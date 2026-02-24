Ft
02. 24.
kedd
Zelenszkij Ukrajna Rogán Antal Barátság kőolajvezeték befolyásolás

Zelenszkij játszmája: káosz és zsarolás – Rogán Antal a Stratégában

2026. február 24. 19:02

Miközben Zelenszkij saját hazájában már választásokat sem hajlandó tartani, addig Magyarországon nyíltan kormányváltást akar. Az ukrán vezetés a Barátság kőolajvezetékkel zsarolva próbál ránk erőltetni egy bábkormányt, hogy végül a magyarokkal fizettessék meg a háború és az egekbe szökő rezsi árát.

2026. február 24. 19:02
null

A Stratéga vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A magyar emberek fognak dönteni, és nem Brüsszel
  • Aki a Tisza Pártra szavaz, az a végén meg fogja fizetni ennek az árát, csak az a baj, hogy mindannyian meg fogjuk fizetni
  • Az ukránok mindenre képesek, és nem azért, mert ettől nekik jobb lesz, hanem azért, mert nekünk rosszabb

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 24. 20:41
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
0
0
kőbaltás
2026. február 24. 20:31
Egyvalamit tisztán kell látni:Zelenszkij a globális pénzügyi háttérhatalom bábja,ezért a világot uraló hatalom áll mögötte.Nem lehetetlen,de nem lesz könnyű ártalmatlanítani. A baj ott van,hogy Európa is behódolt az amerikai bankároknak. A 21. századi emberiség legnagyobb szégyene,hogy világháborúval kívánja megoldani a problémákat.Ez a homo sapiens csődje. Az egész jelenlegi káosz a világuralmi elit hatalommegtartásáról szól. Szeretnék az oroszokat térdre kényszeríteni.Nem fog sikerülni,de Európa harmadszorra is romhalmazzá válik,száz-millió halottal. A nyugat-európai politikai elit súlyos elmebajban szenved.Európa nem a kultúra fellegvára,hanem a hülyeség netovábbja.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 24. 20:30
Orkrajna nem kepes magat onalloan fenntartani, CSAK kulfoldi penzekbol elnek, nem valo parazita allam a zEU-ba
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 20:25
Tónikáék remegnek mint a kocsonya, és mindenféle magyarázatokat gyártanak, hogy miért fognak megbukni. 🤡
Válasz erre
0
1
