Ukrajna mellé állt Magyar Péter: szerinte humbug, hogy orosz gáz nélkül elszállnának az üzemanyagárak

Szakértő: az ukrán zsarolás hatására akár ezer forint fölé is emelkedhet a benzin ára
Az Európai Bizottság egyre nyíltabban igyekszik Ukrajna pozícióját védeni.
Azért meg nem lepődtünk.
Magyar Péter közösségi oldalán arról ír, hogy szimpla riasztgatás az az álláspont, miszerint olcsó orosz olaj nélkül az egekbe szállnának az üzemanyagárak.
„Orbán Viktor legújabban a benzin árával ijesztgeti a magyarokat” – írja a posztban a Tisza-vezér.
Az orosz gázról való leválás következményeinek elbagatellizálása érdekes módon pont egybevág Ukrajna célkitűzéseivel – annak az Ukrajnának a célkítűzéseivel, amelyik leállította a kőolaj-szállítást Magyarország felé a Barátság-kőolajvezetéken. Az ukránok ugyanis – Brüsszellel karöltve – minden lehetséges módon nyomást akarnak helyezni Oroszországra, amihez remek eszköz számukra, ha az EU-s tagállamok nem vásárolnak több gázt tőlük.
Ukrajna és Magyar Péter megközelítésével ellentétben azonban – mint írtuk – szakértők szerint a következő hetek kulcskérdése az lesz, szükség lesz-e újabb kormányzati beavatkozásra. Ha nem érkezik semmilyen állami lépés, akkor az Századvég számításai szerint az orosz olaj tartós kiesése és a Barátság kőolajvezeték leállása 1000 forint fölé tolhatná az üzemanyagárakat. A becslésük alapján az új egyensúlyi árszint a benzin esetében 1026, a gázolajnál pedig 1051 forint lehetne literenként.
