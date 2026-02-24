Ft
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború robert fico pozsony bíróság ellenzék ukrajna

Bíróság elé állítanák Robert Ficót, amiért leállíttatta az áramot Ukrajna felé

2026. február 24. 22:28

A szlovák ellenzék tette meg a büntetőfeljelentést.

2026. február 24. 22:28
null

Pozsonyban újabb front nyílt az ukrajnai háború közvetett következményei mentén, miután a szlovák ellenzék bejelentette, feljelenti Robert Fico miniszterelnököt az Ukrajnának biztosított sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítása miatt – írta meg a Világgazdaság.

A Szabadság és Szolidaritás párt a Szlovák Főügyészséghez kíván fordulni, és a kormányfővel szemben a feljelentésben hatalommal való visszaélést, hazaárulást, embertelenséget, terrorcselekményt, valamint idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegését is megnevezi.

A lépést Branislav Gröhling pártelnök a Szlovák Főügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be. Az ellenzék érvelése szerint a döntés túllép a belpolitikai üzengetés keretein, mert a háborús környezetben közvetlenül veszélyeztetheti a civil infrastruktúra működését, így akár emberéleteket is. A lap szerint 

a kialakult helyzet egyszerre növelheti a regionális feszültséget és mélyítheti a szlovák belpolitikai törésvonalakat.

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

***

europész
2026. február 24. 23:09
Na ezek sem kulombek a magyar ellezeknel.
Nasi12
2026. február 24. 23:06
Egyidejüleg ukrajnát feljelentették a nemzetközi bíróságon a gázvezeték felrobbantása miatt, ami legalább olyan következményekkel járt.:)
citromosParizer
2026. február 24. 22:58
nahát, nekik is jutott SZDSZ és Momentum
bagoly-29
2026. február 24. 22:58
No lám, mindig tudtam róluk, hogy ekkora marhák, de hogy tényleg, az most már biztos! Hiszen ténylegesen nem állított le semmit, csak a vészhelyzetett állította be, hogy akkor zárják le az áramszolgáltatást a hoholoknak!
