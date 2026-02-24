Bíróság elé állítanák Robert Ficót, amiért leállíttatta az áramot Ukrajna felé

Pozsonyban újabb front nyílt az ukrajnai háború közvetett következményei mentén, miután a szlovák ellenzék bejelentette, feljelenti Robert Fico miniszterelnököt az Ukrajnának biztosított sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítása miatt – írta meg a Világgazdaság.

A Szabadság és Szolidaritás párt a Szlovák Főügyészséghez kíván fordulni, és a kormányfővel szemben a feljelentésben hatalommal való visszaélést, hazaárulást, embertelenséget, terrorcselekményt, valamint idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegését is megnevezi.