Zelenszkij játszmája: káosz és zsarolás – Rogán Antal a Stratégában

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Miközben Zelenszkij saját hazájában már választásokat sem hajlandó tartani, addig Magyarországon nyíltan kormányváltást akar. Az ukrán vezetés a Barátság kőolajvezetékkel zsarolva próbál ránk erőltetni egy bábkormányt, hogy végül a magyarokkal fizettessék meg a háború és az egekbe szökő rezsi árát.
A Stratéga vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: