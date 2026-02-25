Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Napjainkban a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket találtak.
„Hatodszor a rendszerváltás során fosztották ki a nemzetet az idejében ébredő elvtársak.
A spontán privatizáció során a pártelit egész gyárakat, szállodákat kezdett ellopni a nemzeti vagyonból. Az ezt követő államilag vezényelt privatizáció során tovább folyt a magyar nemzet kifosztása. Az elvtársak politikai hatalmukat gazdasági hatalommá transzformálták – mondják a szikárul fogalmazó politológusok. A kommunistából kapitalistává válók ezt az alábbi arcátlan mondattal magyarázták: »jókor voltam jó helyen«. A nép ezt sokkal markánsabb szókinccsel fogalmazta meg: »A rohadt kommunista gazemberek elloptak mindent, ami nem volt lebetonozva és könnyebb volt egy mázsánál«. De a nemzet kifosztása nem állt meg ezen a ponton, amit nem tudtak ellopni, azt gátlástalanul kiárusították a külföldieknek. Stratégiai ágazatokat (víz, gáz) és kulcsfontosságú iparágakat (élelmiszeripart) kótyavetyéltek el. Persze ehhez is megtalálták az újabb bicskanyitogató jelszót, mondván, hogy az »állam rossz gazda«. Ennek jegyében vette meg a francia állam a magyar gáz- és vízszektort.
Hetedszer a kommunisták 2004-ben rontottak rá a nemzetre.
A hivatalban lévő Gyurcsány-kormány a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kampányában az anyaországban élő magyarokat arra buzdította, hogy tagadják meg határokon túl élő kisebbségi nemzettársaikat. Az alantas ösztönökre – irigység, szociális félelmek – építő kampány sikerrel járt, a népszavazás érvénytelenül zárult. Ez mély politikai és érzelmi sebeket hagyott a határon túli magyar közösségekben, megrendítette az anyaországba vetetett bizalmukat. A nemzet megosztása a haza elárulása mellett a legnagyobb bűn, amit politikus saját nemzete ellen elkövethet. A népszavazási sebet a 2010-ben hivatalba lépő második Orbán-kormány orvosolta azzal, hogy országgyűlési többségének birtokában bevezette az egyszerűsített honosítási eljárást.
A fenti szomorú eseménysoron végigtekintve bátran kijelenthetjük, hogy nekünk, magyaroknak jutottak a világ leghitványabb kommunistái, akik szűk száz éven belül hét ízben is a magyar nemzet érdekei ellen cselekedtek.
Napjainkban – amikor a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket keresnek és találtak – ez különösen fenyegető jövőkép.”
Nyitókép: Wikipédia