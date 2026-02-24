Rogán figyelmeztet: az ukránok bármire képesek, mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében (VIDEÓ)

A Mandiner Stratéga című műsorának vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt. A beszélgetés során Pócza István műsorvezetővel nem hagyhatták szó nélkül az elmúlt napokban fókuszba került ukrán befolyásolási kísérleteket sem.

Pócza felidézte, hogy volt egy oda-vissza pengeváltás a magyar és az ukrán titkosszolgálatok között. De volt egy hasonlóan éles pengeváltás a külügyminiszterek szintjén is, ezt követte a miniszterelnöki-elnöki szint. Mi lehet még – tette fel a tárcavezetőnek a kérdést.