kormány energiarendszer rogán antal szlovákia szabotázs titkosszolgálatok ukrajna miniszter

Rogán figyelmeztet: az ukránok bármire képesek, mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében (VIDEÓ)

2026. február 24. 22:33

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a jelenlegi helyzetben nem zárta ki egy ukrán szabotázs lehetőségét sem.

2026. február 24. 22:33
null

A Mandiner Stratéga című műsorának vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt. A beszélgetés során Pócza István műsorvezetővel nem hagyhatták szó nélkül az elmúlt napokban fókuszba került ukrán befolyásolási kísérleteket sem.

Pócza felidézte, hogy volt egy oda-vissza pengeváltás a magyar és az ukrán titkosszolgálatok között. De volt egy hasonlóan éles pengeváltás a külügyminiszterek szintjén is, ezt követte a miniszterelnöki-elnöki szint. Mi lehet még – tette fel a tárcavezetőnek a kérdést.

Rogán erre úgy reagált, hogy ha elolvassa azokat a nyilatkozatokat, amelyek megjelennek manapsgá Ukrajnában, akkor polgári, nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszterként arra kéri e szerveket, hogy 

mérjék fel, mekkora kockázata van annak, hogy adott esetben Ukrajna szabotázst kvessen  kövessen el a magyar energiarendszer ellen.

„Ha megtesszük azt a lépést, amiről Szlovákia beszélt, akkor az ukránok mindenre képesek, minden további nélkül. Nem azért, mert nekik jobb lesz, hanem mert nekünk rosszabb. (...) Ezért például mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében” – figyelmeztetett a miniszter.

Rogán Antal arra is rámutatott, hogyha az emberek ukránbarát kormányt választanak áprilisban, annak „ukránok örülni fognak, az ukránbarát kormány pedig önként meg fogja tenni, amit az ukránok most erővel próbálnak kikényszeríteni.

Ha pedig marad a nemzeti kormány, akkor Ukrajna kénytelen lesz belátni azt, hogy meg kell egyeznie velünk”

– szögezte le.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

