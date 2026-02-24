Ft
Ukrajna Magyar Péter üzemanyagárak

Ukrajna mellé állt Magyar Péter: szerinte humbug, hogy orosz gáz nélkül elszállnának az üzemanyagárak

2026. február 24. 14:55

Azért meg nem lepődtünk.

2026. február 24. 14:55
null

Magyar Péter közösségi oldalán arról ír, hogy szimpla riasztgatás az az álláspont, miszerint olcsó orosz olaj nélkül az egekbe szállnának az üzemanyagárak.

„Orbán Viktor legújabban a benzin árával ijesztgeti a magyarokat” – írja a posztban a Tisza-vezér.

Az orosz gázról való leválás következményeinek elbagatellizálása érdekes módon pont egybevág Ukrajna célkitűzéseivel – annak az Ukrajnának a célkítűzéseivel, amelyik leállította a kőolaj-szállítást Magyarország felé a Barátság-kőolajvezetéken. Az ukránok ugyanis – Brüsszellel karöltve – minden lehetséges módon nyomást akarnak helyezni Oroszországra, amihez remek eszköz számukra, ha az EU-s tagállamok nem vásárolnak több gázt tőlük.

Ukrajna és Magyar Péter megközelítésével ellentétben azonban – mint írtuk – szakértők szerint a következő hetek kulcskérdése az lesz, szükség lesz-e újabb kormányzati beavatkozásra. Ha nem érkezik semmilyen állami lépés, akkor az Századvég számításai szerint az orosz olaj tartós kiesése és a Barátság kőolajvezeték leállása 1000 forint fölé tolhatná az üzemanyagárakat. A becslésük alapján az új egyensúlyi árszint a benzin esetében 1026, a gázolajnál pedig 1051 forint lehetne literenként.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP

