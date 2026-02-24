Zelenszkij játszmája: káosz és zsarolás – Rogán Antal a Stratégában

2026. február 24. 19:02

Miközben Zelenszkij saját hazájában már választásokat sem hajlandó tartani, addig Magyarországon nyíltan kormányváltást akar. Az ukrán vezetés a Barátság kőolajvezetékkel zsarolva próbál ránk erőltetni egy bábkormányt, hogy végül a magyarokkal fizettessék meg a háború és az egekbe szökő rezsi árát.

2026. február 24. 19:02

A Stratéga vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Házigazda: Pócza István A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: A magyar emberek fognak dönteni, és nem Brüsszel

Aki a Tisza Pártra szavaz, az a végén meg fogja fizetni ennek az árát, csak az a baj, hogy mindannyian meg fogjuk fizetni

Az ukránok mindenre képesek, és nem azért, mert ettől nekik jobb lesz, hanem azért, mert nekünk rosszabb

A teljes műsor itt tekinthető meg:

