Gulyás László
Magyar Nemzet

„Hatodszor a rendszerváltás során fosztották ki a nemzetet az idejében ébredő elvtársak.

A spontán privatizáció során a pártelit egész gyárakat, szállodákat kezdett ellopni a nemzeti vagyonból. Az ezt követő államilag vezényelt privatizáció során tovább folyt a magyar nemzet kifosztása. Az elvtársak politikai hatalmukat gazdasági hatalommá transzformálták – mondják a szikárul fogalmazó politológusok. A kommunistából kapitalistává válók ezt az alábbi arcátlan mondattal magyarázták: »jókor voltam jó helyen«. A nép ezt sokkal markánsabb szókinccsel fogalmazta meg: »A rohadt kommunista gazemberek elloptak mindent, ami nem volt lebetonozva és könnyebb volt egy mázsánál«. De a nemzet kifosztása nem állt meg ezen a ponton, amit nem tudtak ellopni, azt gátlástalanul kiárusították a külföldieknek. Stratégiai ágazatokat (víz, gáz) és kulcsfontosságú iparágakat (élelmiszeripart) kótyavetyéltek el. Persze ehhez is megtalálták az újabb bicskanyitogató jelszót, mondván, hogy az »állam rossz gazda«. Ennek jegyében vette meg a francia állam a magyar gáz- és vízszektort.

Hetedszer a kommunisták 2004-ben rontottak rá a nemzetre.

A hivatalban lévő Gyurcsány-kormány a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kampányában az anyaországban élő magyarokat arra buzdította, hogy tagadják meg határokon túl élő kisebbségi nemzettársaikat. Az alantas ösztönökre – irigység, szociális félelmek – építő kampány sikerrel járt, a népszavazás érvénytelenül zárult. Ez mély politikai és érzelmi sebeket hagyott a határon túli magyar közösségekben, megrendítette az anyaországba vetetett bizalmukat. A nemzet megosztása a haza elárulása mellett a legnagyobb bűn, amit politikus saját nemzete ellen elkövethet. A népszavazási sebet a 2010-ben hivatalba lépő második Orbán-kormány orvosolta azzal, hogy országgyűlési többségének birtokában bevezette az egyszerűsített honosítási eljárást.

A fenti szomorú eseménysoron végigtekintve bátran kijelenthetjük, hogy nekünk, magyaroknak jutottak a világ leghitványabb kommunistái, akik szűk száz éven belül hét ízben is a magyar nemzet érdekei ellen cselekedtek.

Napjainkban – amikor a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket keresnek és találtak – ez különösen fenyegető jövőkép.” 

A megint átmázolt kommunista program

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2026. február 25. 08:22 Szerkesztve
"rasputin"! Nincs az a náció, opció, mely téged emberi szintre emelhetne! Te még Vásárhelyi Máriával, Magyar Péterrel összevetve is alul maradsz..! -Hadházyt, Pottyondyt, Mérő Verát, Puzsért, is hiába említhetnénk.., messze jobbak nálad! -és! - "Zsidók csalhatnak hogy egy gójt rászedjenek." (Baba Kamma 113a) -de ne ugorj a Dunában! -elviseljük a fajtátokat..!
belbuda
2026. február 25. 08:11
A fidesznél aljasabb,kártékonyabb alakulat még nem volt a magyar történelemben. 😢
rasputin
2026. február 25. 08:02
gyzoltan-2 2026. február 25. 07:47 rasputin 2026. február 25. 07:32 "Figyelj már te antiszemita kisnyilas geci." Kétség, vita sem lehet! Te a "Könyv népének" kiemelkedő, elismert, bár megbocsáthatóan kissé degenerált, reprezentánsa, ikonja vagy. Sváb vagyok. Nulla zsidó vér kering az ereimben. Na szóval te is belterjes tenyésztés eredménye lehetsz mert minden jellemző rád amit leírtál.
gyzoltan-2
2026. február 25. 07:47
rasputin 2026. február 25. 07:32 "Figyelj már te antiszemita kisnyilas geci." Kétség, vita sem lehet! Te a "Könyv népének" kiemelkedő, elismert, bár megbocsáthatóan kissé degenerált, reprezentánsa, ikonja vagy! THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, Vol. VI, (1904), p. 556, 603-04. "A szellemi fogyatékosság és a visszamaradottság arányosan többször található meg zsidóknál mint nemzsidóknál. ....A mongolidioitizmus is gyakoribb zsidóknál. ...Zsidóknál százalékosan nagyon magas az elmebetegek aránya. .. A zsidók hajlamosabbak fiatalkori akut elmezavarra mint a nemzsidók."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!