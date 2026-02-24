Ukrajna mellé állt Magyar Péter: szerinte humbug, hogy orosz gáz nélkül elszállnának az üzemanyagárak
Azért meg nem lepődtünk.
Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.
„Nem tehetünk róla, de ha a tiszás-balos illúziók rabjairól van szó, önkéntelenül felidéződnek bennünk az Éretlenek című ikonikus francia filmvígjáték bizonyos képsorai.
Sokan emlékezhetnek rá: az egyik diák visszatérő jelleggel ellopja, majd átmázolja a másik robogóját, és amikor a másik panaszkodik neki, hogy valaki elvitte tőle, megnyugtatja, hogy ő tud egy ugyanolyanról, amelyiknek más a színe ugyan, de olcsón meg tudja szerezni.
Ezt is ajánljuk a témában
Azért meg nem lepődtünk.
Valahogy így van a baloldali csillogó-villogó ígéretekre fogékony, vágyrajáró közönség is az éppen aktuális ellenzéki formációval. Mindig elhiszik, hogy most tényleg, igazán egy új ütőképes párt vagy pártszövetség jön, amelyik győzelemre viszi, majd betartja az aranyszínűre glancolt választási ígéreteket és legyőzi az ébenfeketére festett, démonizált jobbközép oldalt.
Aztán négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban, mert a szabad választáson mindig elkalapálják őket. Manapság Tisza Párt névre hallgat az átfestett robogó, akarjuk mondani pártszerűségnek álcázott bizakodási forrás, de lehetne akár Sajó, Bodrog vagy Lajta is, hisz a lényeg nem a névben van, hanem a felhőtlen, zavarmentes politikai reménykedésben.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha ezt megcsinálják, az a hihetetlen helyzet állna elő, hogy az Európai Unió többet költ Ukrajnára, mint saját magára” – nagykoalíciós egyetértés született Brüsszelben.
Nyitókép forrása: Koszticsák Szilárd/MTI