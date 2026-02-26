Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
De látva a Medián-kutatást, a Fidesz számára balul elsült rejtett kamerás felvétel sorsát és Orbán Viktor tegnapi mondatait, felül kell vizsgálnom az álláspontomat.
„Őszintén: eddig elég nagy szkepszissel figyeltem Hadházy Ákos vagy Magyar Péter mondatait a lehetséges önmerényletről, berepülő drónokról. Azért tettem ezt, mert saját hatalma érdekében racionális szereplőnek gondolom a Fideszt, aki nem húz meg egy dupla vagy semmit lépést, egy valós polgárháborús helyzet kockázatával.
De látva a Medián-kutatást, a Fidesz számára balul elsült rejtett kamerás felvétel sorsát és Orbán Viktor tegnapi mondatait, felül kell vizsgálnom az álláspontomat.
Orbán tegnap valamifajta lehetséges támadásról beszélt, katonákat vezényelt a kritikus infrastruktúrákhoz, drónrepülési tilalmat rendelt el Szabolcs megyében, és este azt mondta: ne csodálkozzunk, ha több rendőrt látunk az utcán (utóbbi kapcsán mondjuk el tudnám őket irányítani szerintem, hol kellene beavatkozni a közbiztonság érdekében).
Csakhogy van pár dolog, ami kétségessé teszi Orbán szavait:
1. Ilyen fenyegetésnél azonnal össze kellene hívni a Nemzetbiztonsági bizottságot. Ez tudtommal nem történt meg. Korábban ilyen súlyú eseteknél a frakciók és az ellenzéki pártok külön tájékoztatást is kaptak, pontosan a nemzeti egység megteremtése érdekében.
2. A Fidesz szerint Ukrajna célja, hogy a Tisza nyerjen. Ha ez igaz, miért csinálnának ilyen támadást akkor, amikor a Tisza vezet? Miért avatkoznának bele a kampányba egy olyan témában, ami a Fidesznek kedvez, és ami a világon mindenhol a kormányzó pártnak hozna politikai előnyt? Nem inkább Putyinék érdeke lenne ez, akik nyíltan támogatják a Fideszt?
3. Az ukránok jelenleg kisebb de sikeres ellenoffenzívát folytatnak, illetve a világtól kérnek segítséget a Putyinék által szétlőtt energiarendszer helyreállításához. Miért lenne érdekük erről elvonni a figyelmet egy nekik semmikép se jó hírrel? Főleg a lassan haladó béketárgyalások idején?
Úgyhogy igen: Orbán tegnapi bejelentései nagyon gyanúsak, mert egyáltalán nem racionális az a lehetséges merénylet, amiről beszél. Érdemes lenne ezt kormányzati szinten jobban alátámasztani, mert ez így jelenleg inkább a kormányba és az államba vetett bizalmat erodálja, és leginkább csak pánikkeltésre alkalmas. Egy ilyen szintű bemondás pedig fontosabb az ország számára mint a kampányban a szavazatszerzés.”
