Szakértő: az ukrán zsarolás hatására akár ezer forint fölé is emelkedhet a benzin ára

„Nem csupán mennyiségi, hanem minőségi kihívásról is szó van. A Mol finomítóiban fenn kell tartani az optimális bekeverési arányt az orosz és a nem orosz típusú kőolaj között (...) Éppen ezért bír nagy jelentőséggel a horvát féllel kialakult vita is: ha a Barátság vezetéken kiesik a szállítás, akkor Horvátország felől nemcsak nyugati, hanem orosz típusú nyersolajat is fel kell tudni hozni ahhoz, hogy a finomítók zavartalanul működhessenek” – fogalmazott az Indexnek.

Úgy véli, a következő hetek kulcskérdése az lesz, szükség lesz-e újabb kormányzati beavatkozásra. Ha nem érkezik semmilyen állami lépés, akkor az Századvég számításai szerint

az orosz olaj tartós kiesése és a Barátság kőolajvezeték leállása 1000 forint fölé tolhatná az üzemanyagárakat. A becslésük alapján az új egyensúlyi árszint a benzin esetében 1026, a gázolajnál pedig 1051 forint lehetne literenként.

Hortay azt is megjegyezte, hogy a horvát fél azt állítja, bizonyos adalékanyagok alkalmazásával növelhető a szállítási volumen, ugyanakkor ezt a maximális kapacitást a gyakorlatban még soha nem tesztelték. A másik bizonytalansági tényező a bekeverési arány. A Mol finomítóiban az orosz és a nem orosz típusú nyersolaj optimális arányának felborulása az intézet kalkulációi szerint 15 százalékos hatékonyságcsökkenést okozhat.

De iparági szereplők ennél is pesszimistább következményekkel számolnak: egyes becslések szerint akár 30 százalékos visszaesés sem kizárt. Sok múlik azon is, hogy a Mol milyen típusú alternatív nyersolajat tud beszerezni.