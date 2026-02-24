Bíróság elé állítanák Robert Ficót, amiért leállíttatta az áramot Ukrajna felé

„Ha valaki csóró, az meg is fog halni” – Schóbert Norbinak lesújtó véleménye van az ukrán korrupcióról (VIDEÓ)
A fitneszguru szerint már a besorozott ukrán katonákat is elérték a korrupció okozta problémák.
A szlovák ellenzék tette meg a büntetőfeljelentést.
Pozsonyban újabb front nyílt az ukrajnai háború közvetett következményei mentén, miután a szlovák ellenzék bejelentette, feljelenti Robert Fico miniszterelnököt az Ukrajnának biztosított sürgősségi villamosenergia-szállítás leállítása miatt – írta meg a Világgazdaság.
A Szabadság és Szolidaritás párt a Szlovák Főügyészséghez kíván fordulni, és a kormányfővel szemben a feljelentésben hatalommal való visszaélést, hazaárulást, embertelenséget, terrorcselekményt, valamint idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegését is megnevezi.
A lépést Branislav Gröhling pártelnök a Szlovák Főügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be. Az ellenzék érvelése szerint a döntés túllép a belpolitikai üzengetés keretein, mert a háborús környezetben közvetlenül veszélyeztetheti a civil infrastruktúra működését, így akár emberéleteket is. A lap szerint
a kialakult helyzet egyszerre növelheti a regionális feszültséget és mélyítheti a szlovák belpolitikai törésvonalakat.
Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A fitneszguru szerint már a besorozott ukrán katonákat is elérték a korrupció okozta problémák.