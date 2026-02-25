A fenti szomorú eseménysoron végigtekintve bátran kijelenthetjük, hogy nekünk, magyaroknak jutottak a világ leghitványabb kommunistái, akik szűk száz éven belül hét ízben is a magyar nemzet érdekei ellen cselekedtek.

Napjainkban – amikor a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket keresnek és találtak – ez különösen fenyegető jövőkép.”